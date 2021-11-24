Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия

Власти Украины воспринимают поддержку Киева «из-за океана» в виде вооружения и боеприпасов как индульгенцию на любые дальнейшие действия, заявил представитель провозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

Представитель ДНР подчеркнул, что власти Украины воспринимают поддержку Киева «из-за океана» в виде вооружения и боеприпасов как индульгенцию на любые дальнейшие действия. «Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины как по инфраструктуре республики, так и по жилым домам мирных граждан. На протяжении трех месяцев количество повреждений на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры неумолимо растет», – передает РИА «Новости» слова Никонорова.

«Мы устали призывать украинскую сторону вернуться к выполнению договоренностей. Вместо того чтобы их выполнять, Украина публично бравирует применением ударного БПЛА «Байрактар» и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании, делая публичные заявления, которые фактически подтверждают нарушение Украиной Минских соглашений и ее выход из подписанных договоренностей о перемирии», – сказал Никоноров.

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.

Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД