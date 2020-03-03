Окончание американской оккупации сделает Афганистан союзником России

США обязались уйти из Афганистана к 1 мая следующего года – именно это является главным содержанием соглашения, подписанного американскими властями и талибами, реальными правителями большей части горной страны. Но что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России?

Подписанное в субботу в столице Катара соглашение между американской администрацией и правительством талибов можно свести к одному пункту – иностранные войска покинут Афганистан через 14 месяцев. Да, это произойдет в том случае, если талибы не будут нападать на оккупантов и правительственные войска и договорятся о совместном управлении страной с американскими ставленниками.

Но все равно, это признание Вашингтоном очевидного факта – спустя почти два десятилетия оккупации Афганистана американцы уходят, передавая власть тем, кто правил ей до их вторжения. То есть Штаты проиграли войну, потратив на нее два триллиона долларов и пропустив через нее более 700 тысяч солдат.

Для того, чтобы убедиться в том, что победить талибов невозможно, не нужно было ждать 20 лет – бесперспективность попыток создать в Кабуле марионеточное правительство была понятна изначально. Американцы могли оккупировать Афганистан, но не могли контролировать его: талибы просто ушли из Кабула и провинциальных центров, оставив их тем, за кем стояли американские войска и собственные армии – представителям так называемого Северного альянса, в основном таджикам и узбекам, но сохранив за собой контроль над большей частью страны. Талибы были не просто «ночной властью» – они все эти годы оставались реальной властью как минимум для пуштунов, самого большого народа Афганистана.

Афганистан – многонациональная страна, но именно пуштуны являются ее основой. Сто лет назад они были разделены произвольно проведенной англичанами границей, в результате чего большая часть их теперь формально относится к Пакистану. Формально, потому что ни пуштуны, ни Кабул эту границу не признают. Пуштуны не едины, они разделены на племена и кланы – но все равно именно от них зависит афганская жизнь. Талибы, которые правили страной с 1996 по 2001 год, пока не пришли американцы – это и есть объединенные пуштуны, то есть основная их часть, причем проживающая по обе стороны границы. Построить в Афганистане крепкую власть без пуштунов невозможно – а они, естественно, не приняли ни американскую оккупацию, ни марионеточную власть, опиравшуюся на военные формирования нацменьшинств.

Формально Афганистан возглавляли все это время пуштуны: оба президента – и Карзай, и Гани – относятся к пуштунским племенам. Но Карзай, хотя и принадлежит к племенной знати, был ставленником оккупантов – а Гани вообще провел почти четверть века в Америке. Никакого доверия к ним у талибов, в свое время свергших тесно связанных с Западом моджахедов (которые, в свою очередь, 15 лет воевали с кабульскими коммунистами), естественно, нет. Покойный правитель Афганистана, лидер талибов мулла Омар (то ли убитый, то ли умерший своей смертью в 2013 году) никогда не признавал новые власти – и его наследники так же твердо придерживались этой линии.

Американцы завязли в Афганистане – ни уйти, ни остаться. Боевые действия против талибов бессмысленны – афганцы не хотят воевать с афганцами, даже несмотря на все межнациональные и межплеменные противоречия. Вечно откупаться от талибов? Но партизанская борьба талибов не прекратилась бы никогда. Талибан и так контролирует больше половины страны, а американцы сидят на своих базах и в Кабуле, рядом с ненавидящей и их, и талибов марионеточной властью.

Трамп решился уйти – и похоже, что у него это получится.

Само подписание соглашения в Дохе выглядело, конечно, символично – с обеих сторон его подписали пуштуны. Нет, мир с талибами заключило не кабульское правительство – Талибан не признает его. Просто со стороны США соглашение о выводе войск подписал спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад – такой же пуштун, как и заместитель лидера Талибана Абдулла Гани Барадар, поставивший подпись со стороны ночной власти. Мулла Барадар, кстати, в 2010 году был арестован в Пакистане – и освобожден пакистанцами лишь несколько лет спустя. Специально для переговоров о мире и выводе войск – которые Трамп официально начал с талибами в 2018-м.

И вот теперь мир подписан. Будет ли он соблюдаться – и уйдут ли американцы? При всех сложностях внутриафганской расстановки сил и противоречиях внутри талибов, при всех оговорах о том, что Талибан должен размежеваться и разобраться с ИГИЛ* и «Аль-Каидой» (что всегда может стать поводом для срыва соглашения), все же сам настрой американцев на уход не вызывает сомнений.

Трамп хочет уйти из Афганистана – не только потому, что он обещал это сделать, но и потому, что «ловить» там действительно нечего. Можно, конечно, продержать там нынешний 13-тысячный контингент еще два-три-пять лет, выкинув еще сотню-другую миллиардов и потеряв сотню-другую американских жизней. Но зачем?

Стратегическое значение Афганистана огромно – в игре с Китаем и Россией со временем он может дать уникальные возможности. Вот только распоряжаться ими американцы не могут – власть в Кабуле занята междуусобными разборками, талибы с каждым годом все сильнее. Сидеть на нескольких базах в окружении ненавидящей тебя страны, без возможности даже передвигаться между этими базами? А если талибы в какой-то момент решат и смогут взять Кабул? Убить в ответ миллион афганцев – как сказал Трамп, оговорившись, что он не собирается этого делать.

К тому же за годы пребывания американцев в Афганистане сильно изменился как мир в целом, так и сами Штаты. Трамп хочет избавить США от груза навязанных им глобалистской элитой обязательств по перекройке карты мира. Отношения США с Пакистаном, ключевой страной для афганского урегулирования, все больше портятся – американцев ненавидят в этой стране едва ли не сильнее всех в мире.

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Конечно, США хотели бы уйти так, чтобы сохранить влияние – дружескую к ним власть, институт военных советников, ЧВК, а то и одну крупную базу. Но все это невозможно сделать по иракскому сценарию – где после вывода войск остались и американские советники, и некий контроль над режимом. Даже в разваленном Ираке этот период подходит к концу, а уж в Афганистане удержать хоть что-нибудь будет практически нереально. Талибы не потерпят ни одного американского солдата на территории Афганистана – иначе снова возобновится война.

Но не начнется ли она в любом случае после ухода американцев? Этим любят пугать – вот сейчас американцы выведут войска, и там такое начнется. Война идет в Афганистане уже 40 лет, с небольшим перерывом на время правления талибов – и нет никакого оправдания продолжению американской оккупации. Если советские войска пришли на помощь самостоятельно установленной афганцами власти, у которой начались межнациональные и религиозные проблемы с частью пуштунов, то американцы пришли для свержения той власти, которая контролировала большую часть Афганистана. Хуже после их ухода точно не будет – афганцы разберутся со своим будущем.

Будут ли эти разборки кровавыми? Понятно, что легким путь к миру не будет, но никакой обреченности на войну всех против всех нет. Потому что новая афганская власть должна быть хотя бы на первых порах коалиционной – и именно об этом будут вестись переговоры, которые начнутся через неделю между кабульским правительством и Талибаном. Вначале освобождение пленных, перемирие – а потом соглашение о совместном правлении. Это будет не коалиция между «американскими марионетками» и «бывшими террористами» – национальное, племенное и клановое представительство являются ключевыми для Афганистана.

Пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены и остальные народы страны должны договориться как внутри себя, так и между собой – тогда страна получит шанс на мирную жизнь. Конечно, было бы замечательно, если бы их оставили в покое внешние силы – но, увы, это невозможно. Причем влиять будут не только оккупанты-американцы, но и Пакистан, Иран, Россия, Китай, саудиты и другие заинтересованные силы. Однако усталость от 40-летней войны и иностранной оккупации должна перевесить для афганцев все взаимное недоверие и внешние инсинуации.

Понятно, что достигнутый компромисс может оказаться шатким – и после вывода американских войск в Кабуле может начаться сведение счетов. Теоретически талибы легко могут силой сразу же выкинуть из власти как прислужников американцев, так и представителей таджикско-узбекского севера страны – но это не усилит их власть, а приведет к расколу страны. Точнее, не позволит снова собрать ее воедино. Ответственность, впрочем, будет не только на талибах – но и на северянах, которых могут подталкивать к разрыву с новой властью. В любом случае афганцам нужно помогать договариваться между собой, а не стравливать их.

А мирный и спокойный Афганистан получит гарантии своей безопасности от своих соседей, тех, кто заинтересован в реальном умиротворении этой страны – в первую очередь от России и Шанхайской организации сотрудничества. Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС с 2012 года – и не мог быть принят в полноценные члены этой организации до тех пор, пока на афганской земле остаются натовские войска. После их вывода и в случае укрепления новой власти страна сможет вступить в ШОС, которая и так уже окружает Афганистан со всех сторон.

Останется, конечно, серьезнейшая проблема с линией Дюрана, то есть границей с Пакистаном, разделяющей пуштунов – но и ее лучше и продуктивней обсуждать в рамках ШОС, а не при американском участии. Скорейшее удаление американцев из Центральной Азии отвечает интересам всех народов и государств этого региона – и в первую очередь самого афганского народа.