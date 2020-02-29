Трамп объявил о немедленном выводе войск США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

Трамп поздравил своего афганского коллегу Ашрафа Гани, а также народ Афганистана с заключением мирного соглашения между Соединенными Штатами и запрещенной в России террористической организацией «Талибан», передает ТАСС.

«Я хочу вспомнить всех, кто потерял жизнь в результате этой войны. <...> Я хочу поблагодарить наших получивших ранения военных. <...> Они хотят вернуться назад (в США)», – добавил американский лидер.

«Мы только что подписали соглашение, которое дает нам возможность сделать это – сократить [военное присутствие США в Афганистане] примерно до 8 тыс. человек», – заявил президент Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос о том, когда начнется процесс вывода американских войск из Афганистана, Трамп сказал: «Сегодня. Это начнется незамедлительно».

Напомним, в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана. Трамп объяснил, зачем Белый дом пошел на этот шаг.

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