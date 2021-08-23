Россию провоцируют на повторение советских ошибок в Афганистане

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23 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Газовая независимость обернулась для Украины бедой

Украинское национальное достояние оказалось со сроком годности Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС
Все тридцать лет своей независимости Украина постоянно получала от России дармовые и не всегда заслуженные деньги за транзит российского газа в Европу. Малейшая угроза этим доходам вызывала политический и газовый кризис в отношениях Киева и Москвы. Как развивалась эта история и почему Россия наконец получила шанс избавиться от украинского газового шантажа?  Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Афганцы начали наступление на Польшу

Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими Attila Husejnow /
SOPA Images/Reuters
Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили. Подробности...
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Русские люди начали колонизировать собственную страну

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали с простого желания некоторых наших сограждан покинуть города-мегаполисы, жить более простой и спокойной жизнью, более натуральной и свободной, а закончили изменением жизни не только своей, но и вокруг себя. Подробности...
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Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие наблюдатели и эксперты не понимают, почему Москва так комплиментарно относится к террористам из «Талибана». А ответ очень прост: в отличие от критиков, руководство России живет в реальном мире. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Россию провоцируют на повторение советских ошибок в Афганистане

    Боевики из Афганистана будут пытаться попасть в Среднюю Азию под видом беженцев    23 августа 2021, 21:30
    Фото: REUTERS/Mian Khursheed
    Текст: Анастасия Куликова

    Бегство американцев из Афганистана и риск начала гражданской войны в республике может стать серьезным вызовом для Москвы в регионе. Эксперты полагают, что Запад будет не только пытаться втянуть Россию в афганский конфликт, но и постарается экспортировать его на территорию стран ОДКБ в Средней Азии. Как Москве не повторить ошибок СССР в Афганистане и эффективно противостоять новой угрозе?

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и силами сопротивления в Афганистане. «Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – отметил Песков.

    Представитель Кремля также указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. Ранее в ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном, а на сессии Совета ОДКБ, которая запланирована на середину сентября, главы МИД стран-участниц озвучат консолидированную позицию по афганской проблематике.

    О невмешательстве в ситуацию заявили и в МИД. По словам замглавы министерства Олега Сыромолотова, для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан. «Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», – отметил он.

    Отдельного внимания заслуживает и проблема беженцев, о чем упоминал российский президент. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 1990-х и в начале 2000-х годов», – заявил накануне Владимир Путин.

    Он также раскритиковал идею Запада разместить беженцев на территории стран Средней Азии. «Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?» – риторически спросил президент.

    «Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений и граница – тысяча километров. Сел на что угодно – хоть на машину, хоть на осла – и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава государства.

    По мнению экспертов, столь однозначная и ясно артикулируемая позиция России по афганской проблематике говорит о попытке Запада втянуть Москву во внутриафганский конфликт. «А если этого сделать не получится, тогда они постараются наводнить страны ОДКБ беженцами и террористами, прикидывающимися беженцами», – считает руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. – 

    «Мы будем жестко пресекать подобные попытки. У нас есть президент, который является одним из лучших специалистов в мире по борьбе с терроризмом. Это не громкие слова, это факты, доказанные историей побед над террором как на Северном Кавказе, так и в других регионах».

    «Президент России беспокоится в первую очередь о безопасности нашей страны и граждан. Мы понимаем, что «Талибан» давно запрещенное в России движение, но с прагматической точки зрения мы должны находить с талибами какие-то варианты коммуникации для безопасности собственных граждан и безопасности соседних стран», – считает политолог Марат Баширов.

    «Поэтому наш президент ведет себя очень ответственно в афганском вопросе: и с точки зрения интересов наших граждан, и с точки зрения обязательств в рамках ОДКБ. Это его ключевые принципы, – поясняет эксперт. – Америка находится далеко от очага конфликта, а мы – близко. Афганистан – угроза южным границам России».

    Баширов отметил, что у России «есть удачные кейсы контртеррористической борьбы на Северном Кавказе, в Сирии и в других странах». «Весь мир знает, что подобный результат достигается не только с помощью силовых операций. Здесь присутствует и тонкая работа с мусульманскими лидерами. Ислам – это миролюбивая религия, но там есть ответвления, которые приводят к радикализму. Мы знаем, как с этим бороться», – считает он.

    Эксперт подчеркнул, что «политика Путина гарантирует невовлечение России в боевые действия на территории Афганистана». «Если потребуется применить вооруженные силы – мы их применим только в самом крайнем случае. Для начала у нас есть немало дипломатических инструментов. В России есть кому разговаривать с талибами, в том числе на языке ислама», – указал Баширов.

    Политолог также добавил, что россияне выступают категорически против приема беженцев из Афганистана. «Это люди не нашей культуры. Когда мигранты приезжают из Таджикистана, Киргизии или Казахстана, мы понимаем, что в их менталитете есть некий след общего прошлого. А у афганцев свой уклад, свой культурный код и свой менталитет. Это совершенно другие люди. Поэтому, конечно, надо препятствовать проникновению беженцев из Афганистана в Россию и соседние государства Средней Азии», – пояснил собеседник.

    «Любопытно, что тема втягивания России в афганскую военную кампанию популярна не только на Западе, но и на Востоке. Из-за этого у некоторых начинается эйфория, будто бы Москва – единственная сила, способная оказать влияние на талибов. Я не исключаю, что и сами талибы попытаются запудрить некоторым нашим политикам мозги, используя их в своих интересах», – отметил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

    «Поэтому Путин прав, когда говорит о необходимости прежде всего обезопасить наши границы от любого развития событий в Афганистане. Причем он знает, как бороться с терроризмом в наиболее опасных формах, когда террор приобретает трансграничный статус и сетевую структуру. Благо наши специалисты по уровню квалификации полностью соответствуют уровню сложности проблемы и способны решить две задачи: уберечь Россию от авантюр и защитить наших граждан от международного терроризма», – резюмировал Манойло.

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