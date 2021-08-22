Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев

Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики, заявил президент Владимир Путин на встрече с единороссами.

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны – из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», – передает слова главы государства ТАСС.

Президент также поблагодарил «Единую Россию» и все партии в парламенте, которые «принимают решения о национальной безопасности».

Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.