Генштаб заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе

Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. <...> В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – цитирует ТАСС Герасимова.

По его словам, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. При этом он подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью, а осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – сказал Герасимов.

Также Герасимов заявил, что предложенное Россией «новое уравнение безопасности», которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, может стать действенным механизмом контроля над вооружениями. Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединённых Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу», – подчеркнул начальник Генштаба.

Кроме того, одной из проблем он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство. По его словам, Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе.

«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединённые Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», – сказал Герасимов.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.