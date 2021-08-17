Как талибам удалось обмануть президента США

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17 августа, вторник  |  Последнее обновление — 21:15  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Москва готова приручить новую власть Афганистана

Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?  Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми REUTERS/Andrew Burton
Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

Александр Березин
Александр Березин, научный журналист
Историй «про Жукова» такого рода множество, некоторые из них – непристойного характера, некоторые – еще более фантастические, но все они объединяются одним: недостоверностью. И не только про Жукова. Подробности...
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Война за демократию закончена, мест в самолетах больше нет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Афганская катастрофа не станет началом американского упадка. Но с этого момента всякие разговоры о том, что США могут помочь кому-то со строительством демократии, станут рассматриваться лишь как проявления острого социального психоза. Подробности...
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Чем грозит России «Талибан»

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Сможет ли Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к росту трудовой миграции оттуда в Россию? Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
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  • Россия больше нуждается в Украине
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
  • Да, безусловно

  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
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    Как талибам удалось обмануть президента США

    Непритязательной внешностью талибов не стоит обманываться    17 августа 2021, 21:15
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    Стремительный захват власти в Афганистане талибами, как выяснилось, не смогли предсказать даже всесильные спецслужбы США. Еще не так давно и Пентагон, и ЦРУ докладывали главе Белого дома совершенно ложные данные о том, насколько сильна афганская армия. Как же случилось, что Америкой была допущена ошибка такого масштаба?

    Американские СМИ клеймят президента Джо Байдена за «позорное поражение» в Афганистане. Велико разнообразие версий, почему так получилось и что пошло не так. Президент Байден уже проявил склонность валить всю вину на союзников и младших партнёров, включая самих афганцев, а также на Трампа.

    Уже началось взаимное закидывание камнями между ЦРУ, Госдепом и Пентагоном. Ведь кто-то всё-таки должен оказаться виноватым, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Но действительно - как так получилось, что талибы, у которых нет тяжёлого вооружения, в рекордные сроки смяли армию и правительство президента Ашрафа Гани? И почему разведка США сначала ожидала, что «вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени», а всего лишь несколько дней назад опасалась, что «Кабул будет захвачен талибами через месяц»?

    Создаётся впечатление, что талибы, в первую очередь Хайбатулла Ахунзада и Абдул Гани Барадар, просто перехитрили или, если хотите,обманули американцев. И ответственность за этот финт можно равномерно распределить между ЦРУ, военными и президентом Байденом.

    Судя по всему, на переговорах в Дохе мулла Барадар обещал американцам повременить хотя бы месяц с захватом Кабула. А главное -  не привлекать к боевым действиям представителей наиболее одиозных группировок типа остатков Аль-Каиды, «Сети Хаккани», «Джейш-е Мухаммед» и прочих бармалеев. Собственно говоря, двадцать лет назад война была начата как раз против «Аль-Каиды». Потом неоднократно объявляли о её разгроме и победе над силами исламского экстремизма и терроризма. И вот вдруг эти «разгромленные» триумфально объявляются в президентском дворце в Кабуле? Вот примерно об этом и беседовали в своё время по телефону президент Трамп и мулла Барадар. Трамп тогда назвал этот разговор «очень хорошим».

    Американские военные тогда сразу же заявили, что захват Кабула возможен в диапазоне от 30 до 90 дней. То есть особых иллюзий не питали. В то же время именно Пентагон и Госдеп уверяли обоих президентов - и Трампа, и Байдена, что правительство Гани дееспособно, а правительственная армия (300 тысяч человек) вооружена до зубов и хорошо обучена.

    Понятное дело - они защищали свою работу, которую неспешно делали годами. Странно было бы с их стороны сказать: извините, мистер президент, но всё это время мы только деньги проедали, а результат нулевой. Агфанская армия развалится при первом толчке, а президент Гани улетит в никуда на вертолёте, набитом наличными.

    А ЦРУ и военная разведка должны были ещё и расписаться в том, что они ничего в Афганистане не понимают и даже не способны скалькулировать баланс сил. Как между группировками и племенами, так и просто между отдельными людьми.

    Почему так случилось - отдельный вопрос. Есть версия, что американцы слишком уж с годами пообвыклись в Кабуле. За двадцать лет в афганской столице и ряде крупных городов сформировалась большая прослойка западноориентированных чиновников, с которыми оккупационные власти и военные и контактировали повседневно. Случилась аберрация: видя вокруг себя лояльных людей, они решили, что всё нормально и в целом в стране. Поэтому вся эта красиво расписанная в отчётах система посыпалась в считанные дни. Весь мир смотрел на Афганистан глазами людей, которые только имитировали работу.

    Судя по всему, талибы специально загнали США в крайне унизительную позицию. Вывод американских войск оказался не торжественным уходом с церемонией спуска флага, речами и парадом, а форменным повторением Сайгона. Если бы талибы действительно подождали бы месяц-два, вступили бы с президентом Гани в переговоры, то это не выглядело бы для США так унизительно. Но талибам был нужен именно такой результат: громкий триумф, который превращает их из закрытой секты в «освободителей Афганистана от иностранной оккупации». И в этом новом качестве они вполне могут начать строительство своих порядков и своего государства.

    Сейчас много цитируют бывшего директора ЦРУ и бывшего министра обороны при Буше-младшем и Бараке Обаме Роберта Гейтса. Он написал книгу воспоминаний, где камня на камне не оставил от своих бывших коллег по администрации Обамы. Причём особо досталось тогдашнему вице-президенту Джо Байдену: «Он ошибался по всем вопросам, связанным с внешней политикой или национальной безопасностью, на протяжении последних двух десятков лет».

    Похоже, что Байден действительно с трудом может разбираться в той информации по внешней политике, которая поступает ему из множества конкурирующих источников. И у него не нашлось специалистов, которые могли бы провести независимую экспертизу данных ЦРУ, Минобороны и Госдепа. Некоторые радикально настроенные американские аналитики в резких выражения заговорили о том, что «Байден-президент - это историческая случайность», что он вообще не компетентен ни в чём и окружил себя такими же персонажами. А единственное, что можно в этой ситуации сделать - дождаться 2024 года, когда история исправит свою ошибку и в Белый дом въедет новый человек с компетенциями, более соответствующими высокому званию президента США. И говорящие всё это - не отмороженные трамписты.

    Объективности ради стоит сказать, что на талибскую удочку попались многие эксперты, в том числе и в России. Во-первых, талибы - это пуштуны-сунниты, то есть они по определению не смогут контролировать всю страну. Многие думали, что талибам придётся договариваться с другими действующими лицами. Так оно и получается по факту: сейчас в Доху вылетели и Хамид Карзай, и Абдулла Абдулла и даже Гульбеддин Хекматияр, которому 77 лет. Абдулла Абдулла - таджик, а Карзай и Хекматияр представляют важнейшие пуштунскаие племенные объединения (Карзай - дуррани, а Хекматияр - гильзай). Эти трое искренне и яростно ненавидят сбежавшего из страны президента Гани, который практически всю жизнь провёл за границей и давно уже утратил родоплеменные связи. На этой почве они могут договориться с талибами и создать то, что сейчас называют «инклюзивным переходным правительством».

    По американской и европейской логике, талибы сначала должны были со всеми договориться, найти баланс, а лишь затем захватывать Кабул. Но талибы сперва захватили страну и столицу, и только после этого начали искать союзов с другими народами, племенами, религиозными группами и отдельными фигурами. И уже с куда более выгодной переговорной позиции.

    Во-вторых, правительство Гани на словах демонстрировало удивительную уверенность в своих силах даже тогда, когда афганские города один за другим стали сдаваться талибам. И многие им верили. Ну подумаешь, талибы: безграмотные бородатые крестьяне. Там полевых командиров старше 30 лет нет вовсе.

    Получается, что цепочка получения информации в разведслужбах и политическом руководстве США, её анализа и принятия решений дала сбой практически в каждом своём звене: от оперативных сотрудников, генералов и дипломатов в Кабуле до Овального кабинета. Часть вовлечённых в эту цепочку деятелей можно счесть некомпетентными, а люди компетентные или защищали свою карьеру, или просто расслабились. Что крайне странно для крупнейшей супердержавы.

    И если президенту Байдену есть на кого свалить вину (например, на Трампа), то людям рангом пониже бежать некуда и прикрыться нечем и некем. Теперь гарантировано увлекательное шоу с сеансами саморазоблачения и многочисленные расследования силами конгрессменов, у которых выборы на носу.


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