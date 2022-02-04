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4 февраля, пятница | Последнее обновление — 11:18 | vz.ru
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Сатановский: Американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией предлог для «вторжения» на Украину
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«Не подкрепленные доказательствами заявления Госдепа о создании Россией видео для «вторжения» на Украину напоминают «Записки из сумасшедшего дома», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее США не смогли подтвердить подготовку Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине.
«США не смогут доказать свое же заявление о том, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное пропагандистское видео, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Поэтому, американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией ролик», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Эксперт назвал власти США «мастерами по спецэффектам»: «Достаточно вспомнить, как перед вторжением американский войск в Ирак тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой в ООН с белым порошком – якобы оружием массового уничтожения, которое, как впоследствии оказалось, было безвредным веществом».
В качестве ответа на потенциальный видеофейк США Сатановский предложил оригинальный ход – снять ответный ролик про похождения главы Белого дома в космосе. «У нас же не зря Фонд кино свой хлеб ест – можно привлечь Бондарчука или Михалкова и сделать фильм, как президент США скачет на белом коне по Млечному пути, цокая и выбивая искры», – отметил собеседник.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам дипломата, «один из возможных вариантов <...> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
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Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»
В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.
«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.
Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.
Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.
Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
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Зеленский «пересмотрел» позицию о переговорах с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
«Неважно, где именно поставить точку в войне, – важно, чтобы все искренне были к этому готовы», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, которого цитирует «РБК-Украина».
Президент Украины поблагодарил Эрдогана за «посредничество» в переговорах с Москвой.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение главы МИДа РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений. В ответ Зеленский поинтересовался, не зовут ли его в Сочи «покататься на лыжах».
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй – совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где, как считает депутат, создаст «правительство в изгнании». «И по моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину», – заключил Кива.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
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В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США предложили России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности
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Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
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На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт: НАТО заставляет ВСУ с помощью дронов следить за учениями в Белоруссии
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По замыслу западных кураторов, у ВСУ должно быть налажено взаимодействие с комплексами стран НАТО по получению разведданных. Видимо, они хотели сопоставить данные от спутников и от беспилотника. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минск сообщил о перехвате украинского дрона в районе российско-белорусских учений.
«На Украину не просто так прибыло четыре тысячи инструкторов. Они же обещали Киеву поддержку – и вот, теперь стоят за спинами украинских военных и направляют их действия, в том числе в сфере разведки силами беспилотной авиации. Инструкторы проверяют функциональность обрабатывающих центров ВСУ и НАТО: их данные о передвижении войск России по Белоруссии должны совпадать», – предположил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Леонков не исключает, что ВСУ не собирались отправлять свой дрон вглубь территории Белоруссии. «Военные вряд ли планировали проникновение на 40 км, под Брест. Они не могли не подозревать, что там будут атакованы РЭБ и потеряют аппарат. Проблема может быть в навигационном оборудовании ВСУ. Не исключено, что они пользовались простыми гражданскими приемниками координат, которые дают погрешности в расстоянии», – сказал аналитик.
Скорее всего, беспилотник во время полета 24 января должен был летать лишь вдоль границы, – следить за тем, чтобы к границе не приближались российские войска, которые будут прибывать в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость – 2022». «Но, допускаю, что дело и в невысокой квалификации самих украинских военных. В какой-то момент они могли просто потерять управление БЛА, и тот уже сам улетел, неконтролируемо вглубь Белоруссии, в район Бреста», – добавил собеседник.
Леонков пояснил, что далее перехватить управление дроном для РЛС белорусов было уже делом техники. «Комплекс радиотехнической разведки определяет частоту сигнала, глушит его более мощным сигналом и перехватывает управление», – детализировал аналитик.
Леонков подчеркнул, что подобные случаи отмечались и в Донбассе, поскольку у военных ДНР и ЛНР тоже есть комплексы РЭБ, позволяющие успешно захватывать дроны. «Вспомнился случай, как посаженному в центре Донецка беспилотнику ветеран костылями обломал винты, чтобы тот не смог снова взлететь», – сказал собеседник.
В том же, что Минск решил обнародовать данные о произошедшем сейчас, тогда как сам инцидент произошел 24 января, эксперт не видит ничего удивительного: видимо, Белоруссия две недели согласовывала свою реакцию и сейчас решила указать южному соседу на недопустимость таких действий.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил: судя по уровню сохранности беспилотника на опубликованном фото, он мог упасть в следствие воздействия средств РЭБ. «Другой причиной могла стать техническая неисправность», – добавил специалист.
«Что касается марки дрона, то я бы не взялся точно ее идентифицировать. Если рассматривать продукцию украинских компаний, то в наибольшей степени аппарат на фото напоминает БЛА Spectator. Однако имеются некоторые визуальные отличия от тех образцов упомянутой модели, которую украинцы демонстрировали на открытых мероприятиях», – заключил аналитик.
Напомним, Белоруссия в четверг сообщила о незаконном пересечении границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Инцидент произошел еще 24 января. Насколько известно, беспилотник был запущен недалеко от деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины – в 1,7 км от границы с Белоруссией. Дрон пролетел вглубь страны на 40 км – почти до Бреста. Кстати, именно на брестском полигоне идет подготовка учений «Союзная решимость – 2022» России и Белоруссии, намеченных на 10 февраля.
После этого Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. В Минске отметили, что это уже третье нарушение с ноября. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что ВСУ не использовали БЛА на границе с Белоруссией, и что Киев считает это обвинение «провокацией». «Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
При этом, также в четверг Киев выразил намерение закупить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Украина исключила возможность прямого диалога с Донбассом
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Украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один».
«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, не подконтрольными Киеву =), который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается. В том числе это сделал [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак на последней встрече в Париже (встреча советников лидеров нормандской «четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция))», – приводит ТАСС слова главы МИД Украины.
Кроме того, Кулеба заявил, что в ходе встреч и переговоров с западными партнерами никто не давит на Киев и не указывает, как выполнять Минские соглашения.
В эфире программы министр также указал, что Киев отправится на очередные переговоры советников с неизменной позицией, которая предусматривает отказ от прямого диалога с Донбассом. Встреча политсоветников лидеров нормандского формата ожидается на следующей неделе.
Напомним, в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу. В конце января глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Госдеп отказался доказывать выдвинутые против России обвинения по Украине
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США, «один из возможных вариантов <…> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. «Я только что о них рассказал», – сказал Прайс. «Нет, вы привели ряд утверждений. <…> Это не доказательства, это просто ваши слова, это не доказательства, уж извините. <…> Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать», – возразил журналист.
«Когда мы раскрываем публично разведданные, мы делаем это так, чтобы защитить важные источники и методы. Вы также знаете, что когда мы рассекречиваем информацию, мы делаем это только тогда, когда мы уверены в этой информации. Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
Глава пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что подтверждением наличия у властей США данных о подготовке фабрикации якобы служит тот факт, что они «могут настолько детально говорить» о содержании видеоролика. «Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», – заявил Прайс.
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В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил
называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили
признаков смены риторики властей США по Украине.
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США начали переброску войск в Восточную Европу
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Американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне эскалации напряжения вокруг Украины, сообщил телеканал CBS.
По имеющейся у телеканала информации, около 2 тыс. военнослужащих вылетели с базы Форт-Брэгг, которая расположена в американском штате Северная Каролина. Из этого числа 1,7 тыс. военных направляются в Польшу, примерно 300 – в ФРГ, передает ТАСС.
В четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов обратил внимание, что переброска американских войск в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, Россия «очень обеспокоена» такими действиями.
В среду стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
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В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Киев назвал «провокацией» заявление Минска о нарушении границы украинским беспилотником
Украина не использовала беспилотный летательный аппарат (БЛА) на границе с Белоруссией, Киев считает это обвинение «провокацией», заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Николенко написал в Twitter, что «Украина не использовала БЛА», это «очередная провокация властей в Белоруссии».
«Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
Между тем министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста, передает ТАСС.
Отмечается, что это уже третье нарушение с ноября 2021 года. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
Напомним, Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял: ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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Слова Нуланд о «сливе» Россией в СМИ ответа США по безопасности вызывали недоумение у посольства
Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности якобы несет Москва, вызывают недоумение, заявило посольство в Вашингтоне.
На официальной странице посольства в Facebook говорится, что слова Нуланд «вызывают недоумение».
«Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности», – добавили в ведомстве.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья маркирована Киевом и Мадридом.
Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа.
В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.
В Совфеде призвали ООН отреагировать на применение Украиной натовских боеприпасов против Донбасса
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«Нужно освещать факты обстрелов Киевом Донбасса на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев произвел обстрел подстанции в ДНР натовскими боеприпасами.
«Вооружая Украину, Запад неминуемо подталкивает ее к конфликту на юго-востоке страны. Они также рассчитывают втянуть в этот конфликт Россию», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, из стран Запада только Германия осознает риски от бесконтрольного снабжения Киева оружием. «Нынешние украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, постоянно обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой. В частности, препятствуют вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2». Я думаю, что немцев такая политика Украины раздражает и они понимают: чем больше оружия Запад поставляет Киеву, тем выше шанс начала войны между юго-востоком Украины и центральными властями страны», – полагает сенатор.
«Вероятно, стоит рассмотреть инициативу «Единой России» об оказании военной помощи Донбассу, включая поставки боеприпасов. И нужно наконец добиться того, чтобы западные партнеры Украины убедили ее прекратить разрушать Минские соглашения», – добавил Джабаров.
«Также необходимо как можно больше освещать факты обстрелов Киевом Донбасса натовским оружием и боеприпасами на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины. В частности, нужно поставить этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, где Россия сейчас председательствует», – заключил собеседник.
В четверг стало известно, что Киев применил западное оружие на востоке Украины, произведя обстрел подстанции в Еленовке натовскими боеприпасами. Об этом сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов.
В середине января Британия поставила Киеву несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, включая комплексы NLAW, предназначенные для наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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США обвинили Россию в планах «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.
«У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <…> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия», – приводит утверждение пресс-секретаря Пентагона ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Пентагона, заявил, что в Соединенных Штатах не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину, но ничего за этим не следовало.
Накануне пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили отказа США называть «вторжение» России на Украину «неминуемым».
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Во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности сил России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Крыму предложили США задуматься о выводе войск с Аляски
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.
«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью России. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», – сказал РИА «Новости» Фикс.
По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. «Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего», – подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанском издании El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск России из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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