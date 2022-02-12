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Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину
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Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что Россия якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» России на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
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В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.
«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам источника, Россия не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – уточнил источник.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
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Погребинский: Слова Макрона о Минских соглашениях ничего не стоят
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«Оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее в Кремле назвали ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате» – это отказ Киева не только выполнять, но даже цитировать Минские соглашения в итоговых документах.
«Ничего нового не произошло. Киев говорит одно, а делает то, что им укажут в Вашингтоне. Пару дней назад посольство США на Украине фактически критиковало Минские соглашения, пытаясь интерпретировать их так, как выгодно Украине. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях говорил, что урегулирование кризиса возможно «при должной последовательности шагов» по Минским соглашениям», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, это намек на то, что шанс на продвижение Минского процесса будет только, если сначала передать границу Донбасса Украине, а потом проводить выборы. «Но поскольку Россия, ДНР и ЛНР не дадут своего согласия на такой подход, то ситуация таким путем не разрешится», – полагает эксперт.
Политолог отметил, что Германия и Франция тоже не оказали давления на Киев. «В итоге оптимизм после визита Макрона не оправдался. Так что слова французского президента ничего не стоят, – указал Погребинский. – США, Германия и Франция критически заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения не были выполнены в точности и в полной мере. Иначе это будет означать победу Владимира Путина. А они не могут этого допустить».
«Более того, вся кампания о гипотетическом «вторжении» России на Украину не позволяет европейцам вести себя иначе. Они могут что-то адекватное сказать в комментарии, но когда дело доходит до критического вопроса, они тут же уходят от ответа. Сегодня, по всей видимости, по критически важным вопросам Европа будет вести себя так, как того захотят Соединенные Штаты», – рассуждает собеседник.
«Россию всячески подталкивают к «вторжению» на Украину. Но это последнее, что нужно Москве, – уверен политолог. – На этом фоне перспектив у «нормандского формата» нет – пока сторонам говорить не о чем. Сейчас мы находимся в фазе нарастания эскалации между Россией и Западом. Однако когда американцы будут готовы обсуждать идею моратория на прием Украины в НАТО и другие подходы, к ним тут же присоединятся европейцы. Тогда появится реальный шанс на урегулирование украинского кризиса по Минскому треку».
В четверг состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки», которые продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Он отметил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
Замглавы администрации президента России также отметил отсутствие активности со стороны Берлина и Парижа. Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Германии и Франции надавить на Украину по Минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к Минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по Минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по Минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по Минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого, и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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Козак: Три участника «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения
Киев саботирует выполнение минских соглашений, переговоры накануне были безрезультатными: ясно, чего стоят заявления Украины, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Это действительно так (Киев саботирует выполнение «Минска-2» –прим.ВЗГЛЯД), этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», – цитирует РИА «Новости» Козака.
«Но отрицательный результат тоже результат: Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям», – добавил он.
По его словам, встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять Минские соглашения.
«Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мер – вели игру. Оказалось, что три из четырех участников «нормандского» формата не готовы выполнять Минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно», – отметил Козак.
Также Козак заявил, что США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу.
«Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры. Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ – инструкцию Госдепартамента США всем странам – членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция как заводить все переговоры в тупик», – приводит ТАСС слова Козака.
Он отметил, что «Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции».
«Поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение... Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства», – отметил Козак, добавив, что это вызывает сожаление Москвы.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Франции, Германии, США, Великобритании вместо ультиматумов Москве следует побудить Украину полностью выполнять Минские соглашения.
Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений».
Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он говорил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены».
Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине
Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС России Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.
Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.
Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.
Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.
«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.
В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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Французский генштаб опубликовал переговоры с «Адмиралом Григоровичем» во время учений
Генеральный штаб французских вооруженных сил опубликовал запись переговоров по радио французской военно-морской группы с экипажем российского фрегата «Адмирал Григорович» в ходе морских учений.
«После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса «Адмирал Григорович», – цитирует сообщение генштаба «Звезда».
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Отмечается, что моряки обменялись профессиональными мнениями об обеспечении безопасности участников маневров во время их проведения. Также генштаб опубликовал аудиозапись беседы.
Глава ДНР допустил необходимость обращения к России за помощью
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Ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться за помощью к России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Ситуация [в Донбассе на линии соприкосновения с Украиной] ухудшается по нарастающей, то есть количество личного состава увеличивается, количество техники, запрещенной Минскими соглашениями, становится больше вдоль линии соприкосновения. <…> Мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации», – приводит слова Пушилина ТАСС.
В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса. Ранее он заявлял, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, а также исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Украина попросила Россию объяснить военную активность у границ страны
В Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», – написал Кулеба в своем Twitter.
На предоставление информации у России есть 48 часов. Если ответа не поступит или он будет недостаточным, то Украина обратится к России и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснения.
«Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», – добавил Кулеба.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В Сети высмеяли заявления минобороны США о ценностях армии
Пользователи Twitter высмеяли публикацию министерства обороны США о ценностях американской армии.
«Разнообразие, равенство и инклюзивность необходимы вооруженным силам США», – говорится в посте министерства в Twitter, который сопровождается статьей о внедрении этих принципов.
Не все читатели микроблога поддержали этот призыв, заявив, что противники США «смеются над ними».
«Отдавать приоритет инициативам по внедрению «разнообразия» вместо повышения боеготовности и снижения количества смертей – это безумие», – считает notecstatictobehere.
«Войну с КНР мы, видимо, собрались проиграть», – сделал вывод Not Anthony.
«Интересно, а в китайской армии происходит то же самое?», – поинтересовался Ryan James Girdusky.
«Эта цель достигнута еще 50 лет назад, когда я служил в армии. Продолжайте в том же духе, так вы сведете на нет все успехи», – написал Daniel Speight.
«Страшно подумать, что эти люди отвечают за нашу безопасность. На кого они вообще работают?» – возматился Cat PhD.
Ранее трансгендерам разрешили служить в вооруженных силах США. При этом экс-президент США Дональд Трамп в 2018 году подписал меморандум, согласно которому трансгендеры не могут служить в американской армии.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины
Дипломаты и сотрудники консульств России покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.
Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».
По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».
«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.
Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Жителей Украины призвали выйти на бессрочную акцию протеста
Основатель телеканала «НАШ», экс-депутат Рады Евгений Мураев, против которого в пятницу на Украине были введены санкции, заявил о начале бессрочных протестов с 14 февраля.
«То, что прозвучало на СНБО, – это закрытие телеканала «НАШ», а это значит, что мы переходим к бессрочным протестам. Это означает, что мы будем пока в интернете, но с понедельника (14 февраля) переходим к бессрочным протестам», – приводит ТАСС слова Мураева, сказанные политиком собравшимся в Киеве на митинг в поддержку телеканала.
Тем временем укераинское издание «Страна» сообщило, что украинский телеканал «НАШ», в отношении которого в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции, начали отключать в кабельных сетях. При этом «НАШ» продолжил вещание на видеохостинге YouTube, где у телеканала более 1,1 млн подписчиков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении телеканала «НАШ». Телеканал «НАШ» принадлежал семье украинского политика Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от «Оппозиционного блока». В 2021 году Мураев передал управление каналом его сотрудникам. Политик назвал санкции преступлением. «Мы будем бороться», – заявил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.
Напомним, в декабре 2021 года на Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты». В августе Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ИА ANNA-NEWS и других СМИ. В том же месяце Зеленский ввел санкции против украинского издания «Страна.ua». В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова. В феврале из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В ЕС заявили, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
Президент Владимир Путин указывал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине, «где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».
Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов
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В администрации Соединенных Штатов призвали всех граждан США немедленно покинуть Украину, любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов», – приводит слова Салливана ТАСС. Он также сообщил, что США продолжают сокращать численность персонала в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.
«Мы, конечно же, не можем предсказывать будущее. Мы не знаем точно, что произойдет. Но риск достаточно высок, и угроза сейчас достаточно близка, чтобы действовать так, как того требует благоразумие», – считает он. «Если вы останетесь, вы берете на себя риск. И не будет никакой гарантии того, что представится еще какая-либо возможность покинуть страну. И не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения», – заявил Салливан, обращаясь к находящимся на Украине гражданам США.
По его версии, если нападение России на Украину состоится, то оно, якобы может начаться «с бомбардировок с воздуха и ракетных ударов, в результате которых, конечно же, могут погибнуть гражданские лица вне зависимости от того, гражданами каких стран они являются». Салливан утверждал, что последующее за этим наземное вторжение будет означать стремительное наступление огромных сил. «Практически без какого-либо предупреждения каналы коммуникации, с помощью которых можно было бы организовать выезд из страны, могут быть перерезаны, а коммерческое транспортное сообщение остановлено. Никто не сможет рассчитывать на то, чтобы покинуть страну на самолетах, поездах или по автомобильным трассам после того, как начнутся военные действия», – предупредил он.
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«Президент [США Джо Байден] не станет рисковать жизнями наших мужчин и женщин в военной форме, отправляя их в зону боевых действий, чтобы спасать людей, которые имели возможность покинуть страну сейчас, но предпочли это не делать. Так что мы призываем принять ответственное решение», – заявил Салливан.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину ввела Южная Корея и запретила своим гражданам посещение этой страны. Также Нидерланды рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. В тот же день покинуть Украину своих граждан призвали власти Британии, Норвегии и Латвии. Кроме того, МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину.
24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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