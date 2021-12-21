Депутат ДНР: Киев может отравить воду в Донбассе, вода уже пахнет химикатами

«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. О возможной провокации с химикатами в Донбассе предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Вся вода поступает в республику с территории Украины. И уже несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов. В связи с этим мы не исключаем какой-то провокации со стороны Украины», – говорит депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР, предположил депутат. Собеседник признал, что отключение или отравление воды станет для республики «очень проблемным моментом, вплоть до гуманитарной катастрофы», потому что местные очистные сооружения не справятся с очисткой водных ресурсов. «В Киеве могут пойти по крымскому сценарию (Украина перекрыла подачу воды в Крым). И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», – добавил политик.

О том, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – уточнил министр.

По результатам лабораторных исследований, сообщили на этой неделе в Минздраве ДНР, на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям.