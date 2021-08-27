Военный эксперт оценил способность талибов справиться с ИГ

«Талибы очень негативно относятся к «Исламскому государству*» (террористическая организация, запрещена в России), у них есть все необходимые силы и средства для противостояния им», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя взрывы в аэропорту Кабула.

«Взрывы в аэропорту – это работа членов группировки ИГ*, которые укрылись в Кабуле», – предполагает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что ИГ*, в отличие от «Талибана» (движение запрещено в России), проповедует мировое господство. «Они могли совершить эти теракты, во-первых, для того, чтобы показать неспособность талибов навести порядок в стране. А во-вторых, чтобы американцы вновь начали боевые действия против талибов. Это чистейшей воды провокация», – считает Матвийчук.

Эксперт пояснил, что талибы очень негативно относятся к ИГ*. «Они борются с ними уже несколько лет. Я думаю, что у талибов есть силы и возможности для того, чтобы противостоять ИГ*», – уверен он.

«После терактов «Талибан» проведет акцию устрашения по всему Афганистану, а также постарается натравить местное население афганцев против игиловцев*, которых рассматривают как чужаков. В результате будут созданы дружины по всему периметру страны», – заключил Матвийчук.

Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тысяч человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Более того, по меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.

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