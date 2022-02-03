|
|
В Кремле не заметили отказ США называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Кремль не заметил «отказ» США от термина «неминуемый» для характеристики якобы возможного «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы не заметили этого», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме
|
|
«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.
«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.
Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.
«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».
В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.
Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.
Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».
Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
|
|
Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.
Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
|
|
Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
|
|
Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
|
|
Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению
|
|
Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями».
Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.
Запись собрала 908 отметок «нравится».
В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС.
Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.
В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина.
В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
|
|
Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
|
|
Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Глава МВФ заявила о негативном влиянии ситуации вокруг Украины на мировую экономику
Обострении ситуации вокруг Украины может негативно сказаться на мировой экономике, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«В условиях возросшей неопределенности относительно роста мировой экономики геополитическая напряженность лишь затрудняет ситуацию. Мы уже наблюдаем это в том, что касается цен на энергию», – приводит ее слова ТАСС.
Она выразил надежду, что будет найдено дипломатическое решение как в интересах украинцев, так и в связи с необходимостью поддержать мировую экономику.
Георгиева отметила, что перебои «в поставках с Украины могут оказать дополнительное давление на цены на продукты». Снизить напряженность нужно в интересах Украины, европейской и мировой экономики.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль обвинил США в усилении напряженности в Европе
США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о переброске американских войск в Европу, Песков заявил, что это шаг США является «лучшим доказательством того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
-
Болгар привела в ярость помощь Украине со стороны ЕС
Читателей болгарской газеты Dnes возмутили заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод «Северный поток – 2» не соответствует ориентирам энергетической политики Евросоюза, а также одобрение ЕС очередного пакета финансовой помощи Киеву.
«Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки – под видом «профилактики». Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от «Северного потока – 2»? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? «Северный поток – 2» не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?», – задался вопросом Schilo, передает РИА «Новости».
«А как иначе – это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на «ис». Для них выступать против всего русского – национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии», – сыронизировал пользователь Аха.
«Очередное харакири (...) Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм!», – пишет Капитана.
«С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 млрд? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!», – возмутился Бг.
Ранее Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
В октябре ЕК завершила выплату Украине предыдущего пакета финансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере 600 млн евро Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу
Порядка 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней», – цитирует Кирби ТАСС.
Эти силы передислоцируют в Польшу и Германию, пояснил он.
«Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», – приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу.