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Посол России счел талибов готовыми «уколоть» США
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Движение «Талибан» (запрещено в России) не намерено идти на компромисс с США по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, он выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Жирнов рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и «не настроены на кровопролитие или обострение».
Напомним, он не увидел альтернативы талибам в Афганистане. Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России
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«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России.
«Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране.
«Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве.
С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.
В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов.
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Лидер афганского сопротивления заявил о шантаже США
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Американские власти последние пару лет оказывали давление на правительство Афганистана: шантажировали и требовали освободить заключенных боевиков, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и. о. президента и призвавший к сопротивлению.
По его словам, причинами падения правительства Афганистана стали давление США на Кабул, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве.
«Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у «Талибана». США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь «Талибану». Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18.
Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову». «Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков», – добавил вице-президент Афганистана.
Он также выразил мнение, что в правительстве «были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное». «Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, его нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула – это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, а террористические группировки захватили Афганистан», – заключил Салех.
Ранее в администрации Джо Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Минобороны приготовилось вывезти из Афганистана граждан России и Украины
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Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации, сообщили в военном ведомстве.
«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.
Там уточнили, что «создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации». Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.
«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированных граждан России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», – отметили в Минобороны.
Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Стало известно о разграблении российского Ми-8 в аэропорту Кабула
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Российский вертолет Ми-8МТВ был разграблен в аэропорту Кабула 17 августа, в настоящее время он перебазирован в безопасную локацию, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.
«17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка», – заявили в компании, передает 5-tv.ru.
После инцидента на борту воздушного судна был наведен порядок и обеспечена безопасность вылета. Через несколько дней, 22 августа, вертолет был «перебазирован в безопасную локацию».
Произошедшее с российским вертолетом в Госдуме объяснили хаосом, который творится последние дни в аэропорту Кабула. В комментарии «Говорит Москва» зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что посольство России в Афганистане принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян и российской техники.
«Я пока не владею ситуацией по этому вертолету, думаю, что разберутся. Сколько американских самолетов они захватили? Там по кадрам видно, что в аэропорту творится полная неразбериха. Там нагнали народа, афганцы, разные национальности, силы НАТО», – добавил депутат.
UTair с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг, передает РИА «Новости». 24 августа авиакомпания получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.
Тем временем в среду сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.
Кабул покинули четыре российских самолета с россиянами и гражданами стран ОДКБ
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Из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту, сообщили в оборонном ведомстве.
«Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.
США перестали охранять посольство в Кабуле
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Посольство США в Кабуле не охраняется военными, аэропорт также перестанет быть ответственностью США после завершения операции по выводу войск и эвакуации, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Насколько я знаю, сейчас военные не охраняют комплекс посольства (США в Кабуле), посольство работает на территории аэропорта в Кабуле», – приводит его слова РИА «Новости». «Когда миссия завершится и когда мы покинем аэропорт, он больше не будет зоной ответственности США», – добавил он.
Кирби уточнил, что турецкие военные оказывают содействие в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, но не стал комментировать их роль в дальнейшем.
Он также добавил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации военных США, но если будет необходимость, гражданских также будут вывозить из Кабула.
«До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость <...>, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов», – сказал представитель оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что «часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных». Кирби отметил, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно.
По его словам, США не обещают, что свяжутся со всеми афганцами, которые хотят покинуть Кабул. «Я знаю, что мой ответ не удовлетворит вас, и прошу за это прощения, однако я не могу говорить о нашей способности связаться с каждым афганцем, который хочет выбраться отсюда. Поверьте, мы очень внимательно относимся к тяжелому положению здесь и делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить его», – сказал он.
Также Кирби рассказал, что число американских военных в аэропорту Кабула сократилось на 400 человек.
«У нас по-прежнему около 5400 человек на местах из максимального числа в 5800, которое было ранее», – сообщил он.
Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что «на сегодняшний день примерно 88 тыс. человек безопасно покинули Афганистан».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.
Талибы объявили о мирном соглашении с сопротивлением в Панджшере
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Мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время, заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид.
«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время», – заявил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Shamshad News.
Ранее талибы заявили, что провинция Панджшер в Афганистане не может остаться без контроля движения «Талибан». После этого представители движения отправились на переговоры в Панджшер. Ожидалось, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев
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Движение «Талибан» (запрещено в России) закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, сообщил источник в комиссии талибов по вопросам культуры.
Он рассказал РИА «Новости», что афганцы устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. По его данным, доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений, в аэропорт пускают только иностранцев.
Один очевидец также рассказал, что талибы останавливают машины посольств перед аэропортом и не позволяют им забрать своих афганских коллег и отвезти в аэропорт.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
Эксперт оценил возможность мирного соглашения между «Талибаном» и сопротивлением в Панджшере
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«Это означает предложение о сдаче», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя заявление представителя движения «Талибан» (запрещено в России) Забихуллы Муджахида о скором мирном соглашении с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам.
«Обе стороны хотели бы решить этот вопрос мирным путем, но пока их взгляды очень сильно расходятся. Поэтому сложно представить, как они могли бы договориться», – отметил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
По его словам, руководство движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) затягивает время. «Они сейчас находятся под давлением мирового сообщества. Для их имиджа не будет положительным сказать, что они планируют решать вопрос силой. Поэтому они обещают разрешение ситуации мирным путем», – отметил Нессар.
«Внутри Афганистана ситуация с экономикой сейчас не очень хорошая. Талибам нужно как можно быстрее создать администрацию, чтобы управлять страной», – пояснил собеседник.
«Талибы ожидают, что их анонс о перемирии поймут как предложение о сдаче. Их слова значат – «мы сильнее вас, сдавайтесь!» – убежден Нессар.
Мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся антиталибские силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время, пообещал представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать», – цитировало РИА «Новости» заявление Муджахида телеканалу Shamshad News.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, что после того, как «Талибан» взял Кабул, последним очагом активного сопротивления стала северо-восточная провинция Панджшер, населенная в основном таджиками. Сообщалось, что во главе антиталибского движения находятся Ахмад Масуд (сын лидера антиталибского «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад), а также вице-президент Афганистана Амрулла Салех, провозгласивший себя и. о. президента республики после бегства главы государства Ашрафа Гани.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Масуд-младший обратился за помощью к США и сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия. В минувшие выходные этот лидер сопротивления заверил: Панджшер не будет сдан «Талибану». «Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», – цитировало интервью Масуда каналу Al Arabiya агентство РИА «Новости».
Однако позже стало известно, что представители «Талибана» отправились на переговоры в Панджшер – сообщалось, что оплот сопротивления сдастся без боя.
Ранее движение «Талибан» попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Движение также пообещало распространить амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на бежавшего президента Гани. Все эти люди могут вернуться в страну, пообещал высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.
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Эксперт объяснил противоречия Индии и Пакистана по Афганистану
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«Для Пакистана приход талибов к власти в Афганистане комфортен, чего нельзя сказать об Индии. В Нью-Дели сообщения из Кабула вызывают беспокойство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее лидеры Индии и Пакистана поочередно провели переговоры с Владимиром Путиным из-за военно-политического кризиса в Афганистане.
«Пакистан подозревал, что правительство бежавшего президента Ашрафа Гани настроено резко проиндийски, ведь оно неоднократно допускало различные антипакистанские высказывания. Более того, пакистанцы обвиняли Гани в том, что он предоставляет территорию Афганистана для ведения подрывной деятельности против Пакистана, привлекая к этому Индию», – пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
По словам эксперта, также Пакистан подозревает Индию в поддержке не афганского «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), а его пакистанского аналога, с которым Исламабад ведет войну. «Это близкое к афганским талибам движение. Часто, например, одни и те же люди, переходя границу, оказываются то в одном «Талибане», то в другом. Но с одним из них Пакистан поддерживает достаточно хорошие отношения, а с другим воюет», – детализировал политолог.
Говоря о влиянии смены режима в Афганистане на перспективы отношений в треугольнике Москва – Нью-Дели – Исламабад, эксперт отметил, что теперь многое будет зависеть от того, как новая афганская власть себя проявит.
«Если талибы окажутся договороспособными игроками – это одно. Если они сдержат свои обещания, не будут проводить репрессий и преследовать инакомыслящих, то есть начнут эволюционировать и включат в состав правительства представителей оппозиции, то, скорее всего, это станет благоприятным фоном для развития отношений между ключевыми игроками в регионе», – спрогнозировал аналитик.
В то же время Пакистан заинтересован в поддержке «Талибана», поэтому единство их интересов будет влиять на ситуацию в отношениях между Москвой и Исламабадом. А вот в Нью-Дели категорически недовольны сменой режима в Афганистане.
«У индийцев были хорошие отношения с прежним руководством. Они проводили на афганском направлении независимую внешнюю политику: с одной стороны, вели свою игру; с другой стороны – не стали оказывать США всецелую поддержку. Поэтому индийцы совершенно не заинтересованы в закреплении «Талибана» в Кабуле. Нью-Дели небезосновательно считает, что талибы являются проектом пакистанской межведомственной разведки», – объяснил аналитик.
«Для Индии, у которой есть горячая точка на границе с Пакистаном в виде Кашмира, усиление «Талибана» является проблемой», – заявил Куприянов. Он напомнил, что ранее возможности пакистанцев в Кашмире ограничивал недружественный Афганистан под боком: в Нью-Дели это называют «стратегической глубиной». «Теперь, с точки зрения Индии, Пакистан получил свою «стратегическую глубину» и спокойную северо-западную границу», – разъяснил политолог.
«При этом наши отношения с Индией выходят далеко за рамки афганской повестки. Москва – стратегический партнер Нью-Дели не из-за общего афганского вопроса, а потому что у нас долгие и тесные связи, берущие свое начало еще с советских времен», – напомнил Куприянов.
Он пояснил, что Россия и Индия примерно одинаково видят будущее и не заинтересованы ни в гегемонии США, ни в биполярном противостоянии Вашингтона и Пекина. «Наша страна семимильными шагами движется в полицентричный мир. Поэтому, какой бы сложной ни была ситуация в Афганистане, она не станет фактором, способным кардинально изменить наши отношения ни с Индией, ни с Пакистаном. Но мы можем быть посредниками в переговорах между противоборствующими сторонами», – заключил политолог.
В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Лидеры согласились с важностью поддержания мира в Афганистане, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения.
«Условлено о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой», – сообщает Кремль.
В тот же день глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад поддерживает создание инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех народов, живущих в стране. Куреши в рамках среднеазиатского турне в среду прибыл в Душанбе с рабочим визитом, где провел встречу с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.
Днем ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны отметили важность скоординированных усилий по Афганистану, способствующих установлению в республике мира и стабильности, а также обеспечению безопасности в регионе в целом.
«Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике», – говорится в сообщении Кремля.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом 15 августа. В тот же день «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
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Посол не увидел альтернативы талибам в Афганистане
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Альтернативы радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане нет, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну». Комментируя сообщения о том, что формируется некая антиталибская оппозиция, Жирнов отметил, что ее возможные члены не пользуются поддержкой афганского народа.
При этом талибы «открыты» к участию России «в экономике, включая освоение недр», а также заинтересованы в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии. Жирнов считает, что они «заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю», передает ТАСС.
По мнению посла, талибы не стремятся разбираться с ситуацией в Панджшере силовым путем: «Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, что им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький». Как заявил Жирнов, если верить «сигналу», который талибы передали через российского посла, они «будут мягонько дожимать Панджшер, чтобы его лидеры осознавали бесперспективность вооруженной борьбы, не столько борьбы, сколько вылазок». «Это максимум, что они оттуда могут сделать», – сказал посол.
Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали шиитов от покушений: «19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял», – передает РИА «Новости».
Он считает отношение талибов к шиитам «лакмусовой бумажкой». По его словам, талибы смогли «защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны» террористической организации «Исламское государство*», то есть «талибы надежно держат ИГИЛ* под пятой и не дают ему высовываться» в городах, где проходили «шиитские акции». Посол указал, что в последнее время боевики ИГ* считали Кабул «проходным двором» и «за раз могли убить 30 шиитов, 50 шиитов».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, рдвижение «Талибан» (запрещено в России) призвало страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана и тем самым помочь восстановлению страны. Только на трети афганской территории, которая была исследована американской геологической службой, найдены залежи полезных ископаемых на 1-3 трлн долларов. В стране нашли нефть и золото, литий и железную руду.
Курц рассказал о закрытых переговорах с Лавровым в Вене
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ему «было очень приятно встретиться» в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На переговорах, по словам канцлера, обсуждались борьба с коронавирусом, ситуации в Афганистане и Белоруссии. Кроме того, как сообщил Курц, «переговоры были посвящены гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству». Также стороны обсудили «отношениям между ЕС и Россией», передает ТАСС.
Напомним, переговоры проводились в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.
Путин и премьер Пакистана договорились координировать подходы по Афганистану
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились о координации подходов двух стран по афганской проблематике, сообщила пресс-служба Кремля.
«Условлено о координации подходов по афганской проблематике – как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что при обсуждении ситуации в Афганистане была «подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
Ил-62 и Ил-76 доставили эвакуированных из Афганистана россиян в Подмосковье
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В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, доставившие эвакуированных из Афганистана россиян, сообщают информационные агентства.
На первом Ил-76 прибыло около 100 человек, в основном это россияне афганского происхождения. Один из пассажиров рассказал, что был в Афганистане пять месяцев – приехал к родне, но не мог покинуть страну «из-за возникшей политической ситуации». Описывая первые впечатления от прилета в Москву, он заявил: «Холодно... Еще есть ощущение безопасности». Позднее в аэропорту Чкаловский приземлились еще два самолета Ил-76, пассажиры четырех самолетов проходят пограничный контроль, передает РИА «Новости».
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар.
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Российский самолет доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана
Самолет Минобороны России совершил посадку на аэродром Гиссар в Таджикистане с гражданами этой страны, которые были эвакуированы из Афганистана, сообщили в Минобороны России.
«Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар Республики Таджикистан, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Также два самолета военно-транспортной авиации Минобороны России доставили из Афганистана в город Кант Киргизии граждан республики.
Ранее из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.