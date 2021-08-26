Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 60 человек

Эксперт оценил последствия провала эвакуации американцев из Афганистана

«С военной точки зрения американцы в Кабуле находятся в уязвимом положении. Талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих и напасть на них», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя сообщение посла России в Кабуле о готовности талибов «уколоть» американцев, которых рассматривают как оккупантов.

«Пока американцы не будут просить отсрочки по выводу войск из Афганистана. Талибы (движение запрещено в России) четко дали понять, что не готовы идти на компромиссы по этому вопросу», – полагает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

По словам эксперта, если США и «Талибану» не удастся в конечном итоге договориться, талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих в районе аэропорта в Кабуле и напасть на них. «И с географической, и с военной точек зрения американцы в Кабуле находятся не в лучшем положении», – уверен эксперт.

Нессар полагает, что такое развитие событий очень сильно ударит по репутации США несмотря на то, что американские войска уже потерпели унизительное поражение в Афганистане.

Собеседник предположил, что одним из вариантов отсрочки вывода американских войск может быть перевод граждан США и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, в провинцию Панджшер, часть территории которой контролируется силами антиталибского сопротивления. «При посредничестве иностранных государств конфликтующие стороны могут договориться и объявить Панджшер зоной мира. Насколько я знаю, эта тема сейчас активно обсуждается», – сообщил Нессар.

Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

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Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, посол выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live»

Российский посол рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и не настроены на кровопролитие или обострение.

В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.

В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.

В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.

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