В давке в аэропорту Кабула пострадали не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула, сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

Отмечается, что гражданским лицам, собравшимся вокруг территории аэропорта, было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы, передает ТАСС.

Во вторник в районе международного аэропорта Кабула были произведены выстрелы из автоматического оружия.

Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.

Позднее всоцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.

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