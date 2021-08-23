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Москва решила не вмешиваться в конфликт талибов с силами сопротивления
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Ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане, Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (запрещено в РФ) и силами сопротивления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – передает ТАСС. Песков указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. «Нет, об этом речи нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель движения Забихулла Муджахид сообщил, что террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Талибы собрались атаковать афганскую провинцию Панджшер
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации
США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия, заявил представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Сухейл Шахин.
«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», – сказал Шахин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
По его словам, «если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным». «Иначе будут последствия. Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», – добавил Шахин.
Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Премьер Словении заявил о разногласиях в ЕС из-за афганских беженцев
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Консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует, в Евросоюзе нет даже большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС.
«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами», – приводит слова политика ТАСС.
Премьер-министр Словении также выразил мнение, что «долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину».
В минувшую субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в Испании центр временного приема афганских беженцев в ЕС, после чего объявила, что на предстоящей 24 августа встрече G7 Евросоюз предложит рассмотреть международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. По словам главы ЕК, «в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки». Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить «максимальную солидарность», принимая беженцев из Афганистана.
Напомним, в прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Глава Белого дома Джо Байден признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Он также выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан американцев к 31 августа.
Помимо граждан США Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. граждан Афганистана и еще порядка 53 тыс. членов их семей. Однако позже американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией граждан Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Лидер сопротивления в Панджшер пообещал отстоять провинцию
Провинция Панджшер не будет сдана «Талибану» (запрещено в России), жители готовы дать отпор, заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда, погибшего в 2001 году лидера антиталибского «Северного альянса».
«Панджшер не будет сдан «Талибану»... Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы с сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», – сказал Масуд в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА «Новости».
По его словам, представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.
«Талибан» отклонил диалог для окончания войны... Мы хотим закончить войну в Афганистане и стремимся к диалогу... «Талибан» не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом», – считает Масуд.
Ранее в интервью газете Asharq Al-Awsat он говорил, что лидеры сопротивления готовы сформировать инклюзивное правительство с «Талибаном» через политические переговоры, но неприемлемо формирование афганского правительства, «характеризующегося экстремизмом».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
СМИ: Сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» заявило, что его боевики направляются к провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая не была захвачена Талибами.
«Сотни моджахедов Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов) направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать», – приводит агентство AFP слова представителя талибов, передает РИА «Новости».
Ранее лидер сопротивления в Панджшер пообещал отстоять провинцию.
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Названо место встречи талибов и кабульских политиков
Встреча по вопросу формирования нового правительства Афганистана после захвата власти движением «Талибан» (запрещено в России) может пройти в Кабуле, передает афганское агентство Khaama Press.
Сообщается, что в мероприятии примут участие как руководство талибов, так и кабульские чиновники, политики, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Байден пригрозил талибам введением санкций
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о введении санкций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в России) будет зависеть от поведения самих талибов.
Глава администрации Соединенных Штатов в воскресенье выступил в Белом доме с речью по поводу эвакуации американцев из Кабула. Когда он покидал зал, ему был задан вопрос о том, поддержал бы он введение санкций против талибов при определенных условиях. «Мой ответ: да, это зависит от [их] поведения», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он пояснил, что пока «Талибан» (запрещено в России) не предпринимал действий, направленных против сил США», а также «пока что в целом соблюдал» обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он теперь талибам, Байден сказал: «Я никому не доверяю, в том числе и вам, я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю».
По словам президента Соединенных Штатов, «Талибан» (организация запрещена в России) «стремится к легитимности с целью определить, будут ли они признаны другими странами». «Они сказали другим странам и нам тоже, что они не хотят, чтобы мы полностью сворачивали наше дипломатическое присутствие, но все это пока только разговоры», – отметил глава Белого дома. «Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», – подытожил Байден.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Позже Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Власти Польши отчитались об успешной эвакуации из Афганистана
Все пожелавшие покинуть Афганистан граждане Польши и бывшие сотрудники посольства в Кабуле из числа местных жителей успешно эвакуированы, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
«Все граждане Польши, как и все бывшие местные сотрудники посольства Польши в Кабуле, которые захотели уехать, успешно эвакуированы из Афганистана», – приводит слова высокопоставленного дипломата ТАСС.
«Несмотря на сложные условия, мы делаем все, что было в наших силах. Наши самолеты по-прежнему эвакуируют друзей Польши из Кабула», – утверждает представитель Варшавы.
В течение минувшей недели Польша вывезла из Кабула в Узбекистан около 340 человек. Для эвакуации Варшава выделила три военных самолета и около 100 военных. В Польшу из Узбекистана эвакуированные отправляются на гражданских самолетах.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
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Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Байден назвал вывод войск из Афганистана логичным и верным решением
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».
«Идея [вывода войск США из Афганистана], которая, как я думаю, останется в истории, заключается в том, что это было логичное, рациональное и правильное решение», – приводит слова Байдена ТАСС.
При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, только приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане. «Вы находитесь в Пекине, вы находитесь в Москве, рады ли вы тому, что мы ушли? Они ничего бы не хотели сильнее, чем то, чтобы мы оставались завязшими там, полностью занятыми тем, что там происходит», – заявил глава американской администрации.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
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При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный
В результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали, сообщили немецкие военные.
«Утром в 4.13 по центральноевропейскому времени (5.13 мск) у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали», – приводит РИА «Новости» сообщение оперативного командования Бундесвера.
Отмечается, что в перестрелке также принимали участие военные из Германии и США. Никто из них не пострадал.
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
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Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере
Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
«Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг (силы сопротивления) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию, пытаемся решить вопрос путем переговоров», – цитирует ТАСС Муджахида.
По его словам, расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Отмечается, что талибы полностью очистили районы в провинции Баглан.
В свою очередь противники талибов в Панджшере в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами.
Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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США решили пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО
Вашингтон пересмотрел политику допуска в аэропорт Кабула: с понедельника в воздушную гавань будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран Североатлантического альянса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его словам, афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят. В то же время американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников, передает ТАСС.
По словам собеседника CNN, члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России) помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.
Ранее талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации, добавив, что в противном случае могут быть последствия.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев к 31 августа.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы предложили Гани вернуться в Афганистан
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани, они могут вернуться в страну, заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.
По словам Хаккани, между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом «нет вражды». «Наша сторона прощает всех, от генерала (воевавшего против нас) до простого человека», – приводит в пакистанский телеканал «Джео-ТВ» слова Хаккани.
Он также призвал бегущих из страны афганцев не делать этого, добавив, что пропаганду о том, что талибы будут им мстить, «распространяют враги». Хаккани обещает, что все живущие в стране национальности могут чувствовать себя спокойно. «Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны – все наши братья», – заверил он, передает ТАСС.
Тем не менее, как отмечают пакистанские СМИ, количество желающих покинуть Афганистан по-прежнему очень высоко. В том числе, по данным пакистанских властей, в Афганистане остаются порядка 800 пакистанских граждан, которые намерены покинуть эту страну.
Ранее «Талибан» заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани якобы присягнул на верность боевикам.
После того, как в августе боевики взяли контроль над территорией почти всего Афганистана, в том числе вошли в Кабул, Ашраф Гани бежал с огромной суммой денег, причем часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сообщалось, что он украл из казны 169 млн долларов.
В данный момент Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сам он заявил, что его якобы вынудили покинуть Афганистан. В МИД России указали на ответственность Гани за происходящее в его стране.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто способен победить талибов в Афганистане.
Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану
Необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана... Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его мнению, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования.
«Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса – хорошо. Не захотят – мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться», – отметил президент.
Также Лукашенко не исключил планов размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних с Афганистаном странах, в том числе членах ОДКБ. Президент отметил, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации.
Глава государства добавил, что поддерживает позицию России о недопустимости полетов боевой авиации США над ОДКБ. Он подчеркнул, что абсолютно солидарен с руководством России, что «движение НАТО, – они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию, – попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы», – подчеркнул белорусский президент.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Путин призвал не допустить инфильтрацию радикального исламизма из Афганистана
Президент России Владимир Путин считает важным не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран ОДКБ и вербовку граждан в ряды боевиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в ходе саммита ОДКБ выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане. «В своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств, правительств, выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», – сообщил Песков.
«Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что лидеры ОДКБ считают опасной тенденцией сохранение в Афганистане позиций у «Исламского государства*». «Участники и президент (России) высказали в своем выступлении особую озабоченность в связи с тем, что ИГИЛ* сохраняет в Афганистане довольно сильную позицию. Это очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ОДКБ», – сообщил Песков.
Вместе с тем, по его словам, у ОДКБ есть понимание необходимости координации усилий по ситуации в Афганистане. «В целом есть понимание, и это акцентировал в своем выступлении президент Путин, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных наций, Совета Безопасности и G20», – сказал Песков.
Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходил в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.