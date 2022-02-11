Байден призвал американцев бежать перед угрозой российской армии

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11 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
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Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

В разговоре с Лавровым Трасс попалась на профессиональной безграмотности пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности. Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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США напали на олимпийскую сборную России

Допинг-скандал может негативно сказаться на карьере 15-летней спортсменки Алексей Филиппов/РИА Новости
Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Американская оборонка впала в глубокий кризис

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Полностью Америка утратила и способность создавать танки новых типов. Подробности...

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Тимур Шерзад, журналист
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Байден призвал американцев бежать перед угрозой российской армии

    Украинские войска готовятся к «войне с Россией» – но США им точно не помогут
    		   11 февраля 2022, 22:50
    Фото: Алексей Куденко/ЮО/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война». Такими словами глава Белого дома Джо Байден объяснил свой призыв всем находящимся на Украине американцам немедленно покинуть эту страну. Что означает этот призыв для Америки – и почему менее всего он должен обрадовать саму Украину?

    Все последние восемь лет – с момента Майдана – украинские власти растекались в комплиментах Соединенным Штатам, называя их надежными партнерами и верными союзниками. США отвечали на украинские комплименты своими – признавали Украину чуть ли не защитницей Европы от восточных угроз, аванпостом цивилизованного мира. Ну и, конечно давали понять, что Запад всегда с ней, что Запад всегда поможет.

    Однако сейчас, в разгар устроенной самими же Штатами «военной тревоги» (распространения слухов о «российском вторжении на Украину») Байден четко дает понять Киеву, что западные интересы – отдельно, а украинские – отдельно. Что отправлять американцев для защиты страны он не намерен. Более того, хочет американцев из Украины вывозить.

    Спасайтесь сами

    По оценкам замгоссекретаря Виктории Нуланд, по состоянию на декабрь на Украине находилось от 10 до 15 тысяч граждан США, и им уже рекомендовано уехать оттуда. «Не посещайте Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19. Те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас при помощи коммерческих рейсов или частным образом, – говорится на сайте посольства США на Украине. – Граждане США должны знать, что правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать граждан США на случай российских военных действий где-либо на Украине. Военные действия могут начаться в любой момент и без уведомления и также серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги».

    И вот теперь президент США Байден сказал то же самое – только в куда более категоричной и интересной форме. «Американские граждане должны немедленно покинуть страну, – заявил он. – Не нужно сравнивать эту угрозу с той, которая исходит от террористической организации. Мы имеем дело с одной из самых больших армий мира. Совершенно иная ситуация, в которой все очень быстро может пойти наперекосяк».

    При этом глава Белого дома добавил – и это очень важно – что если кто-то из американских граждан останется там, то он в случае начала войны должен будет надеяться только на себя. Поскольку Байден «ни при каких условиях» не собирается отправлять войска в Незалежную даже для помощи американцам.

    «Когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война», – пояснил президент США. По данным американских СМИ, в случае начала войны американские солдаты будут развернуты в Польше. «Они в ближайшие дни начнут устанавливать КПП, палаточные лагеря и другие временные объекты на польской стороне границы с Украиной для того, чтобы быть готовыми обслуживать прибывающих американцев», – пишет Wall Street Journal.

    Гробы не к месту

    Пока что речь идет о гражданских – однако ряд американских экспертов требует вывода и военных, которые выполняют на украинской территории функции советников и инструкторов.

    «На Украине находятся американские солдаты. Что станет с ними, если и когда русские введут войска? Пентагон говорит о том, что нет никаких планов по их выводу. А это означает, что очень скоро американские солдаты будут воевать против российских солдат – и для наших гражданских ушей это звучит как определение войны с Россией», - говорит известный американский ведущий Такер Карлсон. После чего обращается к публике с вопросами. «Вы готовы к войне с Россией? Кто-то спрашивал вашего согласия на войну с Россией? Нет. Такова наша демократия – в байденовском виде».

    Ответы на вопросы господина Карлсона очевидны. Согласно опросам, лишь 60 процентов избирателей Байдена считают, что США должны помогать Украине (и это «помогать», а не «воевать за нее). Если же брать избирателей Трампа, то там сторонников помощи Украине гораздо меньше – всего 36%. Поэтому, судя по всему, американские солдаты тоже будут выведены – Байдену даже гипотетически не нужны гробы своих военных в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

    В Киеве, конечно, делают вид, что заявление это вполне рутинное. «Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому данное заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Таким образом, слова Кулебы ложатся в аргументацию тех экспертов, которые говорят лишь о новом американском элементе нагнетания ситуации. Да, тысячи американцев в режиме ошпаренного ежика рванут из Украины, да, украинская экономика потеряет еще миллиарды долларов инвестиций. Однако в то же время США, по их мнению, смогут за счет нагнетания оказать давление на Россию в переговорном процессе, а также запугать Европу российской угрозой.

    Дует и бьет

    Однако заявление все-таки уникальное. По крайней мере, на российско-украинском направлении – Байден не только призвал американцев уехать, но и дал понять, что США их на Украине защищать не станут. Что, в свою очередь, противоречит всему направлению текущей американской политики.

    Чем же объясняются эти слова Байдена? Версий, по сути, две. Первая – перед американским президентом маячит призрак Афганистана. Позорно проведенная эвакуация американских граждан, колоссальные дипломатические и рейтинговые издержки – все это заставляет президента США дуть на воду.

    Да, он не верит в начало войны Россией – но опасается ее возможного начала по вине Украины. Поэтому американский президент минимизирует свои риски.

    Согласно второй версии, Байден не только минимизирует риски от возможной войны, но и пытается ее предотвратить. Провокация для Киева может быть выгодной в том случае, если они уверены в том, что Россия остановится на Донбассе, что войска РФ не пойдут в Одессу и Николаев, а также войдут в Киев для зачистки его от майданной власти. В киевские мантры о том, что украинская армия является чуть ли не самой сильной в Европе и способна сопротивляться России, мало кто верит – по некоторым американским оценкам, в случае вторжения российские танки уже через два дня выйдут к украинской столице.

    Поэтому вся надежда на то, что «помогут ляхи» в лице американцев, что они остановят русских. И Байден сейчас заявляет, что а) не помогут и б) что американских войск не будет на Украине даже для защиты американских граждан. Что уж тогда говорить о украинской власти?

    Пора домой?

    Судя по тому, что это уже не первый сигнал Байдена об отказе защищать Украину, США рассматривают вероятность Украины пойти на военную провокацию в Донбассе как высокие.

    И в России, по всей видимости, американскую обеспокоенность воспринимают всерьез – и отчасти поэтому тоже решили предпринять действия для защиты своих граждан на случай потенциального конфликта. Пока что лишь из числа посольских. «Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», – заявил Сергей Лавров.

    Пока что решение по этому вопросу не принято, однако слова российского министра уже были болезненно восприняты в Киеве. «Это заявление следует рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что это Украина готовится к каким-то агрессивным действиям, каким-то наступательным операциям. Таким образом они пытаются показать, что их дипломаты в опасности. и им нужна защита», – отметил Дмитрий Кулеба.

    Видимо, расстроенный тем, что Украина лишается как американских, так и российских потенциальных заложников. Ну а также тем, что «янки», (как бы странно это не звучало после Грузии, Афганистана, Ирака, курдов и прочих сил, считающих себя союзниками США) в «час великой нужды» помогать не намерены.


     
     
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