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Пушков умилился предложению Госдепа верить «лапше» про русских на слово
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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. Он отметил, что даже американские журналисты уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.
«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент «Associated Press» Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа», – написал политик в своем Telegram.
Он поддержал журналиста, напомнив о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок», тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США.
«Мэтт хотел одного – доказательств, но их как всегда не было», – резюмировал Пушков.
Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.
Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.
Ранее Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.
Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах России провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев.
СМИ сообщили об отключении в феврале Украины от энергосетей России и Белоруссии
Украина в конце февраля в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, пишут СМИ.
По данным издания Welt, всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом, передает РИА «Новости».
Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге: «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Евросоюзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году».
Указывается, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии.
При этом в «Укрэнерго» заявили, что украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.
Ранее в Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины.
Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.
При этом в ноябре 2021 года Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Киеву системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишут СМИ.
Издание The Washington Times пишет со ссылкой на Breaking Defense, что минобороны Израиля пригрозило Латвии, Эстонии, Литве отказать в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства, передает REGNUM.
Указывается, что этот шаг якобы вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле».
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
В Германии также призвали Киев к сдержанности в обсуждении поставок оружия.
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Посол Антонов заявил о неверии США в готовность России «идти до конца»
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в готовность американской стороны «обрушить все отношения» с Россией. По его мнению, США считают, что Россия «не пойдет до конца».
Антонов подтвердил при этом, что американские политики «просчитывают» ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, американцы пытаются удержаться на плаву. «Именно поэтому используют второстепенные моменты стратегического регионального диалога, чтобы показать, «это не мы, это русские» обрушают сегодня российско-американские отношения. И мы доказываем на примерах, на пальцах объясняем, что это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе», – сказал он, добавив, что среди конгрессменов «есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках». Как заявил Антонов, «сегодня трудно сказать, какими будут» санкции. Он заявил: «Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России».
«Это свидетельствует лишь о том, что снижается уровень дипломатической квалификации США, которые не могут решить за столом переговоров насущные проблемы международной безопасности», – подчеркнул он.
Посол сообщил, что в США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая. В американских СМИ после встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина «посыл самый негативный».
Он также отметил, что латиноамериканские страны «тянутся» к России, хотя «вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними – только попробуйте сделать шаг в сторону России и Китая, мы на вас ее обрушим». По его словам, в США считают Латинскую Америку своими «задворками», куда России «лезть» не следует.
Напомним, Антонов заявил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине и затушевать истинное положение дел. Кроме того, российский посол заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. Глава МИД Сергей Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке.
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Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
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Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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Директор «Ленкома» рассказал о болезни Елены Яковлевой
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался о ситуации с массовым заболеванием актеров театра, а также прокомментировал тяжелое заболевание 60-летней народной артистки России Елены Яковлевой.
«Например, театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет», – приводит слова Варшавера издание «Московский комсомолец».
Также руководитель рассказал о сложных отношениях между актерами разных поколений в коллективе. При этом он добавил, что решение ввести вторые составы во все спектакли позволило не останавливать работу в условиях, когда заболели в театре более сорока человек.
Варшавер не рассказал, связана ли болезнь Яковлевой с коронавирусом или речь идет о другой причине.
Напомним, актриса театра и кино, народная артистка России Елена Яковлева в марте 2021 года отметила юбилей. С этим ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив ее вклад в отечественное искусство.
В Германии опубликовали «план» России по «присоединению» Украины
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Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины, при этом там же приводится комментарий посольства России в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.
В посольстве заявили Bild, что опубликованный изданием «план» – это «странная смесь из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют, передает РИА «Новости».
Издание утверждает, что Россия якобы планирует «вторжение» в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства».
В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.
Издание утверждает, что конечная цель Москвы – создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.
Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
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До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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Эрдоган после визита на Украину заразился коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
«Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение президента.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Ранее турецкий лидер пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
В Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей
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Термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что ошибка Bloomberg – это «прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», передает РИА «Новости».
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также предложил ввести термин «блумберг-ньюс» для обозначения фейковых новстей.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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Эпидемиолог: В школах перейдут на советские противоэпидемические нормы в борьбе с«омикроном»
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Школьники, которых отправили на «удаленку» из-за одного заболевшего коронавирусом в классе, с понедельника смогут вернуться в школу, сказала газете ВЗГЛЯД профессор Наталья Пшеничная. По новым правилам Роспотребнадзора, теперь класс на дистанционное обучение будет отправляться при 20 % и более заболевших детей в коллективе. Эти же нормативы распространяются и на детские сады.
«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе», – говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Ранее для вывода детей на дистанционку, напомнила Пшеничная, достаточно было одного заболевшего COVID-19 ребенка в группе или классе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20 % и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации», – объяснила профессор.
«Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», – говорит Пшеничная.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов тоже считает правильным применять к штамму «омикрон» противоэпидемические критерии для ОРВИ: «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа».
Горелов говорит, что схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение и др.) СOVID-19 – «омикрон» и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания. При этом изоляции контактных нецелесообразна при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.
В субботу было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача России, которое вносит изменения в санитарно-эпидемиологические правила о профилактике COVID-19. Оно отменяет карантин и, соответственно, больничный для людей, контактирующих с больными коронавирусом. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих.
Кроме того, приказом Минздрава воодится новый порядок оформления больничных людям с признаками ОРВИ или COVID-19. Он будет выписываться на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. ПЦР или экспресс-тест сдавать при этом не обязательно. Через 7 дней врач свяжется с больным и, если он чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если болезнь продолжается, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на 7 дней. ПЦР или экспресс-тест сдавать при выписке не обязательно.
Также врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс-тест на месте покажет две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется.
О том, что ограничения для контактировавших с пациентами с коронавирусом теряют смысл из-за особенностей нового штамма «омикрон», говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, свойства «омикрона» в очень быстрой передаче и «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».
Напомним, президент России Владимир Путин также говорил о планах властей снять ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
За прошедшие сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 18032, что на 1,3% больше по сравнению с данными за пятницу. За сутки в стране выявлено 177 282 случая заболевания.
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В РПЦ сказали, когда не нужно крестить детей
Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере», – сказал глава ОВЦС в эфире «Россия 24».
По его словам, в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но «сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным».
«Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил, но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать», – заключил митрополит Иларион.
Ранее Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Лыжница принесла России первую медаль Олимпиады
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Пекине.
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, в тройку также вошла австрийка Тереза Штадлобер, передает РИА «Новости».
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В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.
Ранее сообщалось, что российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.
В Молдавии предложили использовать навоз вместо газа
Оппозиционные активисты из молдавской партии «Гражданский конгресс» принесли на акцию протеста мешки с навозом и предложили правительству использовать их вместо подорожавшего газа.
По информации организаторов, на акции у здания молдавского парламента собралось около 600 протестующих. Они разместили мешки с навозом у входа и прикрепили таблички с предложением «топить за себя самостоятельно», передает РИА «Новости».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
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В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
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Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе.
Ранее пункт предписывал лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней. Постановление вступает в силу в воскресенье.
Также для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.
Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней», – говорится в документе.
Врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется. При этом экспресс-тесты, купленные в аптеке, «не считаются».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
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Газпром: Из ПХГ Европы отобрано 85% закачанного летом газа
Европейские хранилища газа, по состоянию на начало февраля, опустели уже на 85% от объема газа, закачанного туда в летний период, сообщил Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Из данных корпорации следует, что объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27%, или на 13,4 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, передает ТАСС.
Отмечается, что аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы газа опустились до 11,2 млрд куб. м, что на 46,5% ниже показателя прошлого года и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.
Напомним, 1 февраля Газпром впервые за 43 дня забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу. При этом физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час, а реверс газа из Германии в Польшу остановился.
Тем временем Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». Кроме того, 14 января Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с ноября 2017 года.
Эксперт: Заголовок Bloomberg доказал системность фабрикации фейков о «вторжении на Украину»
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Подготовка западными СМИ фейковых материалов о «российском вторжении» на Украину поставлена на поток. Столько лжи о России не было даже в самый разгар холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Фейковый заголовок о происходящем «вторжении» России на Украину провисел на сайте агентства Bloomberg полчаса.
«Наверное, заголовок агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину вышел на всеобщее обозрение случайно, из-за технического сбоя. Но это подтверждает факт, что западные, особенно американские и британские СМИ, которые разгоняют всю эту панику, готовят подобные материалы и фейки на регулярной основе», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
Информация о «российском вторжении» поставлена на поток, «поэтому выпускающий редактор агентства Bloomberg даже не понял, что «вторжение» еще не состоялось». «Американские редакторы ежедневно выпускают новости о «российском вторжении» на Украину. Возможно, у них стоят напоминания о публикации подобных новостей по датам. Мы же помним, что замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» произойдет с середины января по середину февраля. Кто-то там в Bloomberg поставил себе напоминалку написать о «вторжении» в такой-то день», – предположил политолог.
Заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на сайте американского агентства Bloomberg. Фейковый заголовок был удален с сайта только через полчаса, о чем рассказала российский аналитик Ольга Лаутман. Она одной из первых сообщила об инциденте. Пользователи, которые нажимали на «сногсшибательную историю о массе российских войск на границе с Украиной», попадали на несуществующую страницу. «Мы глубоко сожалеем об ошибке», – заявили в Bloomberg, пообещав провести расследование произошедшего.
В последние месяцы США постоянно предупреждают о якобы готовящейся «агрессии» России против Украины. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала карту российского наступления на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
В субботу немецкая газета Bild сообщила о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало это «план вторжения на Украину» «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.
Последние несколько недель, добавляет Корнилов, на Западе регулярно появляются материалы о том, что «русские что-то куда-то подогнали и перегнали поближе к границам Украины». «Фотографии российских войск в Сибири выдают за снимки, сделанные якобы вблизи украинских границ. Обман раскрывается после проверки фактов. Но это совершенно не волнует западные СМИ», – констатирует собеседник.
По его словам, даже в разгар холодной войны на Западе звучали критические мнения, «позволялось некое инакомыслие, в газетах появлялись колонки с критикой в адрес позиции, обвиняющей во всем Советский Союз и прочих врагов американского народа». Но сейчас западные СМИ «исключили всякую критическую точку зрения на фейки и включились в единую информационную кампанию против России, то есть к штыку приравняли перо и пошли в атаку, не думая, как они выглядят даже в глазах собственного населения».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.