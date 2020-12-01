Шойгу сообщил об изменении плана оперативного развертывания сил ОДКБ

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки.

«Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развертывания коллективных сил оперативного реагирования с учетом современных реалий», – сказал Шойгу по итогам заседания совета министров обороны ОДКБ, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что вместе с коллегами определил направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период.

«В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы», – добавил российский министр.

Шойгу также отметил, что коллективные силы ОДКБ выполнили в 2020 году практически все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки и показали готовность к решению антикризисных задач.

Он напомнил, что на территории России прошли совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон» и командно-штабная тренировка с командованием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В Белоруссии миротворческие силы провели учение «Нерушимое братство». Представители Армении, Белоруссии и Казахстана приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении ВС России «Кавказ-2020».

Кроме того, по словам министра, был разработан «ряд ключевых документов» по безопасности ОДКБ и ее стран-членов по отдельности.

Шойгу в числе других мероприятий, которые состоялись, несмотря на пандемию, упомянул празднование 75-летия Победы и военный парад на Красной площади 24 июня, прошедшее впервые заседание министров обороны государств-участников СНГ, ШОС и ОДКБ, международный военно-технический форум «Армия-2020» и Армейские международные игры.

Ранее Шойгу заявил, что мероприятия, проведенные Организацией Договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о важности гармонизации законов стран ОДКБ для борьбы с терроризмом.