Российским силовикам предложили новую крупнокалиберную снайперскую винтовку

Российские силовые структуры в течение 2020 года возьмут на испытания новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac, сообщил представитель компании ООО «Промтехнология», выпускающей винтовки под брендом ORSIS.

«Официальный цикл испытаний эта винтовка пока не проходит среди силовых ведомств, но данный вопрос на повестке, в ближайшее время она будет передана на испытания практически всем силовым ведомствам. Думаю, это будет даже в этом году», – передает ТАСС сообщение ORSIS.

Как подчеркнул представитель компании, винтовка прошла этап предварительных заводских испытаний и готова к эксплуатации.

«Плюс мы провели самостоятельно цикл испытаний, она все прошла и сейчас находится на этапе согласования государственных испытаний», – уточнили в ORSIS.

«Мы считаем, что наш текущий модельный ряд покрывает весь спектр задач на гражданском рынке и среди силовых структур. У нас есть изделия для эффективной стрельбы до 1 км, до 2 км и 2–2,5 км. Многолетний практический опыт и постоянные консультации с заказчиками из РФ и мирового рынка показывают, что практическая необходимость в увеличении дальности стрельбы отсутствует», – добавили в компании.

Патрон .375 CheyTac отличается высокой точностью и кинетической энергией на дальних дистанциях – пули некоторых типов данных патронов сохраняют сверхзвуковую скорость на дальности свыше 2 тыс. м, а их эффективность сохраняется на дальности до 2,7 тыс. м.

Напомним, в декабре новейшую российскую винтовку ORSIS-375CT захотели испытать несколько стран.

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