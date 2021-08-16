Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

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16 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Мировые СМИ: Бегство американцев не радует русских

Быстрая победа талибов была неожиданностью для США, признают западные СМИ STRINGER/ЕРА/ТАСС
«Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа», – пишет американское аналитическое издание Politico. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Падение Америки только добавляет России проблем

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но Америка надорвалась. Подробности...
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Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Не факт, что правда вас прокормит

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Получать деньги за правду очень приятно (неважно, что именно вы считаете правдой). Надо только найти, кто за эту правду будет платить. А голодать за правду вы готовы? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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  • В любом случае нет
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
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  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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    Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

    Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми    16 августа 2021, 22:01
    Фото: REUTERS/Andrew Burton
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение.

    Соединенные Штаты потерпели жестокое поражение в Афганистане. Эту мысль в различных вариантах транслируют сейчас все крупнейшие западные издания. С ними согласны и политики. «Последствия того, что произошло, Америка будет вкушать на протяжении десятилетий. И не только на территории Афганистана», – заявил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

    По сути, их статьи и комментарии различаются лишь тем, где именно это поражение аукнется Америке больше всего. Одни уверяют, что аукнется во внутренней политике – ряд изданий уже задается вопросом относительно того, каков был выхлоп от нескольких тысяч жизней американских солдат и нескольких триллионов долларов американских налогоплательщиков, которые США потратили на свою афганскую кампанию.

    И эти вопросы задают отнюдь не Бушу-младшему (принявшему решение о вводе войск), и даже не Трампу (решившему их вывести), а Байдену, при котором был осуществлен этот вывод. Абсолютно хаотичный, неорганизованный вывод, очень уж напоминающий банальный драп. «Байденовское «падение Сайгона» в Афганистане стало худшим моментом его правления», – пишет издание The Hill, проводя параллели с брошенными американцами и в итоге павшим Южным Вьетнамом в 70-е годы.

    «Это не Сайгон, – уверяет госсекретарь Энтони Блинкен. – Мы пришли в Афганистан 20 лет назад с одной миссией, и этой миссией было разобраться с теми парнями, которые напали на нас 11 сентября. И мы справились с этой миссией. Мы привели к ответственности тех, кто напал на нас. Сделали так, чтобы никто из Афганистана больше не мог атаковать нас».

    Однако даже эта миссия не была выполнена. Ведь адепты другого аспекта американского поражения пишут о том, что главным следствием этого поражения станет резкий рост террористической активности. Утверждают, что Афганистан снова станет прибежищем террористов (в том числе и недобитой «Аль-Каиды» с ИГ*), которые продолжат планировать новые теракты против Запада. Бойцы которой, безусловно, воодушевлены тем, что произошло в июле – августе.

    «Самая мощная в военном плане держава мира, вложившая миллиарды в Афганистан, потратившая там огромный объем политического капитала, как и жизни американцев, британцев и других передала власть «Талибану», – констатирует произошедшее британская Guardian. Передала, по сути, сборищу крестьян, вооруженных лишь легким оружием и собственной верой.

    И не просто передала, но и не исключает даже возможности признать их легитимными владыками Афганистана. «Если будущее правительство Афганистана будет соблюдать базовые права человека в стране, а также не станет укрывать у себя террористов, то это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать», – заявил Блинкен.

    Однако самый серьезный удар поражение нанесло по имиджу США в мире. Имиджу, на котором строится американская внешняя политика.

    Да, отчасти речь идет об имидже страны, которая ведет народы к демократии, а потом банально бросает их при первых сложностях. «Поколение афганцев, считавших, что их освободили от тирании, сейчас говорит о предательстве со стороны США и их союзников», – пишет Bloomberg. Многие другие СМИ рассказывают о выросших за 20 лет американского господства светских афганцах (особенно женщинах), которые банально не смогут подстроиться под возвращаемый «Талибаном» средневековый исламистский режим.

    Но при всей важности демократического образа главный ущерб США потерпят от потери другого имиджа.

    В блестящем фильме «Операция «Арго» есть диалог между американскими разведчиками, обсуждающими выдвинутое иранцами условие об освобождении заложников (взятых в посольстве США) в обмен на выдачу бежавшего шаха. «Ну так вернем его, хрен с ним», «он уже труп, у него рак», – говорили сторонники выдачи. «Мы сами его пригрели, он теперь наш», – отвечали им оппоненты. «Мы принимаем всех тварей, больных раком?» – настаивали сторонники выдачи. «Только тех тварей, которые на нашей стороне. Чтобы все остальные твари на их поганых тронах знали, что, когда их свергнут, их кишки не будут летать по всему Синаю», – резюмировал главный разведчик.

    Это знание, эта вера в американское убежище, прикрытие, «крышу» является тем столпом, на котором держатся отношения Соединенных Штатов с диктаторскими и авторитарными режимами третьего мира. Причем вера даже не столько «тварей на поганых тронах», сколько их окружения и местной элиты. Политиков, силовиков, чиновников, лидеров общественного мнения – всех тех, на ком и держится американское влияние на страну, контроль за ней.

    Именно этот столп был, по сути, обрушен видеокадрами из кабульского аэропорта, где брошенные американцами афганцы пытались забраться на шасси улетавших американских самолетов.

    «В аэропорту Кабула сейчас трагедия, на которую смотрит весь мир. Люди, которые работали на американцев и их союзников, сотни тысяч брошены на произвол врагов Америки из Талибана и его еще более радикальных союзников. Те, кто верил Америке и работал на нее, цепляются физически за шасси, за крылья. Тщетно, американские военные самолеты бросают свою прислугу и уходят в небо...

    А союзники американцев в зависимых режимах во многих странах мира с ужасом думают о своей будущей судьбе, когда из-за какого изменения конъюнктуры США бросят и их тоже. Ирак, Ливия, Сирия, несчастная братская соседняя страна. С ужасом смотрят на эти сцены не Зеленский, Порошенко – их спасут их деньги и их связи. С ужасом смотрят их помощники, их секретари, их сотрудники. Их не спасут», – пишет известный российский политолог Сергей Марков.

    Действительно, самое пристальное внимание на кадры кабульского аэропорта должны обратить именно руководители Украины.

    Это они являются единственными американскими союзниками, которые добровольно, в интересах Вашингтона конфликтуют с великой ядерной державой, но при этом не имеют никаких формальных гарантий защиты со стороны Соединенных Штатов. Которые полагаются лишь на слова американцев о том, что Вашингтон их если что не оставит. И афганская ситуация должна по идее убить эту веру. Или по крайней мере сильно поколебать ее.

    «Как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения на Донбассе для срыва «Северного потока – 2». Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев. Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной. И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле, – пишет известный украинский журналист Игорь Гужва. – В целом же пора прийти к выводу, что главный в последние семь лет геополитический бизнес Украины – торговля созданием проблем для России – не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным».

    В Вашингтоне признают возникшие проблемы с имиджем. «Неудачный выход США из Афганистана и безумный процесс эвакуации американцев вместе с подвергающимися риску афганцами (теми, кто работал с оккупационной администрацией – прим. ВЗГЛЯД) стал позорным провалом американского руководства», – говорит лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл.

    Но при этом в руководстве США вряд ли знают, как эти проблемы исправить. Видимо, надеются лишь на то, что об этих проблемах забудут. Возможно, эта надежда и небезосновательна.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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