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Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*).
Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ* (группировка запрещена в России) после терактов в Афганистане. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ* (группировка запрещена в России)?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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Талибы назвали условия для желающих выехать из Афганистана
Талибан (движение запрещено в России) не будет препятствовать желающим покинуть Афганистан после того, как США покинут аэропорт Кабула, заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек. Руководство США возложило на ИГ* ответственность за взрыв в Кабуле.
До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле
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В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС.
Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он.
Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится.
О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.
Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон».
Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле.
В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Эксперт оценил последствия провала эвакуации американцев из Афганистана
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«С военной точки зрения американцы в Кабуле находятся в уязвимом положении. Талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих и напасть на них», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя сообщение посла России в Кабуле о готовности талибов «уколоть» американцев, которых рассматривают как оккупантов.
«Пока американцы не будут просить отсрочки по выводу войск из Афганистана. Талибы (движение запрещено в России) четко дали понять, что не готовы идти на компромиссы по этому вопросу», – полагает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
По словам эксперта, если США и «Талибану» не удастся в конечном итоге договориться, талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих в районе аэропорта в Кабуле и напасть на них. «И с географической, и с военной точек зрения американцы в Кабуле находятся не в лучшем положении», – уверен эксперт.
Нессар полагает, что такое развитие событий очень сильно ударит по репутации США несмотря на то, что американские войска уже потерпели унизительное поражение в Афганистане.
Собеседник предположил, что одним из вариантов отсрочки вывода американских войск может быть перевод граждан США и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, в провинцию Панджшер, часть территории которой контролируется силами антиталибского сопротивления. «При посредничестве иностранных государств конфликтующие стороны могут договориться и объявить Панджшер зоной мира. Насколько я знаю, эта тема сейчас активно обсуждается», – сообщил Нессар.
Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, посол выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС
со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live»
.
Российский посол рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и не настроены на кровопролитие или обострение.
В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.
В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
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Британия признала невозможность завершить в срок эвакуацию из Афганистана
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство, пишет Times.
Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
«Я бы (на их месте) рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться (в третью страну) через границу. Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», – приводит издание слова главы Минобороны, передает ТАСС.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Эксперт увидел в заявлении Байдена о русских хакерах просьбу о помощи
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«Слова Байдена выглядят как просьба о помощи в борьбе с киберпреступностью», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели.
«Я бы назвал это положительным переходом к более рациональной риторике. Раньше со стороны США звучали реальные обвинения, а сейчас хотя бы завуалированные», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«На фоне тех комментариев, которые мы слышали от американской стороны на протяжении последних нескольких лет, это заявление выглядит довольно взвешенно, – полагает собеседник. – В предыдущие годы в США наблюдалась истерика в отношении русских хакеров. Предполагалось, что они все якобы работают на российскую власть и для борьбы с этими хакерами нужно бороться с Кремлем».
По мнению Дудакова, на протяжении последних полугода в американской администрации поменялась точка зрения в отношении русских хакеров. «Сейчас США озвучивают очевидную вещь – если даже некие русские хакеры и были причастны к атакам, то мы просим российскую власть помочь в противодействии этим преступникам», – пояснил политолог.
«Без поддержки Москвы США будет сложно справиться с хакерскими атаками. Поэтому это заявление – это просьба о помощи в борьбе с киберпреступностью», – убежден собеседник.
Госдеп по теме киберпреступности работает уже несколько месяцев, добавил Дудаков. «Это рядовая дежурная история. Американскому президенту Джо Байдену дали методичку – и он по ней все сказал», – полагает американист.
Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, утверждает президент США Джо Байден. Такое заявление он сделал в среду, выступая в Белом доме на совещании по кибербезопасности. «У меня был саммит с Владимиром Путиным, на котором я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их (хакеров) к ответственности, потому что они знают, где они и кто они», – цитировала Байдена DW.
Напомним, президенты России и США в телефонном разговоре в начале июля обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с Путиным «прошел хорошо».
В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS.
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Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 60 человек
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В результате взрывов около аэропорта Кабула погибли 60 человек, сообщили СМИ со ссылкой на местный Минздрав.
Более 60 афганцев погибли и 150 пострадали в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, передает РИА «Новости».
По словам очевидцев, взрывное устройство активировал террорист-смертник.
Число жертв среди американских военных в результате взрыва у аэропорта в Кабуле достигло 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press. Уточняется, что при взрыве погибли 11 морпехов и военный врач.
Позже СМИ сообщили, что около аэропорта прогремели еще два взрыва.
Пентагон подтвердил гибель четверых военнослужащих США в результате взрывов в Кабуле.
Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.
В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек
При взрывах у аэропорта Кабула погибли более 40 человек и около 100 пострадали, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения.
По данным источника, тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 13 человек
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В результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Также сообщается, что ранения получили более 50 человек.
Погибли не менее 13 человек, включая детей, есть также раненые среди талибов, сообщили в движении, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Между тем в Минобороны Турции сообщили, что произошли два взрыва. «За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Никакого ущерба нашим подразделениям не нанесено, пострадавших нет», – заявили в турецком военном ведомстве.
По данным СМИ, второй взрыв произошел у аэропорта, возле отеля, где собирались американцы. Телеканал Fox News сообщает, что после взрывов около аэропорта началась перестрелка.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных, два человека погибли.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах взрыва пока нет.
Самолет итальянских ВВС попал под обстрел при взлете в Кабуле
Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет итальянских ВВС был обстрелян при вылете из аэропорта Кабула, сообщило агентство Agi со ссылкой на военные источники.
В самолете находились журналисты и 98 гражданских лиц. Борт, предположительно, был обстрелян из тяжелого автоматического оружия с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности, передает РИА «Новости».
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Командир самолета совершил экстренный маневр. Борт вылетел в Кувейт, оттуда его пассажиров отправят в Италию.
Однако позже источник в спецслужбах Италии опроверг сообщения об обстреле. По его данным, выстрелы в аэропорту Кабула не были направлены против воздушного судна, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными погибли порядка 50 человек.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле
Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России).
«Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в России движения ТАСС.
Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ
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После взрывов в столице Афганистана вооруженные силы США подготовят планы нанесения ударов по позициям группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы нанесения ударов по объектам и руководству «ИГ* в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он выразил уверенность, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», – заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», – добавил политик.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
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Белый дом отключил микрофон Байдена после вопроса об американцах в Афганистане
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Во время пресс-конференции микрофон президента США Джо Байдена был отключен после того, как журналист задал вопрос об эвакуации американцев из Афганистана, сообщает телеканал Fox News.
По сообщению телеканала, неизвестно, был ли микрофон выключен случайно или это произошло намеренно, чтобы «зрители не услышали неподготовленные ответы», передает РИА «Новости».
Журналист, задавший вопрос о том, что США будут делать, если в Афганистане все еще останутся американцы после окончания эвакуации 31 августа, рассказал о реакции Байдена на вопрос. «Вы будете первым, кому я позвоню», – привел журналист Питер Александер слова президента США после отключения микрофона.
Подчеркивается, что на видео с пресс-конференции видно, что в этот момент глава государства ухмыльнулся.
После случая с отключением микрофона некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы могут быть заранее подготовлены ответы.
«Американцы уже начали переживать, что у Байдена нет плана. А это не поможет», – написал об инциденте с микрофоном после вопроса про Афганистан американский сенатор-республиканец Тед Круз.
В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.
В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
ИГ взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула
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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*) взяла на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула, сообщили СМИ.
«ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка) берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула», – приводит РИА «Новости» заявление группировки, которое передает Reuters.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было.
К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула.
После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.
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Названа предварительная причина второго взрыва в аэропорту Кабула
Причиной второго взрыва в Кабуле мог послужить заминированный автомобиль, сообщают СМИ со ссылкой на источники в минобороны Британии.
Первый взрыв, по словам собеседника Sky News, совершил террорист-смертник, второй же взрыв мог произойти из-за начиненного взрывчаткой автомобиля, передает ТАСС.
Данных о погибших или пострадавших британцах в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула достигло 13 человек. До этого говорилось о ранении трех американских военных, и гибели двух других человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Пентагон заявил о непричастности талибов к терактам в Кабуле
Соединенные Штаты не располагают сведениями о том, что теракты в Кабуле были совершены с ведома представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
«Я считаю, что сейчас нет никаких свидетельств, которые убедили бы меня в том, что они позволили этому произойти», – приводит ТАСС ответ генерала на вопрос о том, могли ли талибы не воспрепятствовать готовившейся атаке.
По его словам, представители «Талибана» (движение запрещено в России) заинтересованы в том, чтобы войска США были выведены из страны в намеченные сроки – к 31 августа, поскольку они «рассчитывают вернуть под свой контроль аэропорт». «Мы преследуем общие цели», – указал генерал.
Тем временем афганский телеканал 1-TV сообщил, что в Кабуле прогремел еще один взрыв. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).
К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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