|
|
Талибы попросили Россию помочь договориться с ополчением в Панджшере
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости».
Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех».
Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков.
Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам.
Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
|
|
Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном
|
|
В ближайшие недели планируется представить новую систему управления Афганистаном, сообщило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).
По словам талибов, систему представят «эксперты в области права, религии и внешней политики». Утверждается, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации. Представитель движения сказал, что «Запад мог бы разработать план эвакуации получше». Сообщается, что талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США объяснили кадры с передачей афганского ребенка американским военным
|
|
Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад после того, как ему была оказана медицинская помощь, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Так Кирби объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта, передает РИА «Новости».
«Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу», – сказал он.
Поступок военных он назвал «гуманным актом сострадания».
Ранее в Сети появились кадры, на которых афганец передает своего ребенка американским солдатам.
-
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Давка и паника произошли в аэропорту Кабула на следующий день. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. Погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики.
Позже выяснилось, талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия собралась помочь украинцам в Афганистане
Граждане постсоветских республик обращаются в российское посольство за помощью в эвакуации из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам», – сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он также сообщил, что есть «много афганцев, которые имеют второе российское гражданство». «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Пока США и западные страны спешно покидают Афганистан, только Китай, Турция и Россия оставляют свои представительства в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон подтвердил вылазку на вертолетах за пределы аэропорта Кабула
В ходе вылазки за пределы аэропорта Кабула военные США на трех вертолетах забрали 169 американцев для эвакуации из Афганистана, сообщил Пентагон.
Как сообщает со ссылкой на военное ведомство Fox, «три вертолета CH-47 сухопутных войск США забрали 169 американцев за пределами кабульского аэропорта», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что решение было принято в связи с тем, что группа американцев не могла самостоятельно добраться до аэропорта, передает ТАСС.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные страны срочно эвакуируют своих граждан, включая дипломатов, из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин заявил, что «сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», передает РИА «Новости».
Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и «сверят часы».
Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября.
«Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», – сказал в ответ Токаев.
Он также отметил, что контакты между странами никогда не прерывались, «даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону».
Президент Казахстана выразил надежду, что форум межрегионального сотрудничества двух стран состоится в октябре в очном или онлайн-формате: «Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям».
Токаев также указал, что Россия и Казахстан постоянно координируют свою политику в отношении проблем безопасности, «и эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане».
Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок из-за пандемии.
В середине февраля Путин и Токаев договорились, что в 2021 году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину года.
В августе стало известно, что Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лидер политического крыла «Талибана» прибыл в Кабул для обсуждения создания правительства
Лидер политического крыла движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства, сообщают СМИ.
Агентство AFP со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей «Талибана» передает, что Барадар «будет в Кабуле, чтобы провести встречи (...) для создания инклюзивного правительства», передает ТАСС.
Другие подробности визита не раскрываются.
Ранее сообщалось, что талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном, а также принять новую конституцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани якобы присягнул на верность боевикам.
Талибы заявили, что «Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату (самоназвание режима талибов) в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», передает РИА «Новости».
До этого местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Халилем Аль-Рахманом Хаккани, высокопоставленным членом террористической группировки «Сеть Хаккани», поддерживающей тесные контакты с талибами, и афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.
Подробности встречи не указываются.
Напомним, «Сеть Хаккани» вела борьбу против советского контингента в Афганистане. Их идеологией является национализм и религиозный радикализм. После организация вошла в союз с талибами. Они вместе стремились демонтировать светские порядки и установить власть шариата по всей стране.
После того, как в августе 2021 года боевики взяли контроль над территорией почти всего Афганистана, в том числе вошли в Кабул, Ашраф Гани бежал с огромной суммой денег, причем часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сообщалось, что он украл из казны 169 млн долларов.
В данный момент Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сам он заявил, что его якобы вынудили покинуть Афганистан. В МИД России указали на ответственность Гани за происходящее в его стране.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто способен победить талибов в Афганистане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России в Афганистане усомнился в возможной экспансии талибов
Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов усомнился в планах запрещенного в России террористического движения «Талибан» проводить экспансию в другие страны.
«Я в это не верю. Я не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена полностью», – заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Талибы заявляли публично и приватно, что «им это не нужно», указал дипломат.
«Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной», – пояснил Жирнов.
Также посол отмечал, что первые дни правления талибов в Афганистане можно оценивать позитивно, но пояснял, что Россия будет внимательно следить за ними.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
Посол рассказал о первых днях талибов у власти в Афганистане
Первые дни движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) у власти в Афганистане оцениваются позитивно, но Россия будет внимательно следить за талибами, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить», – заявил Жирнов в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Дипломат признался, что еще в мае понял, что талибы не намерены прибегать к насильственным методам и кровопролитию. «Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани», – указал он.
О том, что талибы решили вести себя «цивилизованно», информация поступала из разных источников, подчеркнул Жирнов.
Также в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он отметил, что в самом Кабуле также ситуация остается спокойной. «Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть», – цитирует посла ТАСС.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
Меркель заявила об отсутствии острой террористической угрозы из Афганистана
На данный момент острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.
Меркель заявила, что «после завершения миссии по эвакуации нужно будет говорить, что было достигнуто, а что нет в Афганистане», и на данный момент «нет острой террористической угрозы со стороны «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) или исламистских сил для других стран из Афганистана», передает РИА «Новости».
«Однако наша миссия имела более глобальные цели, мы хотели обеспечить как можно большему числу людей в Афганистане свободную, хорошую жизнь, прежде всего женщинам и девочкам (...) И нужно сказать, что это не удалось. Об этом нужно говорить», – добавила канцлер.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС заморозит помощь Афганистану на 1 млрд евро
Еврокомиссия сообщила о планах увеличить пакет гуманитарной помощи Афганистану свыше запланированных на 2021 год 57 млн евро, вместе с тем ЕС заморозит предназначенный для страны пакет экономической помощи в 1 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных 57 млн евро, конкретные предложения скоро последуют», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Вместе с тем ЕС намерен заморозить пакет экономической помощи стране на 1 млрд евро, рассчитанный на ближайшие семь лет. Пакет не будет разморожен до тех пор, пока представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) «не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин».
«Мы предложим рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. ЕС намерен организовать легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана, чтобы вырвать их из рук контрабандистов людей», – указала глава ЕК.
По ее словам, в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки.
Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз поддерживает технические контакты с талибами, но не проводит политических переговоров, а также не намерен их признавать.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.
«Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.
Ранее Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном, а также принять новую конституцию страны.
США получили информацию об угрозе американцам со стороны ИГ в Афганистане
Поступила информация о потенциальной угрозе для американцев в Афганистане со стороны террористической организации «Исламское государство*», сообщают информационные агентства.
Источники Associated Press из числа официальных лиц США заявили, что Вашингтон считает данную угрозу серьезной, хотя в последнее время не поступало информации о каких-либо атаках со стороны ИГ*. Сейчас власти США ищут новые возможности для доставки граждан США и помогавших им жителей Афганистана в аэропорт Кабула.
Посольство США в Афганистане посоветовало американцам не приезжать самостоятельно в аэропорт без соответствующих указаний. Associated Press сообщает, что американские власти планируют давать «небольшим группам конкретные инструкции» по поводу «поездок в транзитные пункты», передает ТАСС.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Соединенные Штаты опасаются атак со стороны филиала ИГ* в Афганистане. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что боевики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство*» (запрещены в России) присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, «какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане
Главы МИД России и Пакистана Сергей Лавров и Шах Махмуд Курейши в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость содействия в налаживании диалога в Афганистане, в том числе в рамках расширенной «тройки».
«Акцент в беседе сделан на ситуации в Афганистане после прихода к власти движения талибов. Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране», – говорится в комментарии на сайте министерства.
Они также обсудили отдельные актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая подготовку очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Министры обменялись мнениями о перспективах взаимодействия Москвы и Исламабада в рамках ШОС и на других международных площадках», – добавили в МИД России.
Ранее Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД