Представитель ЛНР: Готовящаяся Украиной химатака может быть направлена и против России

«Украина может направить свои террористические и диверсионные атаки, не только в сторону Донбасса, но и в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

«У нас нет оснований не доверять заявлениям министра обороны России. Мы понимаем, что те источники, на которые он опирается, достоверны. Кроме того, мы замечаем определенную тенденцию: Украина на протяжении многих месяцев привлекает к себе иностранных инструкторов для подготовки бойцов специальных операций», – считает советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

«Они могут направлять свои террористические и диверсионные атаки, в том числе с использованием химикатов, не только в сторону Донбасса. Насколько известно, группа из 120 человек находится не только на линии соприкосновения с Донбассом, но и на границе с Россией. Поэтому все, что они готовят, может быть направлено в обе стороны», – пояснил собеседник.

«Сейчас трудно точно предположить, какого рода химикаты могут применяться для диверсии. Но наши службы неоднократно фиксировали нахождение иностранных специалистов и в отряде специального назначения Украины «Азов», и в ВСУ. При этом такие специалисты есть как официальные – от стран НАТО, так и неофициальные, – отметил Мирошник. – А в ЛНР на постоянной основе ведется деятельность по предотвращению террористических и диверсионных действий со стороны Украины».

Частные военные компании США, находящиеся в районах Донецкой области, контролируемых Киевом, готовят провокацию с химическими компонентами, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – указал Шойгу.