Паника хорошо продается, но ее не стоит покупать

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8 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Новую атаку на «Северный поток – 2» готовят в Испании

Российский газопровод предложено заменить испанским Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод под названием MidCat должен спасти Европу, страдающую от дефицита газа – и позволить отказаться от запуска российского «Северного потока – 2». По крайней мере, эта идея озвучена европейской прессой. О каком газопроводе идет речь, почему не так давно его проект был фактически похоронен – и где Евросоюз найдет газ для того, чтобы его заполнить? Подробности...
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Киев ждет американскую ПРО под Харьковом

С помощью комплексов THAAD Украина хочет «смотреть» на тысячу километров вглубь России Capt. Adan Cazarez/Zuma/ТАСС
Американские комплексы ПРО THAAD могут вскоре появиться под Харьковом – менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Об этом, как сообщается, Киев уже попросил Вашингтон. Как ответят США на обращение Украины, чем опасны для России системы THAAD и как Москва сможет ответить на такое размещение американских ракетных комплексов? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Как Россия унизила Францию в Африке

Боевые действия в пустыне имеют свои особенности Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
Западная Африка за последние несколько лет стала регионом, где Франция стремительно теряет свое былое влияние. Зато там порою можно услышать благодарность в адрес граждан России – и это очень нервирует Париж. Почему происходящее ставит Францию в крайне неудобное положение и каким образом Россия добилась этого? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Паника хорошо продается, но ее не стоит покупать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У западных СМИ есть вполне рыночный интерес в том, чтобы терзать нервы западного обывателя – а уж российскому и особенно украинскому прилетает за компанию. Подробности...

Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему болельщики резко противятся введению Fan ID

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
    Сергей Худиев

    Паника хорошо продается, но ее не стоит покупать

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		8 февраля 2022, 09:10

    В течение последних нескольких недель мы наблюдаем поразительную ситуацию – западные СМИ обещают вторжение России на Украину буквально со дня на день, трагический хор поет «сейчас прольется чья-то кровь, сейчас прольется чья-то кровь», газеты публикуют подробные карты, где обозначено движение российских войск вглубь Украины, подробности того, сколько погибнет людей и сколько станет беженцами, как будет работать новый режим и даже какие лица будут поставлены россиянами у власти. Bloomberg уже объявлял о начавшемся вторжении – правда, потом отозвав свое сообщение.

    В то же время власти самой предполагаемой жертвы агрессии говорят о том, что не видят подготовки к вторжению – и даже (что удивительно) позволяют себе слегка ворчать на своих покровителей из-за того, что на волне паники капиталы бегут из страны и украинское государство терпит существенный ущерб.

    Я не берусь делать прогнозы о дальнейшем развитии событий, но лично мне, как и многим другим, вторжение России представляется маловероятным – highly unlikely, как сказали бы наши западные партнеры. Я склонен согласиться с тем, что впечатление о нависшей угрозе создается Западом с тем, чтобы продать своему политическому классу соглашение с Россией – как якобы спасающее Европу от большой войны. Но само явление медийной истерики стоит рассмотреть отдельно.

    Паника в СМИ – это, конечно, еще не война, но явление достаточно разрушительное само по себе, и на уровне национальных экономик, и на уровне жизни отдельных людей, которые мечутся, скупают валюту, собирают «тревожные чемоданчики», а многие украинцы просто бегут из страны. Как она возникает? Власти США и других западных стран рассылают «темники»? Это бы рано или поздно вылезло на поверхность. Более правдоподобным выглядит участие в процессе стихийных, рыночных сил – паника хорошо продается.

    Люди запрограммированы на то, чтобы обращать больше внимания на плохие, угрожающие новости – с практической точки зрения это понятно. Никто еще не умер, прозевав нейтральную или положительную информацию – а вот к угрозам нужно быть внимательным. Поэтому СМИ – особенно в эпоху интернета – ищут плохие новости, что-то, что ударило бы по уже уставшим нервам читателя достаточно сильно, чтобы заставить его открыть ссылку. Конкуренция заставляет давать информацию как можно быстрее – и когда плохое событие ожидается со дня на день, нужно быть готовым выдать информацию моментально.

    Фото: SERGEY DOLZHENKO/АР/ТАСС

    Более того, чтобы успешно собирать клики, лайки и репосты, СМИ не должно усложнять картину мира. Роли героев и негодяев должны быть ясно распределены, и читатель должен быть избавлен от того, что могло бы вызвать сомнения и тягостные раздумья.

    Как в голливудском боевике, он должен сразу знать, где плохие, а где хорошие парни. Плохие парни должны совершать злодейства – в том числе совершенно идиотские и явно идущие против их интересов (можно вспомнить хотя бы Башара Асада и «химическую атаку в городе Дума»). Просто потому, что такова их злодейская природа. Если они почему-то воздерживаются от злодейств, то это потому, что хорошие парни им помешали.

    Можно предполагать, что в этот раз мы прочитаем, как готовившееся вторжение было в последний момент предотвращено мужественной решимостью «мирового сообщества» и отвагой украинских патриотов, которые, тренируясь с деревянными «калашниковыми», нагнали на агрессора страху. То есть у западных СМИ есть вполне рыночный интерес в том, чтобы терзать нервы западного обывателя – а уж российскому и особенно украинскому прилетает за компанию.

    Конечно, теоретически должны действовать соображения, которые сдерживают эту коммерческую стихию – профессиональная этика и забота о репутации. Есть бульварная пресса, которая кормит читателя жареными новостями – не особенно заботясь об их достоверности. Есть серьезные, уважаемые ресурсы, которые признают интеллект своих читателей и берегут свое доброе имя. Потому что сорвать просмотры на кричащем заголовке, конечно, можно – но со временем люди просто утратят доверие и перестанут реагировать.

    Но, как выясняется, хотя интернет и помнит всё, пользователи склонны всё стремительно забывать – и «бульварная» стратегия оказывается выгодной. При этом у паники, вызванной во многом стихийными рыночными причинами, есть огромная мощь и инерция. Медиа оказывают влияние на общественное мнение и на решения политиков, что само по себе может быть опасным.

    Мы, рядовые граждане, можем немного – но мы, по крайней мере, можем беречь свою психику. Мы не можем знать, что готовит нам будущее – но мы знаем, что медиа склонны к кричащим заголовкам, на которые не стоит обращать внимания. Паника хорошо продается – но ее не стоит покупать.

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