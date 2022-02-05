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    Западные СМИ пообещали украинцам российские лагеря

    Убедиться в элементарной лживости фейков о России помогает простой фактчекинг
    		   5 февраля 2022, 20:00
    Фото: bloomberg.com
    Текст: Андрей Резчиков

    Bloomberg заявило о состоявшемся вторжении РФ на Украину – полчаса эта новость висела на сайте агентства. А немецкий Bild в своей статье написал, что Украину после захвата включат в Союзное государство РФ и Белоруссии, а всех недовольных этим ждут спецлагеря. МИД назвал авторов этих статей «настоящими извращенцами». Но чем вызвана новая волна таких фейков и как Москва должна противостоять этой лжи?

    «Россия вторгается на Украину». Такой заголовок появился в ночь на субботу по московскому времени на сайте американского агентства Bloomberg, причем на самом видном месте – в верхнем левом углу. Фейковый заголовок провисел полчаса, о чем рассказала российский аналитик Ольга Лаутман. Она одной из первых сообщила об инциденте. Пользователи, которые нажимали на «сногсшибательную историю о массе российских войск на границе с Украиной», оказывались на несуществующей странице. «Мы глубоко сожалеем об ошибке», – заявили в Bloomberg, пообещав провести расследование произошедшего.

    Еще одна публикация в субботу о «российском вторжении на Украину» появилась в немецкой прессе. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». По данным таблоида, эта операция может начаться в феврале или «не позднее марта». В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады, создание спецлагерей для членов сопротивления, списки которых якобы уже готовятся. Но главная цель Москвы заключается, утверждает Bild, по включению Украины в состав Союзного государства России и Белоруссии.

    После появления публикации в американском агентстве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «блумберг-ньюс». Эту ошибку он назвал прекрасной демонстрацией того, «насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц». «Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», – заявил Песков.

    Скандальные публикации Bloomberg и Bild прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что две недели назад это же американское агентство опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину». «Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – пишет Захарова в Facebook.

    А позже в эфире «Радио России» Захарова назвала преступлением против планеты публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. «Это уже не пропаганда, пропаганда – это когда ты отстаиваешь какую-то точку зрения. Кстати говоря, в пропаганде есть и зерно, связанное именно с продвижением своей позиции. Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», – считает Захарова.

    Западная пресса за последние несколько недель уже неоднократно пугала мир деталями предстоящего «наступления» России на Украину. Американская газета The Washington Post, например,  опубликовала карту наступления: вторжение произойдет на севере, где на Украине простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий, известных как Пинские болота. Зимой эти грязные равнины замерзают, а поэтому там удобно вести наступление тяжелой техники, пишет газета. А The New York Times со ссылкой на источники в украинском командовании пишет, что Россия пока не готова к вторжению на украинскую территорию, но находится на финальном этапе подготовки к военной операции.

    Еще один маршрут готовящегося наступления российской армии предложил в конце января британский телеканал Sky News. Он считает, что для вторжения Кремль выбрал безлюдную Чернобыльскую зону отчуждения, откуда до украинской столицы «всего несколько часов езды на танке». «Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов: российские войска снова отправят туда, чтобы забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорилось в статье.

    России приходится опровергать эти и другие публикации о якобы готовящемся вторжении. Москва заявляет, что напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и ее позиционирования как «агрессора».

    Политолог и публицист Владимир Корнилов предположил, что публикация на сайте агентства Bloomberg действительно произошла из-за ошибки. Но, по его мнению, «это подтверждает факт, что западные, особенно американские и британские СМИ, которые разгоняют всю эту панику, готовят подобные материалы и фейки на регулярной основе». «Американские редакторы ежедневно выпускают новости о «российском вторжении» на Украину. Возможно, у них стоят напоминания о публикации подобных новостей по датам. Мы же помним, что замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» произойдет с середины января по середину февраля. Кто-то там в Bloomberg поставил себе напоминалку написать о «вторжении» в такой-то день», – предположил политолог.

    По его словам, даже в разгар холодной войны на Западе звучали критические мнения, «позволялось некое инакомыслие, в газетах появлялись колонки с критикой в адрес позиции, обвиняющей во всем Советский Союз и прочих врагов американского народа». Но сейчас, считает он, западные СМИ «исключили всякую критическую точку зрения на фейки и включились в единую информационную кампанию против России, не думая, как они выглядят даже в глазах собственного населения».

    При этом разоблачать такие фейки легко с помощью элементарного фактчекинга. «Фотографии российских войск в Сибири выдают за снимки, сделанные якобы вблизи украинских границ. Обман раскрывается после проверки фактов. Но это совершенно не волнует западные СМИ», – указал Корнилов.

    Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Александр Малькевич тоже называет нынешний поток фейков о России беспрецедентным. «Во времена холодной войны врали про нас много, но тогда не было такого количества источников информации и такой скорости распространения фейков. Про нас врали по радио, в эфире телеканалов, в газетах, которые выходили огромными тиражами. Люди пересказывали друг другу услышанное.

    Сейчас даже на основании одного фейкового поста в Twitter могут выйти тысячи публикаций в реальных СМИ, а потом появится миллион перепостов в разных соцсетях.

    На Россию идет девятый вал фейковой информации», – констатирует эксперт. 

    Избежать такого большого потока ложной информации практически невозможно, говорит он: «Новости заполонили соцсети и разносятся «из каждого утюга». «Мы живем в век перенасыщения информацией. Происходит определенное зомбирование аудитории. Отчасти этого и добиваются распространители фейков. Но у них самих не выдерживают нервы, техника «сбоит» и проскальзывают такие фейки как у Bloomberg», – считает собеседник. 

    Впрочем, по его мнению, пример Bloomberg в очередной раз показал, что материалы о «российской агрессии» пишутся западными журналистами заранее и не подтверждены фактами. «Это их стилистика. Авторы фейков получают на это соответствующие указания. Их потом награждают за это Пулитцеровскими премиями (одна из наиболее престижных американских наград в области журналистики). Качественной журналистики как таковой на Западе не осталось. Именно поэтому Общественная палата предлагает пересмотреть систему обучения российских журналистов. Видимо, пора отказываться от глубокого погружения в историю западной журналистики, потому что все это бесконечное вранье», – считает эксперт.

    Малькевич говорит, что не представляет себе ситуацию, при которой ведущие российские издания занимались бы подлогом, съемками постановочных репортажей, имитировали бы химические атаки. «А для Запада это стало нормой, в порядке вещей. Поэтому прогнозы у меня неутешительные. Видимо, мы должны пришпорить коней – вкладывать средства по линии МИДа и Россотрудничества для выстраивания альтернативных осей взаимодействия со многими странами, которые сами страдают от лжи или окажутся следующими в очереди. Нужно создавать альтернативную информационную экосистему в противовес тому, что происходит сейчас», – убежден Малькевич.


     
     
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