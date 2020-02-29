Трамп собрался провести встречу с лидерами талибов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении лично встретиться с лидерами запрещенной в России террористической организации «Талибан».

«Я лично буду встречаться с лидерами «Талибана*» в не слишком далеком будущем», – приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана. Трамп объяснил, зачем Белый дом пошел на этот шаг.

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