Как талибам удалось обмануть президента США

Стремительный захват власти в Афганистане талибами, как выяснилось, не смогли предсказать даже всесильные спецслужбы США. Еще не так давно и Пентагон, и ЦРУ докладывали главе Белого дома совершенно ложные данные о том, насколько сильна афганская армия. Как же случилось, что Америкой была допущена ошибка такого масштаба?

Американские СМИ клеймят президента Джо Байдена за «позорное поражение» в Афганистане. Велико разнообразие версий, почему так получилось и что пошло не так. Президент Байден уже проявил склонность валить всю вину на союзников и младших партнёров, включая самих афганцев, а также на Трампа.

Уже началось взаимное закидывание камнями между ЦРУ, Госдепом и Пентагоном. Ведь кто-то всё-таки должен оказаться виноватым, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Но действительно - как так получилось, что талибы, у которых нет тяжёлого вооружения, в рекордные сроки смяли армию и правительство президента Ашрафа Гани? И почему разведка США сначала ожидала, что «вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени», а всего лишь несколько дней назад опасалась, что «Кабул будет захвачен талибами через месяц»?

Создаётся впечатление, что талибы, в первую очередь Хайбатулла Ахунзада и Абдул Гани Барадар, просто перехитрили или, если хотите,обманули американцев. И ответственность за этот финт можно равномерно распределить между ЦРУ, военными и президентом Байденом.

Судя по всему, на переговорах в Дохе мулла Барадар обещал американцам повременить хотя бы месяц с захватом Кабула. А главное - не привлекать к боевым действиям представителей наиболее одиозных группировок типа остатков Аль-Каиды, «Сети Хаккани», «Джейш-е Мухаммед» и прочих бармалеев. Собственно говоря, двадцать лет назад война была начата как раз против «Аль-Каиды». Потом неоднократно объявляли о её разгроме и победе над силами исламского экстремизма и терроризма. И вот вдруг эти «разгромленные» триумфально объявляются в президентском дворце в Кабуле? Вот примерно об этом и беседовали в своё время по телефону президент Трамп и мулла Барадар. Трамп тогда назвал этот разговор «очень хорошим».

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Американские военные тогда сразу же заявили, что захват Кабула возможен в диапазоне от 30 до 90 дней. То есть особых иллюзий не питали. В то же время именно Пентагон и Госдеп уверяли обоих президентов - и Трампа, и Байдена, что правительство Гани дееспособно, а правительственная армия (300 тысяч человек) вооружена до зубов и хорошо обучена.

Понятное дело - они защищали свою работу, которую неспешно делали годами. Странно было бы с их стороны сказать: извините, мистер президент, но всё это время мы только деньги проедали, а результат нулевой. Агфанская армия развалится при первом толчке, а президент Гани улетит в никуда на вертолёте, набитом наличными.

А ЦРУ и военная разведка должны были ещё и расписаться в том, что они ничего в Афганистане не понимают и даже не способны скалькулировать баланс сил. Как между группировками и племенами, так и просто между отдельными людьми.

Почему так случилось - отдельный вопрос. Есть версия, что американцы слишком уж с годами пообвыклись в Кабуле. За двадцать лет в афганской столице и ряде крупных городов сформировалась большая прослойка западноориентированных чиновников, с которыми оккупационные власти и военные и контактировали повседневно. Случилась аберрация: видя вокруг себя лояльных людей, они решили, что всё нормально и в целом в стране. Поэтому вся эта красиво расписанная в отчётах система посыпалась в считанные дни. Весь мир смотрел на Афганистан глазами людей, которые только имитировали работу.

Судя по всему, талибы специально загнали США в крайне унизительную позицию. Вывод американских войск оказался не торжественным уходом с церемонией спуска флага, речами и парадом, а форменным повторением Сайгона. Если бы талибы действительно подождали бы месяц-два, вступили бы с президентом Гани в переговоры, то это не выглядело бы для США так унизительно. Но талибам был нужен именно такой результат: громкий триумф, который превращает их из закрытой секты в «освободителей Афганистана от иностранной оккупации». И в этом новом качестве они вполне могут начать строительство своих порядков и своего государства.

Сейчас много цитируют бывшего директора ЦРУ и бывшего министра обороны при Буше-младшем и Бараке Обаме Роберта Гейтса. Он написал книгу воспоминаний, где камня на камне не оставил от своих бывших коллег по администрации Обамы. Причём особо досталось тогдашнему вице-президенту Джо Байдену: «Он ошибался по всем вопросам, связанным с внешней политикой или национальной безопасностью, на протяжении последних двух десятков лет».

Похоже, что Байден действительно с трудом может разбираться в той информации по внешней политике, которая поступает ему из множества конкурирующих источников. И у него не нашлось специалистов, которые могли бы провести независимую экспертизу данных ЦРУ, Минобороны и Госдепа. Некоторые радикально настроенные американские аналитики в резких выражения заговорили о том, что «Байден-президент - это историческая случайность», что он вообще не компетентен ни в чём и окружил себя такими же персонажами. А единственное, что можно в этой ситуации сделать - дождаться 2024 года, когда история исправит свою ошибку и в Белый дом въедет новый человек с компетенциями, более соответствующими высокому званию президента США. И говорящие всё это - не отмороженные трамписты.

Объективности ради стоит сказать, что на талибскую удочку попались многие эксперты, в том числе и в России. Во-первых, талибы - это пуштуны-сунниты, то есть они по определению не смогут контролировать всю страну. Многие думали, что талибам придётся договариваться с другими действующими лицами. Так оно и получается по факту: сейчас в Доху вылетели и Хамид Карзай, и Абдулла Абдулла и даже Гульбеддин Хекматияр, которому 77 лет. Абдулла Абдулла - таджик, а Карзай и Хекматияр представляют важнейшие пуштунскаие племенные объединения (Карзай - дуррани, а Хекматияр - гильзай). Эти трое искренне и яростно ненавидят сбежавшего из страны президента Гани, который практически всю жизнь провёл за границей и давно уже утратил родоплеменные связи. На этой почве они могут договориться с талибами и создать то, что сейчас называют «инклюзивным переходным правительством».

По американской и европейской логике, талибы сначала должны были со всеми договориться, найти баланс, а лишь затем захватывать Кабул. Но талибы сперва захватили страну и столицу, и только после этого начали искать союзов с другими народами, племенами, религиозными группами и отдельными фигурами. И уже с куда более выгодной переговорной позиции.

Во-вторых, правительство Гани на словах демонстрировало удивительную уверенность в своих силах даже тогда, когда афганские города один за другим стали сдаваться талибам. И многие им верили. Ну подумаешь, талибы: безграмотные бородатые крестьяне. Там полевых командиров старше 30 лет нет вовсе.

Получается, что цепочка получения информации в разведслужбах и политическом руководстве США, её анализа и принятия решений дала сбой практически в каждом своём звене: от оперативных сотрудников, генералов и дипломатов в Кабуле до Овального кабинета. Часть вовлечённых в эту цепочку деятелей можно счесть некомпетентными, а люди компетентные или защищали свою карьеру, или просто расслабились. Что крайне странно для крупнейшей супердержавы.

И если президенту Байдену есть на кого свалить вину (например, на Трампа), то людям рангом пониже бежать некуда и прикрыться нечем и некем. Теперь гарантировано увлекательное шоу с сеансами саморазоблачения и многочисленные расследования силами конгрессменов, у которых выборы на носу.