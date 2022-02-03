Москва отвергла обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину

Россия никогда не занималась провокациями, подобными подготовке видео для «вторжения» на Украину, в чем сейчас пытаются обвинить Москву Соединенные Штаты, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телекомпании CNN.

«Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей. Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти», – приводит слова постпреда России при ЕС ТАСС.

В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину, но ничего за этим не следовало.

Накануне пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики США по Украине.

Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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