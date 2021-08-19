Байден заявил о «трудностях» с эвакуацией помогавших США афганцев

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами в вопросе эвакуации американских граждан и персонала, однако США испытывают трудности при вывозе помогавших американцам местных жителей, заявил глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

«Они сотрудничают, позволяют американским гражданам, служащим, сотрудникам посольства выбираться оттуда, но у нас есть больше трудностей с теми, кто помогал нам, когда мы были здесь [в Афганистане]», – приводит слова Байдена ТАСС.

По имеющимся у телеканала данным, Афганистан пытаются покинуть около 11 тыс. американцев и десятки тысяч афганцев, которые опасаются преследования талибов.

Ранее Пентагон пообещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена собрались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

В среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.

Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

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