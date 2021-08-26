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Пентагон заявил о непричастности талибов к терактам в Кабуле
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Соединенные Штаты не располагают сведениями о том, что теракты в Кабуле были совершены с ведома представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
«Я считаю, что сейчас нет никаких свидетельств, которые убедили бы меня в том, что они позволили этому произойти», – приводит ТАСС ответ генерала на вопрос о том, могли ли талибы не воспрепятствовать готовившейся атаке.
По его словам, представители «Талибана» (движение запрещено в России) заинтересованы в том, чтобы войска США были выведены из страны в намеченные сроки – к 31 августа, поскольку они «рассчитывают вернуть под свой контроль аэропорт». «Мы преследуем общие цели», – указал генерал.
Тем временем афганский телеканал 1-TV сообщил, что в Кабуле прогремел еще один взрыв. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).
К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле
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В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС.
Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он.
Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится.
О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.
Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон».
Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле.
В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Эксперт оценил последствия провала эвакуации американцев из Афганистана
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«С военной точки зрения американцы в Кабуле находятся в уязвимом положении. Талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих и напасть на них», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя сообщение посла России в Кабуле о готовности талибов «уколоть» американцев, которых рассматривают как оккупантов.
«Пока американцы не будут просить отсрочки по выводу войск из Афганистана. Талибы (движение запрещено в России) четко дали понять, что не готовы идти на компромиссы по этому вопросу», – полагает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
По словам эксперта, если США и «Талибану» не удастся в конечном итоге договориться, талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих в районе аэропорта в Кабуле и напасть на них. «И с географической, и с военной точек зрения американцы в Кабуле находятся не в лучшем положении», – уверен эксперт.
Нессар полагает, что такое развитие событий очень сильно ударит по репутации США несмотря на то, что американские войска уже потерпели унизительное поражение в Афганистане.
Собеседник предположил, что одним из вариантов отсрочки вывода американских войск может быть перевод граждан США и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, в провинцию Панджшер, часть территории которой контролируется силами антиталибского сопротивления. «При посредничестве иностранных государств конфликтующие стороны могут договориться и объявить Панджшер зоной мира. Насколько я знаю, эта тема сейчас активно обсуждается», – сообщил Нессар.
Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, посол выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС
со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live»
.
Российский посол рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и не настроены на кровопролитие или обострение.
В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.
В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
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Британия признала невозможность завершить в срок эвакуацию из Афганистана
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство, пишет Times.
Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
«Я бы (на их месте) рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться (в третью страну) через границу. Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», – приводит издание слова главы Минобороны, передает ТАСС.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
США закрыли КПП аэропорта в Кабуле
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Попасть в аэропорт Кабула можно только через специальные пункты сбора на территории города, через обычные КПП в аэропорт не пропускают, сообщают СМИ.
Washington Post ссылается на запись телефонного звонка, организованного Белым домом для работников Конгресса США. В ходе разговора представительница Госдепа Кэрин Кинг сообщила, что такая схема вывоза американских граждан была задействована из-за возникновения хаоса у входов в аэропорт. Она посоветовала американцам в Кабуле «зарегистрироваться и уйти подальше от входов», поскольку сейчас «таким способом попасть внутрь просто невозможно».
В среду посольство США в Афганистане рекомендовало соотечественникам не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула, а также призвало покинуть три входа на объект, передает ТАСС.
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек
При взрывах у аэропорта Кабула погибли более 40 человек и около 100 пострадали, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения.
По данным источника, тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.
Самолет итальянских ВВС попал под обстрел при взлете в Кабуле
Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет итальянских ВВС был обстрелян при вылете из аэропорта Кабула, сообщило агентство Agi со ссылкой на военные источники.
В самолете находились журналисты и 98 гражданских лиц. Борт, предположительно, был обстрелян из тяжелого автоматического оружия с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности, передает РИА «Новости».
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Командир самолета совершил экстренный маневр. Борт вылетел в Кувейт, оттуда его пассажиров отправят в Италию.
Однако позже источник в спецслужбах Италии опроверг сообщения об обстреле. По его данным, выстрелы в аэропорту Кабула не были направлены против воздушного судна, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными погибли порядка 50 человек.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 13 человек
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В результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Также сообщается, что ранения получили более 50 человек.
Погибли не менее 13 человек, включая детей, есть также раненые среди талибов, сообщили в движении, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Между тем в Минобороны Турции сообщили, что произошли два взрыва. «За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Никакого ущерба нашим подразделениям не нанесено, пострадавших нет», – заявили в турецком военном ведомстве.
По данным СМИ, второй взрыв произошел у аэропорта, возле отеля, где собирались американцы. Телеканал Fox News сообщает, что после взрывов около аэропорта началась перестрелка.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных, два человека погибли.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах взрыва пока нет.
Ил-62 и Ил-76 доставили эвакуированных из Афганистана россиян в Подмосковье
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В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, доставившие эвакуированных из Афганистана россиян, сообщают информационные агентства.
На первом Ил-76 прибыло около 100 человек, в основном это россияне афганского происхождения. Один из пассажиров рассказал, что был в Афганистане пять месяцев – приехал к родне, но не мог покинуть страну «из-за возникшей политической ситуации». Описывая первые впечатления от прилета в Москву, он заявил: «Холодно... Еще есть ощущение безопасности». Позднее в аэропорту Чкаловский приземлились еще два самолета Ил-76, пассажиры четырех самолетов проходят пограничный контроль, передает РИА «Новости».
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар.
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Посол России счел талибов готовыми «уколоть» США
Движение «Талибан» (запрещено в России) не намерено идти на компромисс с США по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, он выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Жирнов рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и «не настроены на кровопролитие или обострение».
Напомним, он не увидел альтернативы талибам в Афганистане. Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Белый дом отключил микрофон Байдена после вопроса об американцах в Афганистане
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Во время пресс-конференции микрофон президента США Джо Байдена был отключен после того, как журналист задал вопрос об эвакуации американцев из Афганистана, сообщает телеканал Fox News.
По сообщению телеканала, неизвестно, был ли микрофон выключен случайно или это произошло намеренно, чтобы «зрители не услышали неподготовленные ответы», передает РИА «Новости».
Журналист, задавший вопрос о том, что США будут делать, если в Афганистане все еще останутся американцы после окончания эвакуации 31 августа, рассказал о реакции Байдена на вопрос. «Вы будете первым, кому я позвоню», – привел журналист Питер Александер слова президента США после отключения микрофона.
Подчеркивается, что на видео с пресс-конференции видно, что в этот момент глава государства ухмыльнулся.
После случая с отключением микрофона некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы могут быть заранее подготовлены ответы.
«Американцы уже начали переживать, что у Байдена нет плана. А это не поможет», – написал об инциденте с микрофоном после вопроса про Афганистан американский сенатор-республиканец Тед Круз.
В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.
В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
Названа предварительная причина второго взрыва в аэропорту Кабула
Причиной второго взрыва в Кабуле мог послужить заминированный автомобиль, сообщают СМИ со ссылкой на источники в минобороны Британии.
Первый взрыв, по словам собеседника Sky News, совершил террорист-смертник, второй же взрыв мог произойти из-за начиненного взрывчаткой автомобиля, передает ТАСС.
Данных о погибших или пострадавших британцах в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула достигло 13 человек. До этого говорилось о ранении трех американских военных, и гибели двух других человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Возле аэропорта Кабула собрались 1,5 тыс. граждан США в надежде на эвакуацию
В районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты, сообщает Reuters со ссылкой на западного дипломата, который предпочел сохранять анонимность.
По его данным, территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.
Как сообщает дипломат, работа аэропорта замедлена, но в течение дня он начнет функционировать в усиленном режиме, передает ТАСС.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
У ворот аэропорта Кабула произошел взрыв
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В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
«Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», – написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем микроблоге в Twitter, передает РИА «Новости».
Также о взрыве сообщил телеканал «Шамшад». О жертвах или разрушениях информации не поступало. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
Местный журналист Биляль Сарвари сообщил в Twitter, что взрыв стал результатом атаки смертника.
«Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели», – написал афганский журналист.
При этом CNN сообщает о том, что в результате взрыва у аэропорта есть пострадавшие среди афганцев.
В аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными погибли порядка 50 человек.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Талибы назвали условия для желающих выехать из Афганистана
Талибан (движение запрещено в России) не будет препятствовать желающим покинуть Афганистан после того, как США покинут аэропорт Кабула, заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек. Руководство США возложило на ИГ* ответственность за взрыв в Кабуле.
До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
Пентагон подтвердил гибель четверых военнослужащих США в результате взрывов в Кабуле
В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли четыре американских военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal, информацию об этом подтвердил Пентагон.
По данным издания, посол США в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«Мы можем подтвердить, что ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула», – говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, передает РИА «Новости».
По его словам, жертвы есть и среди граждан Афганистана, также есть пострадавшие среди американских военных. Пентагон выразил соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.
Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.