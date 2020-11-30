Путин заявил о важности гармонизации законов стран ОДКБ для борьбы с терроризмом

Президент Владимир Путин считает важным гармонизировать законодательства стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с наркотрафиком, а также международным терроризмом и экстремизмом.

«В условиях нарастания таких общих для нас вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придаем деятельности Парламентской ассамблеи по обеспечению своевременной ратификации принятых в рамках ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства в сфере безопасности», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.