Занко: Диктант Победы в России и за рубежом помогли организовать Волонтеры Победы

Диктант Победы в России и за рубежом сопроводили более 20 тыс. Волонтеров Победы

«Заставить изучить историю страны очень сложно. Историей нужно заинтересовать. И Диктант Победы – отличный формат, который действительно интересен детям и молодежи. Кто-то вовлекается как волонтер: по всей стране более 20 тыс. добровольцев помогли в организации диктанта. Кто-то – как участник. К тому же в случае победы можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ», – подчеркнула председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Участникам Диктанта Победы было предложено ответить на вопросы, связанные с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождением Крыма и Беларуси и другими памятными датам. Для удобства организаторы акции предусмотрели и онлайн-формат Диктанта Победы на разных языках: английском, китайском, французском и испанском, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Девиз нашей традиционной акции – «Знать, чтобы помнить». Ведь нет патриотизма и любви к Родине без знания ее истории. В 2024 году количество участников «Диктанта Победы» превысит 2 млн человек. Задания диктанта этого года посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Как и в прошлом году, участвовать в ней можно как очно, так и онлайн. Акция стартовала во всех 89 регионах страны и в 60 государствах, причем писать диктант будут во многих странах Европы, подавляющем большинстве стран НАТО», – отметил председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Историческая память» Единой России Александр Хинштейн.

Центральной площадкой акции «Диктант Победы» стал Музей Победы на Поклонной горе. Перед участниками выступил с приветственным словом друг Волонтеров Победы, Герой Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук. Николай Константинович дал старт акции в столице и пожелал удачи всем, кто пробует свои силы: «Дорогие мои друзья, я очень рад этой встрече. Спасибо вам за то, что вы чтите память и сохраняете историю нашей Великой Победы! Желаю вам удачи!»

В Иркутской области Волонтеры Победы дали старт акции в Иркутском Суворовском училище. В торжественном открытии «Диктанта Победы» на территории региона приняли участие губернатор Игорь Кобзев, мэр города Иркутска Руслан Болотов и ветеран специальной военной операции. Более 500 неравнодушных жителей города пришли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны этим утром и ответили на вопросы Диктанта.

Акция «Диктант Победы» прошла и в Белгородской области. Представители исполнительных органов власти и общественных организаций приняли участие в проекте и проверили, как много они знают о Великой Отечественной войне.

Волонтеры Победы Республики Башкортостан помогли сопроводить акцию на площадках в разных муниципальных районах региона. Одной из самых массовых стала площадка на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Как признаются добровольцы Движения, они решили прийти помогать, так как помнят о подвигах своих предков и чтят их отвагу и смелость.

Центральной площадкой проведения Диктанта Победы в Донецкой народной республике стал художественно-выставочный центр «АртДонбасс». Это современное пространство в Донецке, которое популяризирует искусство и культуру Донбасса. Волонтеры Победы встретили гостей акции, подготовили печатные и информационные материалы и проследили за ходом проведения акции.

Международная акция «Диктант Победы» прошла и за рубежом. Более 60 стран на 237 площадках присоединились к акции и написали тест по истории Великой Отечественной войны. Помогли в организации мероприятий наши соотечественники и участники движения «Волонтеры Победы». Так, координатор Международного представительства ВОД «Волонтеры Победы» в Сербии Ольга Литвинова отметила, что онлайн-формат оказался очень удобным для многих желающих: «Ответы на Диктант можно было писать как на русском, так и на сербском языке. Очень порадовало, что был онлайн-формат – в Сербии продолжался рабочий день, и многие желающие принимали участие в акции со своих рабочих мест, без надобности выезда из своих городов».

К акции присоединилась и Республика Молдова. Участница международного представительства Дарья Коломиец поделилась своими впечатлениями: «Диктант Победы» мотивирует молодых людей к изучению истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, повышает историческую грамотность и патриотическое воспитания молодежи. В Республики Молдова переписывают историю, подменяют понятия и фальсифицируют факты о тех временах, а такие мероприятия, как «Диктант Победы», позволяют сохранить память о временах Великой Отечественной войны и не дать их уничтожить».