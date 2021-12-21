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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 17:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Представитель ЛНР: Готовящаяся Украиной химатака может быть направлена и против России
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Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке.
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Депутат ДНР: Киев может отравить воду в Донбассе, вода уже пахнет химикатами
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«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. О возможной провокации с химикатами в Донбассе предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Вся вода поступает в республику с территории Украины. И уже несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов. В связи с этим мы не исключаем какой-то провокации со стороны Украины», – говорит депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР, предположил депутат. Собеседник признал, что отключение или отравление воды станет для республики «очень проблемным моментом, вплоть до гуманитарной катастрофы», потому что местные очистные сооружения не справятся с очисткой водных ресурсов. «В Киеве могут пойти по крымскому сценарию (Украина перекрыла подачу воды в Крым). И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», – добавил политик.
О том, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – уточнил министр.
По результатам лабораторных исследований, сообщили на этой неделе в Минздраве ДНР, на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям.
Адвокат: Порошенко покинул страну надолго
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В офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, надолго покинет страну, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
«На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернется в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря – начало января, единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – написал он в Facebook.
Из слов адвоката можно понять, что Порошенко вернется на Украину не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Государственное бюро расследований Украины публиковало
видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Инвесторы стали выводить деньги с Украины
Экс-министр экономики Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов утверждает, что инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за «риска ситуации с Россией».
По мнению Киева, это «основной риск» для Украины. «Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Однако, как заявил Милованов, «если нагнетать», то «люди начнут паниковать». Он подчеркнул, что «прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги». По его словам, «уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного». Речь идет о «нескольких миллиардах гривен».
«И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», – сказал он, добавив, что в краткосрочной перспективе больших рисков для Украины нет, Нацбанк контролирует ситуацию, резервы НБУ «в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году». Милованов сказал, что на Украине «сейчас, вообще, прекрасная ситуация», «больших рисков нет». Он заявил, что сам «доллары не покупает». «Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне», – сказал он.
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России
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Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.
«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – заявил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости».
По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос.
«Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко.
Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков.
Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления.
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене, заявил руководитель штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.
Документ «подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко», передает «Страна.ua».
Ранее в «Европейской солидарности» сообщали, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу.
Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе
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Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства ряду граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России, сообщается на сайте главы государства.
«Зеленским…подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц» №1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Премьер Украины оценил уровень запаса газа
Запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается... Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия... В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... По запасам угля нужно смотреть на контекст мирового экономического кризиса и энергетического кризиса, когда угля не хватает никому... Сегодня мы понимаем, что на Украину морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Сегодня мы видим, что ежемесячно при нужде в 1,7-1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2-2,3 млн тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Шмыгаля, правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона.
«Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы», – добавил премьер.
Шмыгаль также сообщил, что в следующем году цена на газ «будет пересматриваться компанией «Нафтогаз» и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Белый дом назвал решающие стороны в вопросе членства Украины в НАТО
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США считают, что только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в альянсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Что касается членства в НАТО или вступления в НАТО, <...> то, касаясь их (России) предложения, с точки зрения президента США Джо Байдена и администрации, право суверенных государств выбирать свои партнерства и союзы является одним из основных принципов европейской безопасности», – цитирует ТАСС Псаки.
Она отметила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.
«Отношения НАТО с Украиной – вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО», – добавила Псаки.
Ранее украинские СМИ сообщили, что акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины.
Тимошенко дала подозреваемому в госизмене Порошенко два совета
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Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поделилась с экс-президентом Петром Порошенко личным опытом, как реагировать на «политические репрессии».
«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, на сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные/неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», – цитирует Тимошенко сайт телеканала «Украина 24».
Также она призвала Порошенко не сдаваться.
«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы... Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», – добавила она.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Киев назвал «грандиозными» возможные санкции Запада против России
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Страны Запада должны внести ясность в свои слова о возможных санкциях, которые введут в случае «вторжения» России на Украину, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба опасается, что отсутствие «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе» подробностей по санкциям даст Москве повод сомневаться в решительности Запада. Киев призывает западные страны утвердить пакет санкций, предусматривающий отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Из моих неофициальных бесед я знаю, что они обсуждают крайнюю меру в виде отключения России от SWIFT. Это будет грандиозно», – сказал он.
Кроме того, по мнению Киева, «вторжение» России на Украину должно грозить ограничениями на операции с российским суверенным долгом и рестрикциями в отношении активов представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Кулеба считает, что США и Великобритания должны «действовать самостоятельно», если ЕС предложит менее жесткие меры, и не подстраиваться под Брюссель. При этом Кулеба сказал, что «сразу забеспокоится», если увидит, как «США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы». Он «считает это совершенно неправильной и неразумной линией поведения», но подчеркнул, что «пока такого не было».
Напомним, институты и лидеры стран политического Запада не пришли к единому мнению о том, какими должны быть возможные санкции против России. План США со сверхжесткими санкциями пока не прошел благодаря Берлину и Парижу. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями в случае «нападения», а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы предотвратить «вторжение». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского
Субстантивной подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется. Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой американской администрации Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным
Украина озвучила сроки строительства военно-морских баз в Черном и Азовском морях
Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.
«Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.
«Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в «Южном» – для патрульных катеров типа «Айленд». А также основная база с основными ударными силами флота – в Очакове», – добавил Неижпапа.
В начале декабря Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. По его словам, он будет способен дать отпор любому.
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
Зеленский призвал к превентивному введению санкций против России
Санкции против России необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить даже мысли об эскалации, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши.
«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено – прим.ВЗГЛЯД) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия разместит российское ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
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