Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени

Движение «Талибан» (запрещено в России) предпримет все возможные меры, включая действия военного характера, если США не завершат вывод своих сил из Афганистана до 31 августа, заявил представитель движения Сухейль Шахин.

«Если они отложат вновь (завершение вывода), мы будем расценивать это как продолжение оккупации. Все знают, если есть факт оккупации, то, естественно, они получат нашу реакцию. Да, во всех проявлениях», – сказал Шахин, отвечая на вопрос, возможна ли «военная реакция».

Ранее талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации, добавив, что в противном случае могут быть последствия. После этого США решили пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО.

Шахин также заявил, что комитет для создания проекта новой конституции будет сформирован в Афганистане. «Конечно, для конституции мы сформируем комитет для создания проекта конституции, после создания проекта он будет одобрен и вступит в силу», – сказал Шахин, передает РИА «Новости».

Представитель радикального движения заверил, что в формируемый комитет после появления в стране инклюзивного правительства войдут «разные люди», включая признанных экспертов.

Говоря о сроках, Шахин отметил, что установленных сроков еще нет. «Сначала мы должны сформировать в Афганистане инклюзивное правительство. Его формирование в процессе», – добавил он.

На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что радикальное движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.