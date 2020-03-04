Трамп счел разговор с одним из лидеров «Талибана» очень хорошим

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с одним из лидеров движения «Талибан» (запрещено в России) муллой Абдуллой Гани Барадаром.

Трамп подчеркнул, что они провели «очень хороший» разговор.

«Мы не хотим насилия. Посмотрим, что произойдет», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Трамп, стороны согласились, что в Афганистане необходимо прекратить насилие.

Трамп не сказал, был ли это первых их разговор, но заявил, что у сторон «общие интересы» – «завершение» войны. Он уверен, что у него и Барадара сложились «очень хорошие отношения».

Комментируя нежелание властей Афганистана освобождать сторонников «Талибана» (запрещен в России), Трамп заявил: «Возможно, они и не хотят. Они много лет благодаря США хорошо жили». Как подчеркнул Трамп, речь не только о помощи военным, США в Афганистане «потратили триллионы, триллионы долларов».

«Мы действуем именно как полицейские силы. Мы не ведем как таковую вооруженную борьбу», – сказал президент США.