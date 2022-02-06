Минобороны Украины открестилось от планов нападения на Крым, Луганск и Донецк

Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, чтобы не подвергать опасности живущих там украинцев, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.

«Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», – приводит ТАСС слова министра. Так он прокомментировал «прогнозы» ряда западных спецслужб.

«Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», – добавил он.

По словам Резникова, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, поскольку там «живут украинцы, и они оказались бы в опасности».

Кроме того, по словам министра, встреча Путина и Зеленского возможна, однако для этого необходимо посредничество и гарантии соблюдения соглашений. Резников предположил, что местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

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