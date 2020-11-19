В России отреагировали на извинения Австралии за военные преступления в Афганистане

«Международное сообщество, включая Комитет по правам человека ООН, не сможет судить военных из великих держав и их союзников. Да и вообще удивительно, что власти Австралии принесли свои извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя извинения властей Австралии перед Афганистаном за преступления своих военнослужащих.

«У международного сообщества нет инструмента, который позволил бы преследовать военных из великих держав и их союзников, совершающих преступления. Прежде всего это касается США», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

По словам политолога, теоретически такие задачи должны решать структуры, которые следят за соблюдением прав человека в мире. Среди них – Комитет по правам человека ООН, а также различные региональные организации.

«Но важно понимать юридическую природу миссии в Афганистане. Она не была осуждена ООН. Австралийцы вместе с американцами и военными из других стран находились там легитимно. К тому же ситуация, при которой граждане одной страны судят граждан другой страны – это экстремальный случай. И, скорее всего, его не будет ни при каких условиях», – убежден эксперт.

Собеседник удивлен тем, что власти Австралии принесли извинения. По его словам, «в мировой дипломатии так не принято». «Государства могут признать свою ошибку, выплатить материальную компенсацию, но они не извиняются», – подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил о грандиозных масштабах американских преступлений в Ираке. «Тогда все закончилось тем, что президент США простил своих военнослужащих», – отметил Ткаченко.

Ранее командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана за преступления, совершенные австралийскими военными на территории страны в период с 2005 по 2016 год.

«Такое поведение является глубоким неуважением к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился к нам с просьбой о помощи в его стране», – передает слова командующего «Коммерсант».

Власти Австралии опубликовали доклад о нарушениях австралийских военных, служивших в Афганистане с 2005 по 2016 год. Документ основан на показаниях более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов. В частности, в докладе описывается 39 убийств и два случая неоправданной жестокости, которые произошли не на поле боя. В докладе упоминаются имена 25 действующих и бывших австралийских военных.

Кэмпбелл заявил, что фигурирующие в докладе воинские части и подразделения будут реформированы или расформированы, в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания тех, о ком упоминается в докладе, будут аннулированы.

Расследование о преступлениях австралийских солдат в Афганистане началось в 2017 году.

Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году. До 2013 года в стране находилось около 1,5 тыс. военнослужащих ВС Австралии. С 2013 года в Афганистане остается около 300 человек, которые занимаются обучением и подготовкой местных военных.

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