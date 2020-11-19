Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему?

В среду власти Австралии извинились перед Афганистаном за военные преступления, совершенные австралийскими военными на территории страны в период с 2005 по 2016 год. «Такое поведение является глубоким неуважением к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился к нам с просьбой о помощи в его стране», – заявил командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл.

Власти Австралии также опубликовали доклад о нарушениях своих военных, служивших в Афганистане. Он основан на показаниях более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов, проведенных судьей Верховного суда Нового Южного Уэльса Полом Бреретоном. В докладе говорится о 39 убийствах и о двух случаях неоправданно жестокого обращения, большинство из которых произошли с 2009 по 2013 год. Все описанные эпизоды произошли не на поле боя. Большинство из убитых афганцев были военнопленными. Всего в докладе фигурируют имена 25 действующих и бывших австралийских военных, сообщает SBS World News.

Командующий ВС Австралии в этой связи заявил, что воинские части и подразделения, отмеченные в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания, полученные военными, чьи имена фигурируют в докладе, будут аннулированы.

Напомним, после терактов 11 сентября 2001 года более 26 тысяч австралийских военнослужащих были направлены в Афганистан для участия совместно с американскими и союзными войсками в военных операциях против боевиков «Талибана», «Аль-Каиды» и других исламистских группировок. В 2013 году австралийские военные покинули страну, а сразу после этого появился ряд сообщений о преступных действиях элитных подразделений австралийских спецназовцев, сообщает британская газета Daily Mail.

Правительство пыталось запретить информаторам распространять сообщения о предполагаемых преступлениях. Но в 2017 году национальная общественная вещательная корпорация ABC опубликовала так называемое афганское досье, в котором утверждалось, что австралийские войска в Афганистане убивали безоружных мужчин и детей.

12 ноября в адрес военных преступников было возбуждено уголовное дело, а премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, ссылаясь на обвинения в «серьезных противоправных действиях и, возможно, действиях уголовного характера», назначил специального прокурора – это позволяет избежать разбирательства в Международном уголовном суде.

Военные преступления в Афганистане совершались не только австралийцами, но и военными Великобритании. В ноябре 2019 года Sunday Times и BBC опубликовали итоги расследования военных преступлений, совершенных британцами в Афганистане и Ираке, причем, как отмечает ТАСС, правительство и командование вооруженных сил знали об этих фактах. Среди них – убийства мирных жителей, пытки и сексуальные надругательства над заключенными. Расследование было основано на показаниях 11 британских детективов.

Среди фактов, упоминаемых в расследовании, убийство в Афганистане солдатом британской Специальной авиадесантной службы (SAS) трех детей, которые пили чай у себя дома.

Дело было передано в военную прокуратуру, однако хода ему так и не дали. Второй случай касается предполагаемых издевательств в 2003 году шотландских пехотинцев из батальона Black Watch («Черная стража») над заключенными в тюрьме иракского города Басра. Тогда от пыток скончались два мирных жителя. В третьем случае речь идет об убийстве в 2003 году иракского полицейского.

При этом до сих пор известен только один случай преступлений британских военных, признанный официально. В сентябре 2003 года в Ираке был задержан 26-летний служащий отеля в городе Басра Баха Муса. В гостинице, где работал мужчина, были обнаружены оружие и поддельные удостоверения личности. Иракца поместили в британскую военную тюрьму, где он скончался спустя двое суток. Экспертиза показала, что причиной смерти стали многочисленные травмы, полученные в результате избиений.

Схожие по своей сути преступления совершали и американские военные. Еще в 2016 году Международный уголовный суд (МУС) опубликовал доклад, в котором изложил факты военных преступлений американских военнослужащих, сообщало RT. По данным доклада, американские военнослужащие в Афганистане практиковали насилие в отношении заключенных, применяли пытки и унижали человеческое достоинство узников.

О предполагаемых военных преступлениях США в Афганистане сообщалось и ранее. В ходе одной из операций в 2010 году от рук американских военных погибли семь мирных жителей, в том числе две беременные женщины. Пентагон постановил, что военнослужащие в ходе операции применили «необходимую и сообразную ситуации силу». Об этом стало известно после публикации результатов внутреннего расследования на портале The Intercept. Представители ВС США принесли извинения за инцидент, однако никто из участников операции не был привлечен к ответственности.

В марте 2020 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, к слову, постановил продолжить расследование военных преступлений США, которое было приостановлено в 2019 году. Это стало поводом для громкого скандала и конфликта между администрацией Трампа и МУС.

«Таким образом мы видим, что у международного сообщества нет инструмента, который позволил бы преследовать военных из великих держав, прежде всего США и их союзников, совершающих преступления», – убежден эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Важно понимать юридическую природу миссии США и Австралии в Афганистане. Она не была осуждена ООН, австралийские и американские военные находились там легитимно. К тому же ситуация, при которой граждане одной страны судят граждан другой страны – это экстремальный случай. И, скорее всего, его не будет ни при каких условиях», – предполагает эксперт.

Собеседник удивлен тем, что власти Австралии принесли извинения. По его словам, «в мировой дипломатии так не принято». «Государства могут признать свою ошибку, выплатить материальную компенсацию, но они не извиняются», – подчеркнул политолог.

На эту тему

В свою очередь член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко считает, что ООН, Международный комитет Красного Креста и множество других правозащитных организаций просто обязаны реагировать на подобного рода преступления. «Но дело в том, что они действуют избирательно, поэтому являются инструментом политического манипулирования со стороны отдельных стран и всегда озвучивают выгодные для кого-то позиции», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что США и их союзников никто не будет преследовать, потому что никто не посмеет выступить против американцев. «Соединенные Штаты заявляли, что их солдаты не подвержены преследованиям и на них не распространяется деятельность Международного уголовного суда. Это в известной степени касается и их союзников», – напомнил собеседник.

«Они совершали преступления во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Никто за это не ответил. Все эти разговоры о правозащитных организациях и правах человека – исключительно для политического манипулирования. На Западе никто на это реального внимания не обращает. Потому надеяться на правосудие в данном случае не приходится», – резюмировал Коротченко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД