Россию провоцируют на повторение советских ошибок в Афганистане

Бегство американцев из Афганистана и риск начала гражданской войны в республике может стать серьезным вызовом для Москвы в регионе. Эксперты полагают, что Запад будет не только пытаться втянуть Россию в афганский конфликт, но и постарается экспортировать его на территорию стран ОДКБ в Средней Азии. Как Москве не повторить ошибок СССР в Афганистане и эффективно противостоять новой угрозе?

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и силами сопротивления в Афганистане. «Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – отметил Песков.

Представитель Кремля также указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. Ранее в ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном, а на сессии Совета ОДКБ, которая запланирована на середину сентября, главы МИД стран-участниц озвучат консолидированную позицию по афганской проблематике.

О невмешательстве в ситуацию заявили и в МИД. По словам замглавы министерства Олега Сыромолотова, для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан. «Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», – отметил он.

Отдельного внимания заслуживает и проблема беженцев, о чем упоминал российский президент. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 1990-х и в начале 2000-х годов», – заявил накануне Владимир Путин.

Он также раскритиковал идею Запада разместить беженцев на территории стран Средней Азии. «Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?» – риторически спросил президент.

«Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений и граница – тысяча километров. Сел на что угодно – хоть на машину, хоть на осла – и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава государства.

По мнению экспертов, столь однозначная и ясно артикулируемая позиция России по афганской проблематике говорит о попытке Запада втянуть Москву во внутриафганский конфликт. «А если этого сделать не получится, тогда они постараются наводнить страны ОДКБ беженцами и террористами, прикидывающимися беженцами», – считает руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. –

«Мы будем жестко пресекать подобные попытки. У нас есть президент, который является одним из лучших специалистов в мире по борьбе с терроризмом. Это не громкие слова, это факты, доказанные историей побед над террором как на Северном Кавказе, так и в других регионах».

«Президент России беспокоится в первую очередь о безопасности нашей страны и граждан. Мы понимаем, что «Талибан» давно запрещенное в России движение, но с прагматической точки зрения мы должны находить с талибами какие-то варианты коммуникации для безопасности собственных граждан и безопасности соседних стран», – считает политолог Марат Баширов.

«Поэтому наш президент ведет себя очень ответственно в афганском вопросе: и с точки зрения интересов наших граждан, и с точки зрения обязательств в рамках ОДКБ. Это его ключевые принципы, – поясняет эксперт. – Америка находится далеко от очага конфликта, а мы – близко. Афганистан – угроза южным границам России».

Баширов отметил, что у России «есть удачные кейсы контртеррористической борьбы на Северном Кавказе, в Сирии и в других странах». «Весь мир знает, что подобный результат достигается не только с помощью силовых операций. Здесь присутствует и тонкая работа с мусульманскими лидерами. Ислам – это миролюбивая религия, но там есть ответвления, которые приводят к радикализму. Мы знаем, как с этим бороться», – считает он.

Эксперт подчеркнул, что «политика Путина гарантирует невовлечение России в боевые действия на территории Афганистана». «Если потребуется применить вооруженные силы – мы их применим только в самом крайнем случае. Для начала у нас есть немало дипломатических инструментов. В России есть кому разговаривать с талибами, в том числе на языке ислама», – указал Баширов.

На эту тему

Политолог также добавил, что россияне выступают категорически против приема беженцев из Афганистана. «Это люди не нашей культуры. Когда мигранты приезжают из Таджикистана, Киргизии или Казахстана, мы понимаем, что в их менталитете есть некий след общего прошлого. А у афганцев свой уклад, свой культурный код и свой менталитет. Это совершенно другие люди. Поэтому, конечно, надо препятствовать проникновению беженцев из Афганистана в Россию и соседние государства Средней Азии», – пояснил собеседник.

«Любопытно, что тема втягивания России в афганскую военную кампанию популярна не только на Западе, но и на Востоке. Из-за этого у некоторых начинается эйфория, будто бы Москва – единственная сила, способная оказать влияние на талибов. Я не исключаю, что и сами талибы попытаются запудрить некоторым нашим политикам мозги, используя их в своих интересах», – отметил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Поэтому Путин прав, когда говорит о необходимости прежде всего обезопасить наши границы от любого развития событий в Афганистане. Причем он знает, как бороться с терроризмом в наиболее опасных формах, когда террор приобретает трансграничный статус и сетевую структуру. Благо наши специалисты по уровню квалификации полностью соответствуют уровню сложности проблемы и способны решить две задачи: уберечь Россию от авантюр и защитить наших граждан от международного терроризма», – резюмировал Манойло.