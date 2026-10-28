Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
В центре Киева произошел блэкаут
В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.
Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.
Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».
В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.
В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.