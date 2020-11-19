Взгляд
19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
Разделы

В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
Перейти в раздел…

Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В КоАП и УК предложили ввести новые статьи о травле детей в Сети
    В Общественной палате поддержали идею санкций за цензуру российских СМИ В России утвердили новый порядок выплат по больничным и пособий по материнству Опрос показал отношение жителей Армении к России Мир предупредили о появлении из-за пандемии детей «потерянного поколения»
    В Кремле ответили на вопрос о решениях Путина по судьбе Меня В Крыму оценили антироссийскую резолюцию ООН Украинцам назвали стоимость вакцины от COVID-19 Сознавшуюся в убийстве детей москвичку арестовали
    Захарова прокомментировала тему Навального цитатой из Гейне на немецком Москва потребовала от Германии объяснений слов немецкого дипломата о целях СССР в войне В Германии собрались запретить турецких «Серых волков» Шатунову запретили петь песни группы «Ласковый май»

    «сердце разрывается»


    Стало известно о конфликте жены Пашиняна с армянским генералом

    политическая декларация


    Эксперт: Признание Карабаха грозит Франции серьезным конфликтом с Турцией

    поражение от сербов


    Создатель «Фабрики футбола» указал на причины разгрома сборной России

    Видео

    Резкий рост цен


    У российского сахара выдался тяжелый сезон

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    заграница поможет


    Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

    прерывание беременности


    Почему россиянки отказываются от абортов

    Люди культуры


    Сергей Мардан: Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

    Найти ответственного


    Геворг Мирзаян: В поражении Армении в Карабахе есть виновный

    Национальный интерес


    Петр Акопов: Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?

    Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

    Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане    19 ноября 2020, 14:54
    Фото: REUTERS/Omar Sobhani
    Текст: Ирина Яровая

    Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему?

    В среду власти Австралии извинились перед Афганистаном за военные преступления, совершенные австралийскими военными на территории страны в период с 2005 по 2016 год. «Такое поведение является глубоким неуважением к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился к нам с просьбой о помощи в его стране», – заявил командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл.

    Власти Австралии также опубликовали доклад о нарушениях своих военных, служивших в Афганистане. Он основан на показаниях более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов, проведенных судьей Верховного суда Нового Южного Уэльса Полом Бреретоном. В докладе говорится о 39 убийствах и о двух случаях неоправданно жестокого обращения, большинство из которых произошли с 2009 по 2013 год. Все описанные эпизоды произошли не на поле боя. Большинство из убитых афганцев были военнопленными. Всего в докладе фигурируют имена 25 действующих и бывших австралийских военных, сообщает SBS World News.

    Командующий ВС Австралии в этой связи заявил, что воинские части и подразделения, отмеченные в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания, полученные военными, чьи имена фигурируют в докладе, будут аннулированы.

    Напомним, после терактов 11 сентября 2001 года более 26 тысяч австралийских военнослужащих были направлены в Афганистан для участия совместно с американскими и союзными войсками в военных операциях против боевиков «Талибана», «Аль-Каиды» и других исламистских группировок. В 2013 году австралийские военные покинули страну, а сразу после этого появился ряд сообщений о преступных действиях элитных подразделений австралийских спецназовцев, сообщает британская газета Daily Mail.

    Правительство пыталось запретить информаторам распространять сообщения о предполагаемых преступлениях. Но в 2017 году национальная общественная вещательная корпорация ABC опубликовала так называемое афганское досье, в котором утверждалось, что австралийские войска в Афганистане убивали безоружных мужчин и детей.

    12 ноября в адрес военных преступников было возбуждено уголовное дело, а премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, ссылаясь на обвинения в «серьезных противоправных действиях и, возможно, действиях уголовного характера», назначил специального прокурора – это позволяет избежать разбирательства в Международном уголовном суде.

    Военные преступления в Афганистане совершались не только австралийцами, но и военными Великобритании. В ноябре 2019 года Sunday Times и BBC опубликовали итоги расследования военных преступлений, совершенных британцами в Афганистане и Ираке, причем, как отмечает ТАСС, правительство и командование вооруженных сил знали об этих фактах. Среди них – убийства мирных жителей, пытки и сексуальные надругательства над заключенными. Расследование было основано на показаниях 11 британских детективов.

    Среди фактов, упоминаемых в расследовании, убийство в Афганистане солдатом британской Специальной авиадесантной службы (SAS) трех детей, которые пили чай у себя дома.

    Дело было передано в военную прокуратуру, однако хода ему так и не дали. Второй случай касается предполагаемых издевательств в 2003 году шотландских пехотинцев из батальона Black Watch («Черная стража») над заключенными в тюрьме иракского города Басра. Тогда от пыток скончались два мирных жителя. В третьем случае речь идет об убийстве в 2003 году иракского полицейского.

    При этом до сих пор известен только один случай преступлений британских военных, признанный официально. В сентябре 2003 года в Ираке был задержан 26-летний служащий отеля в городе Басра Баха Муса. В гостинице, где работал мужчина, были обнаружены оружие и поддельные удостоверения личности. Иракца поместили в британскую военную тюрьму, где он скончался спустя двое суток. Экспертиза показала, что причиной смерти стали многочисленные травмы, полученные в результате избиений.

    Схожие по своей сути преступления совершали и американские военные. Еще в 2016 году Международный уголовный суд (МУС) опубликовал доклад, в котором изложил факты военных преступлений американских военнослужащих, сообщало RT. По данным доклада, американские военнослужащие в Афганистане практиковали насилие в отношении заключенных, применяли пытки и унижали человеческое достоинство узников.

    О предполагаемых военных преступлениях США в Афганистане сообщалось и ранее. В ходе одной из операций в 2010 году от рук американских военных погибли семь мирных жителей, в том числе две беременные женщины. Пентагон постановил, что военнослужащие в ходе операции применили «необходимую и сообразную ситуации силу». Об этом стало известно после публикации результатов внутреннего расследования на портале The Intercept. Представители ВС США принесли извинения за инцидент, однако никто из участников операции не был привлечен к ответственности.

    В марте 2020 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, к слову, постановил продолжить расследование военных преступлений США, которое было приостановлено в 2019 году. Это стало поводом для громкого скандала и конфликта между администрацией Трампа и МУС.

    «Таким образом мы видим, что у международного сообщества нет инструмента, который позволил бы преследовать военных из великих держав, прежде всего США и их союзников, совершающих преступления», – убежден эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

    «Важно понимать юридическую природу миссии США и Австралии в Афганистане. Она не была осуждена ООН, австралийские и американские военные находились там легитимно. К тому же ситуация, при которой граждане одной страны судят граждан другой страны – это экстремальный случай. И, скорее всего, его не будет ни при каких условиях», – предполагает эксперт.

    Собеседник удивлен тем, что власти Австралии принесли извинения. По его словам, «в мировой дипломатии так не принято». «Государства могут признать свою ошибку, выплатить материальную компенсацию, но они не извиняются», – подчеркнул политолог.

    В свою очередь член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко считает, что ООН, Международный комитет Красного Креста и множество других правозащитных организаций просто обязаны реагировать на подобного рода преступления. «Но дело в том, что они действуют избирательно, поэтому являются инструментом политического манипулирования со стороны отдельных стран и всегда озвучивают выгодные для кого-то позиции», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт убежден, что США и их союзников никто не будет преследовать, потому что никто не посмеет выступить против американцев. «Соединенные Штаты заявляли, что их солдаты не подвержены преследованиям и на них не распространяется деятельность Международного уголовного суда. Это в известной степени касается и их союзников», – напомнил собеседник.

    «Они совершали преступления во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Никто за это не ответил. Все эти разговоры о правозащитных организациях и правах человека – исключительно для политического манипулирования. На Западе никто на это реального внимания не обращает. Потому надеяться на правосудие в данном случае не приходится», – резюмировал Коротченко.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •