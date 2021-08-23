В ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном

Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут дополнительные меры для усиления безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«В ходе сегодняшнего обсуждения была высказана необходимость в связи со складывающейся ситуацией [в Афганистане] и ее ухудшением предпринять дополнительные меры по усилению безопасности государств – членов ОДКБ, прежде всего Центрально-Азиатского региона», – передает его слова ТАСС.

По словам генсека, лидеры стран ОДКБ указали на необходимость объединения усилий с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) по афганскому вопросу.

«Безусловно, сегодня отмечалась необходимость взаимодействия с другими международными организациями, прежде всего с ШОС, по теме Афганистана», – сказал Зась.

«Сегодня в ходе обсуждения была высказана такая мысль главами наших государств, что необходимо в короткие сроки сформировать согласованную позицию ОДКБ по той ситуации, которая сейчас складывается в Афганистане и вокруг Афганистана. Мы такую работу проведем в ближайшее время. На сессии [Совета ОДКБ], которая пройдет 15-16 [сентября], мы будем готовить совместное заявление на уровне министров иностранных дел о ситуации в Афганистане, в котором будет высказана консолидированная позиция всех наших государств», – добавил он.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.