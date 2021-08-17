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В аэропорту Кабула прозвучали выстрелы
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Выстрелы из автоматического оружия были произведены во вторник в районе международного аэропорта Кабула.
Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», выстрелы были произведены с целью разгона людей, собравшихся в кабульском аэропорту и на прилегающей к нему территории.
Подробности инцидента не приводятся, передает ТАСС.
По данным телеканала, стрельба и давка продолжаются рядом с аэропортом.
Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее всоцсетях появилось видео
падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию
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По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
«Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости».
По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается. «Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее», – заявил он.
При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительство нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.
Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных.
США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане. Байден заявил, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заверил, что США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать.
По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, заявил Байден.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
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Самолет ВВС Афганистана сбит системой ПВО Узбекистана
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Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы, сообщили в Минобороны Узбекистана.
«15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», – рассказал представитель Минобороны страны РИА «Новости».
Два летчика самолета афганских ВВС, который упал в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе.
Ранее министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В МИД России назвали виновников хаоса в аэропорту Кабула
Хаос в аэропорту Кабула спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».
«В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <...>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо», – передает его слова РИА «Новости».
Кабулов уточнил, что аэропорт открыт для международных рейсов. «Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <...>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак», – пояснил дипломат.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Летчик оценил шансы выжить при попытке проникнуть во взлетающий самолет
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У людей, которые зацепились за шасси самолета, вылетавшего из аэропорта афганской столицы, не было никаких шансов спастись. Если бы их не сдуло ветром, то раздавило бы при уборке ходовой части, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов.
В Сети появилась видеозапись падения двух людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выбраться из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты.
«У этих людей не было никаких шансов на выживание. Во-первых, их бы смяло при уборке шасси. Во-вторых, поскольку самолет ускоряется, набегающий поток усиливается. Их попросту сдуло, то есть им сил не хватило руками удержаться, это было неизбежно», – говорит Серов.
Он рассказывает, что в Африке были случаи, когда люди прятались в гондолу шасси, но на высоте девять тысяч метров замерзали насмерть из-за температуры, которая достигает 50–60 градусов ниже ноля. К тому же данная часть самолета негерметична, поэтому там не хватает кислорода.
«Понятно, что пришли талибы и люди пытаются спастись, чтобы головы им не отрезали. Жаль людей, жаль, что их бросили американцы. Все это от отчаянья поступки», – заключил собеседник.
В воскресенье радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Эксперт объяснил шок американцев от происходящего в Афганистане
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«Ситуация в Афганистане производит шокирующее впечатление на всю американскую публику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление члена палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни, в котором она назвала происходящее в Афганистане «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России).
«Противники президента США Джо Байдена будут использовать ситуацию в Афганистане как мощнейшее оружие против американской администрации. В США есть поговорка, что каждый кризис надо использовать. И они будут это делать», – убежден политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт добавил, что «после первой растерянности будет контратака с либерального фланга. Они попытаются обвинить кого-то другого». «Но сейчас картина обвального падения того, что американцы строили в Афганистане или делали вид, что строили, производит шокирующее впечатление на всю американскую публику, и сторонников Байдена в том числе. Это настоящий удар по Америке», – подчеркнул собеседник.
«Несмотря на все попытки заштукатурить бегство США из Афганистана, картина, усиленная современными СМИ, получилась очень яркая. Кадры афганцев, пытавшихся зацепиться за вертолет, упавших и разбившихся насмерть, будут стоять перед глазами у многих американцев», – заключил Дробницкий.
Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила в понедельник член палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни. По ее словам, тветственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну врагам-террористам».
Ранее экс-президент Трамп возложил на Байдена ответственность за провал в Афганистане. Действия нынешнего президента станут одним из величайших поражений в истории, заявил бывший глава Белого дома.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Немецкий дипломат шокирован «тотальным поражением» спецслужб США
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Ситуация в Афганистане свидетельствует о тотальном провале спецслужб США, стремительное продвижение талибов к Кабулу вызывает шок и возмущение, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Как почти все, я шокирован и возмущен тем, что мы все вместе, США и их европейские союзники, ошиблись так сильно, так сильно верили в «потемкинские деревни», то есть в хорошо вооруженные и хорошо подготовленные вооруженные силы Афганистана, которым, по заявлениям американцев, которые поступали мне еще несколько дней назад, доверяли, что они могут защищать Кабул в течение месяцев.
То, что это рухнуло, как карточный дом, это тотальное банкротство, тотальное поражение в военных оценках, как я предполагаю, оценках американских спецслужб», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Эксперт объяснил массовую панику в аэропорту Кабула
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«Стремящихся к самолетам в Кабуле объединяет одно – они боятся за себя и своих родных, потому что знают: талибы их не пощадят», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя массовую панику афганцев в аэропорту Кабула после того, как запрещенное в России движение «Талибан» установило полный контроль над Афганистаном.
«Афганцы бегут не только из Кабула, но и из других провинций, ранее захваченных талибами», – отметил Аббас Джума – При этом пока сложно однозначно сказать, какие именно группы населения представляют эти люди. Но их объединяет одно – они боятся за себя, за жизнь своих родных, близких и друзей, потому что понимают: талибы их не пощадят», – объясняет он.
«Среди стремящихся убежать из страны, вероятно, есть люди, работавшие с предыдущим режимом – государственные служащие, журналисты и силовики. Это категории людей, которые понимают, что новая власть не погладит их по голове. И судя по тому, как афганцы ринулись в аэропорт, судя по панике и накалу страстей, который мы видим в других городах, они крайне серьезно относятся к «Талибану», – полагает собеседник.
По словам востоковеда, «в отличие от некоторых экспертов, которые пытаются убедить нас в том, что талибы – хорошие и образованные ребята, у афганцев, бегущих сломя голову к улетающим самолетам, на этот счет иное мнение». «Они считают, что с ними договориться нельзя и что их будут убивать и притеснять», – предполагает собеседник.
Джума подчеркнул, что среди стремящихся попасть на самолеты есть женщины и дети. «Не стану исключать, что в этой толпе немало тех, кто просто читает новости о ситуации в стране, и родственники тех, кто проживает в провинциях, ранее захваченных талибами, – продолжил эксперт. – Оттуда мы слышали очень много новостей про убийства и похищения».
Собеседник добавил, что паника людей демонстрирует полное отсутствие доверия к обещаниям «Талибана» не применять насилие к тем, кто работал с предыдущим правительством или поддержал его. «Они считают, что подобные популистские заявления направлены вовне, дабы заручиться поддержкой больших стран. Они видят в этом попытку нарисовать «Талибану» человеческое лицо. Но многие афганцы считают, что теперь в стране все будет так же плохо, как и ранее в 1996-2001 годах», – подытожил Джума.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Эти кадры официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
Кроме того, агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле
Два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Германии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за скопления местных жителей на посадочной полосе, сообщили источники в Бундесвере.
Как сообщают источники Bild, самолеты прилетели из Германии, но на посадочной полосе собрались сотни местных жителей – они прорвались на летное поле в надежде покинуть Афганистан. Самолеты не смогли совершить безопасную посадку и продолжили кружить над аэропортом. Один из них в итоге был вынужден отправиться на дозаправку в Ташкент.
Bild пишет, что приземление станет возможным только после того, как американские солдаты вытеснят местных жителей за пределы аэропорта. Самолеты ВВС Германии должны были эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Позднее dpa со ссылкой на собственные источники сообщило, что самолет немецких военно-воздушных сил приземлился в Кабуле, передает РИА «Новости».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
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Военный летчик назвал ошибки США при бегстве из Кабула
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Перед эвакуацией американских войск из Афганистана необходимо было подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, организовать воздушный коридор и договориться с сопредельными государствами, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
В Сети появилась видеозапись падения людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выехать из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты. Спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов убежден, что хаос в аэропорту столицы спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из страны. Что нужно было сделать, чтобы этого избежать?
«Во-первых, необходимо было организовать воздушный коридор для транспортных перелетов, договориться с сопредельными государствами, чтобы осуществлять промежуточную посадку для того, чтобы оперативно и короткими перелетами осуществлять вывоз людей из страны», – говорит Попов.
Он подчеркивает, что помимо граждан США это должны быть также люди из тех подразделений и служб, которые оказывали армейское содействие. Он рассказывает, что когда российские войска уходили из Афганистана, то они заранее опрашивали тех, кто с ними служил, на предмет выезда из страны, а некоторым даже предлагали вывезти семьи.
«Соответственно, перед началом эвакуации необходимо подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, а не только Международный аэропорт Кабула, чтобы можно было вывозить силовиков и граждан, которые посчитали, что пора уйти», – объясняет специалист.
Летчик обращает внимание на то, что в данной ситуации в неправильной эвакуации виноват неверный политический подход, так как состоялся вывоз не всех желающих, а также неправильный расчет времени, поскольку такого короткого периода недостаточно для правильной организации операции. «Они прекрасно знали, что настанет час икс, поэтому должны были заблаговременно отработать трафик движения или подготовить чартеры на вывоз личного состава, причем как своего, так и дополнительных национальных специалистов», – считает Попов.
Также он пояснил, что две трети афганского аэропорта ранее были перекрыты военными, поскольку аэродром являлся военной базой, однако во время вывода войск эта часть осталась без охраны, так как люди, которые должны были заменить улетающих, отступили, чтобы не противоречить новой системе и непризнанному правительству.
После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, оно установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Узбекистан сообщил о столкновении афганского и узбекского военных самолетов
Генпрокуратура Узбекистана заявила, что афганский и узбекский военные самолеты столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном, пилоты живы, они катапультировались.
В пресс-службе генпрокуратуры сообщили, что в воскресенье три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, передает РИА «Новости».
«Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», – сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Из официальных комментариев непонятно, идет ли речь об одном и том же или о разных афганских военных самолетах.
Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Захарова: Весь мир ужаснулся результатам политики США в Афганистане
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«Это результаты деятельности США», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ряда украинских политологов о том, что причина победы «Талибана» в Афганистане в нежелании афганской армии сражаться за свою страну.
«Хотелось бы напомнить всем подобным «аналитикам», что США и коалиция были в Афганистане 20 лет. Изначально они получили от Совбеза ООН мандат на проведение этой операции», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины. «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул Романенко.
Практически дословно тот же тезис озвучил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Афганистан – урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», – заявил бывший грузинский руководитель. Саакашвили утверждает, что США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». Напомним, что война в Южной Осетии, которую инициировал Саакашвили, закончилась разгромом грузинских войск через пять дней после начала боевых действий.
Захарова указала на то, что «США за два десятилетия ни разу не отчитались перед мировым сообществом, что же они там делают и каковы результаты их пребывания в Афганистане».
«Сейчас результаты их деятельности видят не только дипломаты и политологи – весь мир ужаснулся. Получилось истинное лицо американской исключительности», – резюмировала Захарова.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «за последние полвека США не удалось подготовить ни одной достойной армии».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Пентагон направит дополнительных военных в Афганистан
Пентагон сообщил, что в Афганистан направляются дополнительные 1000 американских военных, пишут СМИ.
Контингент будет увеличен до 7 тыс. человек, передает РИА «Новости».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Жители Кабула рассказали о жизни при талибах
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Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не причиняют вреда жителям Кабула, но люди все равно напуганы и стараются не выходить на улицы без крайней необходимости, рассказали местные жители.
Студент РУДН Ахмад Санор Накиби отметил, что пока жизнь при талибах не отличается от того, что было раньше. «Пока все спокойно... Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», – объяснил он в беседе с РБК.
Житель Кабула Мудасера рассказал, что после захвата столицы талибами никто не вышел на работу – даже полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», – рассказал он.
Еще один житель столицы Назир Эйхласс пояснил, что люди находятся скорее в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха. «Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана «Талибану» без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», – уточнил он.
По его словам, привычная жизнь кабульцев нарушена: организации не работают, дороги пустые и жители не покидают свои дома без крайней нужды. Он отметил, что цены на товары поднялись из-за закрытых границ и люди просят талибов контролировать их.
Ранее представители движения «Талибан» (запрещено в России) объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Талибы охраняют посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, США собрались строить отношения с Афганистаном методом кнута и пряника, а Москва оказалась готова приручить новую власть страны.
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Китай призвал Россию к сотрудничеству в Афганистане
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России и Китаю необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» (запрещено в России) брало на себя ответственность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«В новых обстоятельствах Китаю и России необходимо укреплять стратегические контакты и сотрудничество», – передает РИА «Новости» слова Ван И.
Глава китайского МИДа подчеркнул, что прежде всего необходимо «защищать законные интересы Китая и России в Афганистане, вести своевременное взаимодействие и оказывать поддержку друг другу, а также способствовать тому, чтобы «Талибан» брал на себя ответственность и действительно обеспечивал безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий».
«Необходимо стимулировать афганский «Талибан» проводить умеренную и осмотрительную религиозную политику, работать со всеми партиями, чтобы сформировать открытую и инклюзивную политическую структуру, придерживаться мирной и дружественной внешней политики и мирно сосуществовать с соседними странами, а также осуществлять восстановление и развитие Афганистана», – заявил Ван И.
В свою очередь, Лавров заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.
«Изменение ситуации в Афганистане окажет комплексное влияние на обстановку в мире. Талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) заявили, что война в Афганистане закончилась, что они начали обеспечивать общественный порядок в Кабуле и готовы гарантировать безопасность дипломатических миссий всех стран», – заявил глава МИД России.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
США отказались брать ответственность за хаос в аэропорту Кабула
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США не винят «Талибан» (движение запрещено в России) в хаосе в аэропорту Кабула, но и себя они не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.
Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, ответственность за которые талибы не несут. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби уточнил, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не зафиксировано.
Он также подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула «не было провалом» и добавил, что «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались американские военные.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает «отклик в душах всех сотрудников ведомства».
«Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные – сложно видеть такое», – сказал он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула.
В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
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