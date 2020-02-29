Трамп объяснил, зачем США заключили мир с «Талибаном»

Глава Белого дома Дональд Трамп после заключения соглашенияс с «Талибаном» заявил, что Соединенные Штаты работают над прекращением самой длительной в истории страны войны.

«Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой», – говорится в заявлении Трампа, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу США заключили мир с «Талибаном», Вашингтон собрался снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.