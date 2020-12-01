Шойгу заявил об укреплении военного сотрудничества в ОДКБ

Мероприятия, проведенные Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу заявил на заседании Совета министров обороны ОДКБ, что данные мероприятия «помогли решить приоритетные задачи российского председательства в организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран», передает ТАСС.

Министр особо отметил празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который прошел 24 июня. Он поблагодарил коллег за участие военнослужащих ОДКБ в нем.

Также он рассказал о впервые прошедшем в сентябре совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ, назвав это «важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания».

Шойгу напомнил, что главы оборонных ведомств посетили тогда музейный комплекс «Дорога памяти».

«Отмечу, что все государства-члены ОДКБ приняли активное участие в формировании его информационного массива», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности гармонизации законов стран ОДКБ для борьбы с терроризмом.