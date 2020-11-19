Австралия извинилась за преступления в Афганистане

Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана за преступления, совершенные австралийскими военными на территории страны в период с 2005 по 2016 год.

«Перед народом Афганистана от имени Сил обороны Австралии я искренне и безоговорочно прошу прощения за любые проступки австралийских солдат. Такое поведение является глубоким неуважением к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился к нам с просьбой о помощи в его стране», – передает слова командующего «Коммерсант».

Власти Австралии опубликовали доклад о нарушениях австралийских военных, служивших в Афганистане с 2005 по 2016 год. Документ основан на показаниях более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов. В частности, в докладе описывается 39 убийств и о два случая неоправданной жестокости, большинство из которых произошли с 2009 по 2013 год. При этом все преступления произошли не на поле боя, большинство из убитых афганцев были военнопленными. В докладе упоминаются имена 25 действующих и бывших австралийских военных.

Кэмпбелл заявил, что фигурирующие в докладе воинские части и подразделения будут реформированы или расформированы, в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания тех, о ком упоминается в докладе, будут аннулированы.

Командующий ВС Автралии заявил, что семьям жертв необходимо выплатить компенсацию, передает РИА «Новости».

Расследование о преступлениях австралийских солдат в Афганистане началось в 2017 году.

Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году. До 2013 года в стране находилось около 1,5 тыс. военнослужащих ВС Австралии. С 2013 года в Афганистане остается около 300 человек, которые занимаются обучением и подготовкой местных военных.