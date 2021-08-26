Американцев в Афганистане ждет новое унижение

Подходит к концу срок, который «Талибан» (запрещенный в России) отвел американцам и их союзникам на то, чтобы покинуть Афганистан. Джо Байден неловко шутит в ответ на прямые вопросы, что произойдет с военными США, если их не успеют вывезти до 31 августа. Талибы шутить с «оккупантами» не намерены, подтвердил российский посол в Кабуле. Смогут ли США сторговаться с талибами об отсрочке и какой ценой?

Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула. Об этом заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Американские военные должны уйти из страны до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск в обозначенный срок.

Российский диппредставитель в Кабуле Жирнов полагает, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых жестко и однозначно рассматривают как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС.

Приближение дня икс, 31 августа, заставляет всерьез нервничать американский истеблишмент – в Вашингтоне опасаются, что Соединенные Штаты постигнет очередное фиаско в череде унижений после бескровного захвата Афганистана талибами. В Конгрессе серьезно и резко отреагировали на неудачную шутку президента Джо Байдена по этому поводу.

На пресс-конференции журналист спросил главу Белого дома: есть ли у администрации США план действий на случай, если американские военные останутся в Кабуле после установленного «Талибаном» крайнего срока эвакуации? В ответ Байден улыбнулся и произнес слова, которые остались «вне записи» – фиксация звука резко оборвалась. Участники пресс-конференции рассказали, что президент ответил журналисту: «Ты будешь первым, кому я позвоню», сообщает РИА Новости.

«Он смеется, а его помощники отключают звук! Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!» – тут же отреагировал в Twitter конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Его однопартиец и коллега по Палате представителей Джим Джордан отметил, что Дональд Трамп ни за что бы не бросил граждан США в Афганистане. Республиканцы уверены, что действия (точнее, бездействие) администрации демократов, лишний довод в пользу импичмента Байдена за капитуляцию перед «Талибаном» (ранее к отставке президента призвал глава комитета верхней палаты по судебной системе, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм).

Впрочем, нельзя сказать, что американские власти не пытаются разрешить вопрос с блокированными в аэропорту Кабула американцами. Как рассказал российский посол Жирнов, талибы и представители Вашингтона ведут консультации по проблеме аэропорта Кабула, который контролируют военнослужащие США.

На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет



Напомним, что в середине августа, после того как «Талибан» взял афганскую столицу, в воздушной гавани Кабула началась массовая паника, ответственность за которую талибы возложили на США. По состоянию на четверг в районе аэропорта Кабула собрались около полутора тысяч граждан Соединенных Штатов и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в США. При этом Белый дом заверяет, что с 14 августа американцы и их союзники эвакуировали из страны свыше 95 тыс. человек, из них, по данным Пентагона, 4,4 тыс. американцев, сообщает РИА «Новости». По данным CNN, американские власти обещают завершить эвакуацию в течение 36 часов.

В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. На этом фоне союзники США один за другим сворачивают свои операции по эвакуации. Министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет вывезти в срок до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем, через иранскую или пакистанскую границы.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Власти Австралии также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

Талибы, которые чувствуют себя хозяевами страны, ставят жесткие сроки, пытаясь показать, что они не боятся США, а тем более – союзников американцев по коалиции, считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

«Если американцы не выведут свои войска из Афганистана до начала сентября, талибы могут открыть по ним огонь, а те, в свою очередь, ответят им тем же. В итоге будут потери с обеих сторон», – сказал Матвийчук газете ВЗГЛЯД.

Военный эксперт допускает, что в случае угрозы окружения или уничтожения американцы могут возобновить военную операцию – и война в Афганистане начнется с новой силой. Но, заметил собеседник, сейчас «Талибан» блефует, играя на боязни американцев вновь втянуться в конфликт, заметил Матвийчук.

На деле же талибы «боятся, что США будут затягивать процесс ухода своих войск из Афганистана и их временное присутствие может в итоге стать постоянным», в свою очередь заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, если речь пойдет о минимальных технических задержках – о завершении операции не 31 августа, но несколькими днями позже – то едва ли талибы начнут активные военные действия против уходящих американцев. «Им невыгодно эскалировать проблемы в отношениях с Вашингтоном, тем более, что они надеются на сохранение каких-то объемов американской гуманитарной помощи», – считает Кортунов.

«В случае, если США, по мнению талибов, будут намеренно затягивать вывод войск, то я не исключаю боевых столкновений. Но это последнее, чего хотели бы американцы», – добавил собеседник.

Военные США технически не успевают уйти именно до 31 августа, и в случае затягивания эвакуации американцев, провокации талибов вполне возможны, со своей стороны указал Матвийчук. «На мой взгляд, США могут попросить «Талибан» дать им еще две недели. Скорее всего между США и талибами идут закрытые контакты», – выдвинул предположение военный эксперт.

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По мнению Матвийчука, резонно предположить, что между Вашингтоном и талибами идет взаимный торг. «Талибы могут потребовать у американцев разблокировки финансовых счетов, которые ранее были заморожены», – высказал версию эксперт.

На прошлой неделе США заблокировали доступ «Талибана» к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой (ФРС) и другими американскими банками, и работают над тем, чтобы закрыть для них доступ к резервам Международного валютного фонда (МВФ) на сумму почти 500 млн долларов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Dow Jones.

«Если же стороны все же не придут к взаимопониманию, то США, скорее всего, увеличат свой военный контингент в Афганистане, оправдывая это террористической деятельностью талибов, – продолжил Матвийчук. – Это может стать новым поражением США, поскольку талибы, даже не имея армии, серьезно унижают американцев в Афганистане». Кортунов в свою очередь констатировал – уже сейчас у США большие репутационные потери. Вся эта операция организована исключительно плохо – заранее не подготовлено серьезных дорожных карт и логистических планов, констатировал эксперт-международник.

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