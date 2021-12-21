Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

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«Инфляция и «омикрон» России гарантированы Владимир Трефилов/РИА Новости
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

    Украинская сторона может использовать химическую провокацию для обвинения России
    		   21 декабря 2021, 20:10
    Фото: armyinform.com.ua
    Текст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Заводовская

    Американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Местные уже жалуются на странный запах воды, которая поступает исключительно с украинской территории. Но кроме отравления водоснабжения возможны и более серьезные провокации, считают эксперты. По их мнению, на Украине стоит ждать повторения инцидентов с отравляющими веществами, как это было в Сирии.

    Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во вторник, на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» слова главы оборонного ведомства.

    «Установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области, – добавил Шойгу. – Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям».

    Данные, которые озвучил глава Минобороны, прозвучали на фоне продолжающейся информационной кампании Запада по поводу «готовящегося вторжения» России на Украину. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, напомним, заявила, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». В понедельник прибывшая в Киев делегация американских конгрессменов обещала поддержать жесткий ответ на «любое дальнейшее вторжение России». В этот же день министр обороны Литвы заявил о готовности республики передать Украине летальное оружие, потому что Россия уже «собрала у границ десятки тысяч военных». А во вторник стало известно, что США и Британия направили на Украину экспертов в области сетевой безопасности, чтобы предотвратить «российскую кибератаку».

    Нельзя исключить, что в Донбассе будет предпринята попытка устроить провокацию, вроде тех, что имели место (или готовились) в Сирии при участии печально известных «Белых касок», сказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев. В январе прошлого года собеседник был докладчиком на заседании Совета безопасности ООН – тогда российская сторона представила данные о фальсификации химической атаки в сирийском городе Дума в 2018 году.  

      

    Напомним, в апреле 2018-го неправительственная организация «Белые каски» (которую финансируют Соединенные Штаты и Британия) обвинила войска «режима Башара Асада» в применении химоружия в Думе. Через неделю США, Великобритания и Франция, не дождавшись выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нанесли удар по территории, контролируемой законным правительством Сирии. Но, как свидетельствуют данные, представленные Россией в ООН, «в виде жертв якобы от примененного законными властями республики химоружия подбрасывались тела заранее убитых людей», подчеркнул Григорьев.

    Если химатака в Думе была в чистом виде фальсификацией, то применение отравляющих веществ в сирийском городе Хан-Шейхун в 2017 году было реальным. Погибло 84 человека, в том числе 27 детей, и пострадало еще 545 человек. ОЗХО признала факт отравления зарином. По данным властей Сирийской арабской республики, самолеты из возглавляемой США коалиции нанесли удар по объектам «Исламского государства*», где хранился зарин. Однако Белый дом и руководство НАТО объявили виновным в химатаке сирийский «режим» – за этим последовал удар авиации США по базе ВВС Сирии, откуда якобы была произведена атака на Хан-Шейхун.

    В случае, если схожая провокация будет осуществлена в Донбассе, также будет задействована ОЗХО, которая начнет принимать решения о санкциях, отметил Григорьев. «Без гибридной информационной войны, которую ведут США, использование запрещенных боевых веществ носит совершенно бессмысленный характер. Эти провокации свершаются только с целью обвинить кого-либо в использовании химического оружия.

    Естественно, одновременно будут происходить вбросы, найдутся какие-то украинские организации, которые «случайно» заметят это.

    В тот же самый момент там будут находиться иностранные журналисты, и все это раскрутят западные СМИ. Автоматически за этим последуют заявления со стороны Европейского союза и США», – прогнозирует Григорьев.

    Депутат Народного совета – парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский не исключил, что киевская сторона уже начала химическую провокацию. «Несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов», – отметил донецкий парламентарий. Бердичевский также выразил уверенность, что рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР. «Сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре», – заявил политик.

    Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник считает, что химическая атака со стороны Украины может быть направлена не только на Донбасс, но и на Россию. Представитель ЛНР на переговорах в Минске рассказал, что группа из 120 человек находится не только на линии соприкосновения с Донбассом, но и на границе с Россией, а это означает, что готовящаяся провокация может быть направлена в обе стороны.

    «У нас нет оснований не доверять заявлениям министра обороны России. Мы понимаем, что те источники, на которые он опирается, достоверны. Кроме того, мы замечаем определенную тенденцию: Украина на протяжении многих месяцев привлекает к себе иностранных инструкторов для подготовки бойцов специальных операций», – заявил Мирошник. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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