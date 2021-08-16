Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение.

Соединенные Штаты потерпели жестокое поражение в Афганистане. Эту мысль в различных вариантах транслируют сейчас все крупнейшие западные издания. С ними согласны и политики. «Последствия того, что произошло, Америка будет вкушать на протяжении десятилетий. И не только на территории Афганистана», – заявил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти.

По сути, их статьи и комментарии различаются лишь тем, где именно это поражение аукнется Америке больше всего. Одни уверяют, что аукнется во внутренней политике – ряд изданий уже задается вопросом относительно того, каков был выхлоп от нескольких тысяч жизней американских солдат и нескольких триллионов долларов американских налогоплательщиков, которые США потратили на свою афганскую кампанию.

И эти вопросы задают отнюдь не Бушу-младшему (принявшему решение о вводе войск), и даже не Трампу (решившему их вывести), а Байдену, при котором был осуществлен этот вывод. Абсолютно хаотичный, неорганизованный вывод, очень уж напоминающий банальный драп. «Байденовское «падение Сайгона» в Афганистане стало худшим моментом его правления», – пишет издание The Hill, проводя параллели с брошенными американцами и в итоге павшим Южным Вьетнамом в 70-е годы.

«Это не Сайгон, – уверяет госсекретарь Энтони Блинкен. – Мы пришли в Афганистан 20 лет назад с одной миссией, и этой миссией было разобраться с теми парнями, которые напали на нас 11 сентября. И мы справились с этой миссией. Мы привели к ответственности тех, кто напал на нас. Сделали так, чтобы никто из Афганистана больше не мог атаковать нас».

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Однако даже эта миссия не была выполнена. Ведь адепты другого аспекта американского поражения пишут о том, что главным следствием этого поражения станет резкий рост террористической активности. Утверждают, что Афганистан снова станет прибежищем террористов (в том числе и недобитой «Аль-Каиды» с ИГ*), которые продолжат планировать новые теракты против Запада. Бойцы которой, безусловно, воодушевлены тем, что произошло в июле – августе.

«Самая мощная в военном плане держава мира, вложившая миллиарды в Афганистан, потратившая там огромный объем политического капитала, как и жизни американцев, британцев и других передала власть «Талибану», – констатирует произошедшее британская Guardian. Передала, по сути, сборищу крестьян, вооруженных лишь легким оружием и собственной верой.

И не просто передала, но и не исключает даже возможности признать их легитимными владыками Афганистана. «Если будущее правительство Афганистана будет соблюдать базовые права человека в стране, а также не станет укрывать у себя террористов, то это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать», – заявил Блинкен.

Однако самый серьезный удар поражение нанесло по имиджу США в мире. Имиджу, на котором строится американская внешняя политика.

Да, отчасти речь идет об имидже страны, которая ведет народы к демократии, а потом банально бросает их при первых сложностях. «Поколение афганцев, считавших, что их освободили от тирании, сейчас говорит о предательстве со стороны США и их союзников», – пишет Bloomberg. Многие другие СМИ рассказывают о выросших за 20 лет американского господства светских афганцах (особенно женщинах), которые банально не смогут подстроиться под возвращаемый «Талибаном» средневековый исламистский режим.

Но при всей важности демократического образа главный ущерб США потерпят от потери другого имиджа.

В блестящем фильме «Операция «Арго» есть диалог между американскими разведчиками, обсуждающими выдвинутое иранцами условие об освобождении заложников (взятых в посольстве США) в обмен на выдачу бежавшего шаха. «Ну так вернем его, хрен с ним», «он уже труп, у него рак», – говорили сторонники выдачи. «Мы сами его пригрели, он теперь наш», – отвечали им оппоненты. «Мы принимаем всех тварей, больных раком?» – настаивали сторонники выдачи. «Только тех тварей, которые на нашей стороне. Чтобы все остальные твари на их поганых тронах знали, что, когда их свергнут, их кишки не будут летать по всему Синаю», – резюмировал главный разведчик.

Это знание, эта вера в американское убежище, прикрытие, «крышу» является тем столпом, на котором держатся отношения Соединенных Штатов с диктаторскими и авторитарными режимами третьего мира. Причем вера даже не столько «тварей на поганых тронах», сколько их окружения и местной элиты. Политиков, силовиков, чиновников, лидеров общественного мнения – всех тех, на ком и держится американское влияние на страну, контроль за ней.

Именно этот столп был, по сути, обрушен видеокадрами из кабульского аэропорта, где брошенные американцами афганцы пытались забраться на шасси улетавших американских самолетов.

«В аэропорту Кабула сейчас трагедия, на которую смотрит весь мир. Люди, которые работали на американцев и их союзников, сотни тысяч брошены на произвол врагов Америки из Талибана и его еще более радикальных союзников. Те, кто верил Америке и работал на нее, цепляются физически за шасси, за крылья. Тщетно, американские военные самолеты бросают свою прислугу и уходят в небо...

А союзники американцев в зависимых режимах во многих странах мира с ужасом думают о своей будущей судьбе, когда из-за какого изменения конъюнктуры США бросят и их тоже. Ирак, Ливия, Сирия, несчастная братская соседняя страна. С ужасом смотрят на эти сцены не Зеленский, Порошенко – их спасут их деньги и их связи. С ужасом смотрят их помощники, их секретари, их сотрудники. Их не спасут», – пишет известный российский политолог Сергей Марков.

Действительно, самое пристальное внимание на кадры кабульского аэропорта должны обратить именно руководители Украины.

Это они являются единственными американскими союзниками, которые добровольно, в интересах Вашингтона конфликтуют с великой ядерной державой, но при этом не имеют никаких формальных гарантий защиты со стороны Соединенных Штатов. Которые полагаются лишь на слова американцев о том, что Вашингтон их если что не оставит. И афганская ситуация должна по идее убить эту веру. Или по крайней мере сильно поколебать ее.

«Как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения на Донбассе для срыва «Северного потока – 2». Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев. Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной. И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле, – пишет известный украинский журналист Игорь Гужва. – В целом же пора прийти к выводу, что главный в последние семь лет геополитический бизнес Украины – торговля созданием проблем для России – не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным».

В Вашингтоне признают возникшие проблемы с имиджем. «Неудачный выход США из Афганистана и безумный процесс эвакуации американцев вместе с подвергающимися риску афганцами (теми, кто работал с оккупационной администрацией – прим. ВЗГЛЯД) стал позорным провалом американского руководства», – говорит лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл.

Но при этом в руководстве США вряд ли знают, как эти проблемы исправить. Видимо, надеются лишь на то, что об этих проблемах забудут. Возможно, эта надежда и небезосновательна.