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26 августа, четверг  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Газпрому придется обхитрить Европу

Германия прикрыла лазейку для «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Планы Газпрома легким способом решить проблему с загрузкой «Северного потока – 2» на полную мощность похоронены. Берлин не даст российской трубе исключения из европейских газовых норм. А это значит, что настало время для более сложного плана Б. Каков он? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Американцев в Афганистане ждет новое унижение

Американцы обещают вывезти из Афганистана оставшихся военных за 36 часов Zuma/ЕВ/ТАСС
Подходит к концу срок, который «Талибан» (запрещенный в России) отвел американцам и их союзникам на то, чтобы покинуть Афганистан. Джо Байден неловко шутит в ответ на прямые вопросы, что произойдет с военными США, если их не успеют вывезти до 31 августа. Талибы шутить с «оккупантами» не намерены, подтвердил российский посол в Кабуле. Смогут ли США сторговаться с талибами об отсрочке и какой ценой? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
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Кто танцует гражданское общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы с «уважаемыми партнерами» разошлись во взглядах на то, как обустроить Россию и остальной мир. Вот тут и начались проблемы. Ни одной власти не хочется, чтобы повестку ее гражданскому обществу диктовала чужая власть. Подробности...
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Талибов нельзя победить оружием

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
Сухопутная граница с талибами означает одну очень простую вещь. Через эту границу достаточно скоро пойдут миссионеры. И это гораздо страшнее любого наркотрафика. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Американцев в Афганистане ждет новое унижение

    Американцы обещают вывезти из Афганистана оставшихся военных за 36 часов    26 августа 2021, 14:46
    Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Подходит к концу срок, который «Талибан» (запрещенный в России) отвел американцам и их союзникам на то, чтобы покинуть Афганистан. Джо Байден неловко шутит в ответ на прямые вопросы, что произойдет с военными США, если их не успеют вывезти до 31 августа. Талибы шутить с «оккупантами» не намерены, подтвердил российский посол в Кабуле. Смогут ли США сторговаться с талибами об отсрочке и какой ценой?

    Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула. Об этом заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Американские военные должны уйти из страны до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск в обозначенный срок.

    Российский диппредставитель в Кабуле Жирнов полагает, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых жестко и однозначно рассматривают как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС.

    Приближение дня икс, 31 августа, заставляет всерьез нервничать американский истеблишмент – в Вашингтоне опасаются, что Соединенные Штаты постигнет очередное фиаско в череде унижений после бескровного захвата Афганистана талибами. В Конгрессе серьезно и резко отреагировали на неудачную шутку президента Джо Байдена по этому поводу.

    На пресс-конференции журналист спросил главу Белого дома: есть ли у администрации США план действий на случай, если американские военные останутся в Кабуле после установленного «Талибаном» крайнего срока эвакуации? В ответ Байден улыбнулся и произнес слова, которые остались «вне записи» – фиксация звука резко оборвалась. Участники пресс-конференции рассказали, что президент ответил журналисту: «Ты будешь первым, кому я позвоню», сообщает РИА Новости.

    «Он смеется, а его помощники отключают звук! Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!» – тут же отреагировал в Twitter конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Его однопартиец и коллега по Палате представителей Джим Джордан отметил, что Дональд Трамп ни за что бы не бросил граждан США в Афганистане. Республиканцы уверены, что действия (точнее, бездействие) администрации демократов, лишний довод в пользу импичмента Байдена за капитуляцию перед «Талибаном» (ранее к отставке президента призвал глава комитета верхней палаты по судебной системе, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм).

    Впрочем, нельзя сказать, что американские власти не пытаются разрешить вопрос с блокированными в аэропорту Кабула американцами. Как рассказал российский посол Жирнов, талибы и представители Вашингтона ведут консультации по проблеме аэропорта Кабула, который контролируют военнослужащие США.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?



    Обсуждение:  40 комментариев
    Напомним, что в середине августа, после того как «Талибан» взял афганскую столицу, в воздушной гавани Кабула началась массовая паника, ответственность за которую талибы возложили на США. По состоянию на четверг в районе аэропорта Кабула собрались около полутора тысяч граждан Соединенных Штатов и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в США. При этом Белый дом заверяет, что с 14 августа американцы и их союзники эвакуировали из страны свыше 95 тыс. человек, из них, по данным Пентагона, 4,4 тыс. американцев, сообщает РИА «Новости». По данным CNN, американские власти обещают завершить эвакуацию в течение 36 часов.

    В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. На этом фоне союзники США один за другим сворачивают свои операции по эвакуации. Министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет вывезти в срок до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем, через иранскую или пакистанскую границы. 

    Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Власти Австралии также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

    Талибы, которые чувствуют себя хозяевами страны, ставят жесткие сроки, пытаясь показать, что они не боятся США, а тем более – союзников американцев по коалиции, считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

    «Если американцы не выведут свои войска из Афганистана до начала сентября, талибы могут открыть по ним огонь, а те, в свою очередь, ответят им тем же. В итоге будут потери с обеих сторон», – сказал Матвийчук газете ВЗГЛЯД.

    Военный эксперт допускает, что в случае угрозы окружения или уничтожения американцы могут возобновить военную операцию – и война в Афганистане начнется с новой силой. Но, заметил собеседник, сейчас «Талибан» блефует, играя на боязни американцев вновь втянуться в конфликт, заметил Матвийчук.

    На деле же талибы «боятся, что США будут затягивать процесс ухода своих войск из Афганистана и их временное присутствие может в итоге стать постоянным», в свою очередь заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, если речь пойдет о минимальных технических задержках – о завершении операции не 31 августа, но несколькими днями позже – то едва ли талибы начнут активные военные действия против уходящих американцев. «Им невыгодно эскалировать проблемы в отношениях с Вашингтоном, тем более, что они надеются на сохранение каких-то объемов американской гуманитарной помощи», – считает Кортунов.

    «В случае, если США, по мнению талибов, будут намеренно затягивать вывод войск, то я не исключаю боевых столкновений. Но это последнее, чего хотели бы американцы», – добавил собеседник.

    Военные США технически не успевают уйти именно до 31 августа, и в случае затягивания эвакуации американцев, провокации талибов вполне возможны, со своей стороны указал Матвийчук. «На мой взгляд, США могут попросить «Талибан» дать им еще две недели. Скорее всего между США и талибами идут закрытые контакты», – выдвинул предположение военный эксперт.

    По мнению Матвийчука, резонно предположить, что между Вашингтоном и талибами идет взаимный торг. «Талибы могут потребовать у американцев разблокировки финансовых счетов, которые ранее были заморожены», – высказал версию эксперт.

    На прошлой неделе США заблокировали доступ «Талибана» к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой (ФРС) и другими американскими банками, и работают над тем, чтобы закрыть для них доступ к резервам Международного валютного фонда (МВФ) на сумму почти 500 млн долларов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Dow Jones.

    «Если же стороны все же не придут к взаимопониманию, то США, скорее всего, увеличат свой военный контингент в Афганистане, оправдывая это террористической деятельностью талибов, – продолжил Матвийчук. – Это может стать новым поражением США, поскольку талибы, даже не имея армии, серьезно унижают американцев в Афганистане». Кортунов в свою очередь констатировал – уже сейчас у США большие репутационные потери. Вся эта операция организована исключительно плохо – заранее не подготовлено серьезных дорожных карт и логистических планов, констатировал эксперт-международник.

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