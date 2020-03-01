США рассказали о тайной части соглашения с талибами

Соединенные Штаты не заключали с движением «Талибан» (запрещено в РФ) никаких дополнительных тайных договоренностей, не отраженных в подписанном в субботу соглашении, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN.

Глава американской дипломатии подтвердил, что у документа имеется секретная часть, содержание которой не было раскрыто широкой общественности. При этом, по его словам, с подробностями могут ознакомиться законодатели США, передает ТАСС.

Помпео утверждает, что тайная часть соглашения призвана обеспечить безопасность американских военнослужащих.

«Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса», – заявил Помпео. «Никаких тайных договоренностей нет», – еще раз подчеркнул он.

Напомним, в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана. Трамп объяснил, зачем Белый дом пошел на этот шаг.

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