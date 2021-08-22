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Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев
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Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики, заявил президент Владимир Путин на встрече с единороссами.
«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны – из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», – передает слова главы государства ТАСС.
Президент также поблагодарил «Единую Россию» и все партии в парламенте, которые «принимают решения о национальной безопасности».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель
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Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ.
Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости».
Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом».
По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент.
Талибы попросили Россию помочь договориться с ополчением в Панджшере
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости».
Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех».
Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков.
Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам.
Британия призвала к «неудобному» сотрудничеству с Россией в Афганистане
Для урегулирования ситуации в Афганистане нужно сотрудничать с Россией и Китаем, «как бы неудобно это ни было», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Он заявил о планах подключить к переговорам «страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай». Лондон инициировал заседание СБ ООН, рассчитывая организовать «контактную группу по Афганистану», чтобы «сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи».
Для «максимального умиротворяющего воздействия» на радикальное дивжение «Талибан» (запрещено в России) требуется «работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев», сказал министр. По его словам, подобные инициативы Великобритании были положительно восприняты G7, передает РИА «Новости».
Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.
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Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
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Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС.
Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности».
Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают».
Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам, защищал американские «персонал и собственность».
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Посол России в Афганистане усомнился в возможной экспансии талибов
Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов усомнился в планах запрещенного в России террористического движения «Талибан» проводить экспансию в другие страны.
«Я в это не верю. Я не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена полностью», – заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Талибы заявляли публично и приватно, что «им это не нужно», указал дипломат.
«Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной», – пояснил Жирнов.
Также посол отмечал, что первые дни правления талибов в Афганистане можно оценивать позитивно, но пояснял, что Россия будет внимательно следить за ними.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
Россия собралась помочь украинцам в Афганистане
Граждане постсоветских республик обращаются в российское посольство за помощью в эвакуации из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам», – сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он также сообщил, что есть «много афганцев, которые имеют второе российское гражданство». «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Пока США и западные страны спешно покидают Афганистан, только Китай, Турция и Россия оставляют свои представительства в стране.
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Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» народа России
В Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России, заявил президент Владимир Путин, поздравляя местных жителей с 800-летним юбилеем города.
«Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», – цитирует Путина РИА «Новости».
Их олицетворяют древние храмы, святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам нижегородский Кремль и современные предприятия, отметил глава государства.
Президент отметил, что Ока и Волга были и есть древние торговые пути и транспортные магистрали, которые связывают Евразию.
Также он обратился к высказываниям художника Ильи Репина, который, по его мнению, хорошо подметил, что «Нижний – это город, царственно поставленный над всем Востоком России».
По мнению президента, это город колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути России.
«Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно и заедино» сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны», – рассказал Путин.
Он подчеркнул, что нижегородцы гордятся подвигами своих предков.
«Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты», – указал он.
Он напомнил, что на этой земле родились механик Кулибин, математик Лобачевский, шел «знатный торг на знаменитой ярмарке», а сормовские заводы и запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и ХХ веков
Путин добавил, что и в период Великой Отечественной жители Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горький, проявили себя героически.
«Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым, и Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести», – напомнил президент.
Также Путин оценил планы регионального правительства по развитию инфраструктуры области.
«Задачам будущего должна соответствовать среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив. У руководства региона – только что обсуждали это с губернатором [Глебом Никитиным] – серьезные планы по развитию города. Это прежде всего создание на Стрелке современного общественного пространства, а также ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. 10 тыс. – это только старт, начало. [Планируется также] построить студенческий городок», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. В ходе визита глава государства осмотрел реконструированный парк «Швейцария».
Тони Блэр подверг критике решение вывести войска из Афганистана
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Решение вывести войска стран Запада из Афганистана принято по политическим причинам, заявил экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр.
Блэр, который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане, написал статью, которую опубликовали ведущие британские СМИ. Он заявил, что «преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции – в качестве тщетной затеи», передает ТАСС.
По мнению Блэра, «мир не знает, что отстаивает Запад», так как уход из Афганистана – решение политическое, его принимали «не из стратегических соображений», так поступать не следовало. Блэр считает, что Запад «подчинился идиотскому политическому слогану о завершении бесконечных войн», хотя «численность войск сократилась до минимума и ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою за последние полтора года».
Бывший премьер-министр считает, что Афганистан рискует «растерять достижения в области образования и прав человека». Он признал, что Запад совершал ошибки, но «реакция» на них, по мнению экс-премьера, «лишь увеличила их число».
Движение «Талибан» (запрещено в России) необходимо «привлечь к ответственности», заявил он. Блэр призвал «составить список стимулов, санкций и действий, призванных защитить гражданское население» Афганистана. Великобритания должна «эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем несет ответственность, перед афганцами, которые помогали» британцам. Талибы должны понять, что их «шаги будут иметь последствия», заявил Блэр.
Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.
Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.
«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР.
«Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин.
Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре.
Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку»
Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС.
Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками.
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС.
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея
Президент Владимир Путин приехал в Нижний Новгород, он будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.
Президент будет участвовать в мероприятиях по случаю юбилея города, он ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, передает ТАСС.
Также глава государства осмотрит парк отдыха «Швейцария» после его комплексного благоустройства, и посетит гала-шоу «Начало нового».
Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году на месте слияния Оки и Волги, которое называется Стрелка. В Нижнем Новгороде 21 августа в 20.21 пройдет гала-шоу в честь юбилея, режиссером выступил мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, передает РИА «Новости».
Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Путина поучаствовать в праздновании юбилея города на встрече в ноябре 2020 года.
Перед праздником министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщал, что власти региона будут ждать президента, но не знают точно, приедет ли он.
Ранее в Нижнем Новгороде в честь дня ВВС России прошло выступление пилотажной группы «Стрижей». Это выступление также было приурочено к юбилею города.
Путин и Никитин обсудили проект ВСМ Москва – Нижний Новгород
Нижегородский губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил присмотреться к проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород.
Никитин заявил, что хочет «обозначить глобальный вопрос» по поводу «высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород», на решение которого в городе рассчитывают. «Очень большая была работа», – сказал он. Путин ответил, что проект могут «убить самолеты», передает РИА «Новости».
По словам губернатора, реализация проекта позволит доехать менее чем за два часа из Нижнего Новгорода в Москву. Хотя «многие говорят, что это приведет к оттоку», Никитин полагает, что «это приведет к притоку», поскольку «можно будет прямо на работу ездить». Путин ответил, что «с учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить».
Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет. Президент также посетил Михайло-Архангельский собор, где поставил несколько свеч у икон. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню. Затем Путин пошел на смотровую площадку, откуда увидел Нижний Новгород с высоты. «Супер», – сказал он.
Также президент посетил парк отдыха «Швейцария». Никитин рассказал, что «парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми». Он пояснил, что парк назвали «Швейцария» за «склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы». Он добавил, что проведена реконструкция верхнего плато. Президент обратил внимание на безопасность: «Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали». Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения.
Напомним, глава государства приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России. Накануне Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России. Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин указывал, что билет на ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом будет стоить дешевле самолета.
Посол рассказал о первых днях талибов у власти в Афганистане
Первые дни движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) у власти в Афганистане оцениваются позитивно, но Россия будет внимательно следить за талибами, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить», – заявил Жирнов в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Дипломат признался, что еще в мае понял, что талибы не намерены прибегать к насильственным методам и кровопролитию. «Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани», – указал он.
О том, что талибы решили вести себя «цивилизованно», информация поступала из разных источников, подчеркнул Жирнов.
Также в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он отметил, что в самом Кабуле также ситуация остается спокойной. «Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть», – цитирует посла ТАСС.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
Путин осмотрел парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
Президент Владимир Путин побывал в парке отдыха «Швейцария» в Нижнем Новгороде, он также осмотрел центральную площадь и спортплощадки.
Президент вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным осмотрел центральную часть парка и объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.
Парк располагается на берегу Оки в приокском районе города. Он является популярным местом у горожан и приезжих, из него открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы Нижнего Новгорода.
В этом месте в начале XX века был разбит сад, тогда его начали называть «Русской Швейцарией», потом название «Швейцария» закрепилось в официальных документах. Площадь парка составляет 170 га. К 800-летнему юбилею города в нем проведена реставрация объектов культурного наследия.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что благоустройство Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала.
«Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России... это повод для того, чтобы альше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически – сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».
Он отметил, что при подготовке к юбилею решены многие транспортные проблемы: отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки.
«Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тыс. объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть», – указал вице-премьер.
Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города.
Меркель заявила об отсутствии острой террористической угрозы из Афганистана
На данный момент острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.
Меркель заявила, что «после завершения миссии по эвакуации нужно будет говорить, что было достигнуто, а что нет в Афганистане», и на данный момент «нет острой террористической угрозы со стороны «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) или исламистских сил для других стран из Афганистана», передает РИА «Новости».
«Однако наша миссия имела более глобальные цели, мы хотели обеспечить как можно большему числу людей в Афганистане свободную, хорошую жизнь, прежде всего женщинам и девочкам (...) И нужно сказать, что это не удалось. Об этом нужно говорить», – добавила канцлер.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
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