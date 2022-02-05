|
|
Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американская The Washington Post опубликовала материал, в котором собрала спекуляции о возможности «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии через Чернобыль, с севера и востока в сторону Днепра, а также с Черного моря.
В статье утверждается, что Россия мобилизовала более 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной, однако отрицает, что планирует вторжение. Вашингтон и его союзники готовятся к возможной «агрессии», направляя военный персонал и технику членам НАТО вблизи Украины, сообщает американское издание The Washington Post.
На севере Украины простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий, известных как Пинские болота. Зимой эти грязные равнины замерзают, обеспечивая устойчивое покрытие для прохода тяжелых военных машин. По мнению экспертов, в феврале замерзшая земля может предоставить российским войскам возможность для проникновения на территорию Украины через болота, что было бы стратегически важным.
Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что этот «маршрут» позволит технике избежать узких мест на дорогах. При этом он отметил, что на этой очень грязной местности существует риск столкнуться с проблемами в период с марта по апрель.
В статье говорится, что исторически болота были препятствием для войск. Однако, как считает Центр военно-морского анализа Программы изучения России (CNA), на этот раз грязный ландшафт, возможно, не станет решающим фактором.
«В то время как эти болота были отмечены как потенциальная опасность для западных войск, ведущих гипотетическую войну в СССР, и считались «непроходимыми, за исключением зимы», российские войска уже давно доказали, что они достаточно искусны в обращении с болотистой местностью», – говорится в материале. В статье также отмечается, что во время Второй мировой болота стали вызовом для немецких войск при операции «Барбаросса».
Как считает автор статьи, болота расположены в ключевом стратегическом месте: на белорусской границе. Поскольку земля замерзнет, это может дать российским войскам доступ к Киеву, который находится всего в 56 милях к югу, хотя этот самый прямой маршрут проходит через место ядерной катастрофы в Чернобыле.
Вместе с этим издание утверждает, что российские войска, «ищущие наиболее прямой путь в Киев», в Чернобыле могут столкнуться с еще одним препятствием – радиоактивностью, сохранившейся в земле со времен ядерной катастрофы 1986 года. В ноябре Украина направила пограничников для патрулирования этого района, поскольку напряженность в отношениях с Россией и Белоруссией усилилась.
Автор статьи предупреждает, что возможные взрывы в случае начала военных действий в этом районе могут быть опасными. Кроме того, «российский военный аналитик» Павел Фельгенгауэр считает, что «доставка боеприпасов класса «воздух-поверхность», артиллерийских, минометных и реактивных систем залпового огня в районе белорусско-украинской границы также может привести к рассеиванию радиоактивного мусора в почве».
Хотя вторжение с юга Белоруссии, по мнению автора материала, было бы самым прямым путем в столицу Украины, многие ожидают, что потенциальная российская военная «агрессия» также придет с северо-востока и востока, где «промосковские сепаратисты» контролируют украинскую территорию на Донбассе и «собрали более 100 тыс. российских военнослужащих» на границе с Украиной. Как считает автор материала, они могли бы пройти через Харьков, второй по численности населения город Украины, который не имеет географических препятствий, отделяющих этот восточный мегаполис от России, что якобы «делает его быстрой и главной целью».
-
По мере продвижения вторгшиеся в страну силы достигнут берегов реки Днепр, которая символически разделяет Украину на восток и запад. Эта водная артерия, на которой расположена важнейшая инфраструктура, включая плотины, будет ключевым фактором при «вторжении» из Белоруссии или России, утверждается в материале.
Так, в южном городе Запорожье находится Днепровская гидроэлектростанция, массивная плотина, которая также соединяется с берегами реки Днепр. Как утверждает автор статьи, во время Второй мировой войны «тайная полиция советского лидера Иосифа Сталина» разрушила эту плотину, чтобы немецким войскам было труднее пересечь реку, «в результате чего погибли мирные жители и были затоплены города». С тех пор плотина была восстановлена, и эксперты отмечают, что Украина могла бы повторить эту тактику, на этот раз, чтобы замедлить российское вторжение, вымывая наступающие силы.
Джозеф С. Бермудес-младший, старший научный сотрудник CSIS по анализу изображений, предупредил, что этот шаг может снова затопить украинские города. «Если бы они взорвали плотины, они нанесли бы такой же ущерб украинскому населению, как и российское вторжение», – утверждает «эксперт».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Автор статьи также рассказал читателям, что на юге Украины находится Черное море – важный водоем, который служит судоходным маршрутом, соединяющим ее со Средиземным морем. Черное море было местом многочисленных конфликтов на протяжении всей истории, включая русско-турецкие войны, Крымскую войну 1850-х годов и Вторую мировую войну.
В статье утверждается, что в 2014 году Россия якобы «аннексировала» Крым, что обеспечило РФ расширенный доступ к морю. Однако, как отмечает Центр военно-морского анализа Программы изучения России (CNA), «российский военно-морской флот зависит от транзита через Черное море для обеспечения военного присутствия в Сирии и для ротации кораблей в своей средиземноморской эскадре». При этом, добавила организация, с 2014 года Черноморский флот ВМФ России «расширился и модернизировался». Двадцать его кораблей недавно «участвовали в крупных военно-морских учениях в Черном море» в рамках «крупномасштабных военно-морских учений с участием всех российских флотов».
Военно-морские суда стран Запада периодически заходят в Черное море. При этом они часто сталкиваются с российскими военными кораблями, если слишком близко подходят к Крыму, поскольку Москва рассматривает это как прямой вызов «своей аннексии» полуострова, говорится в статье.
Автор статьи также считает, что «еще одной точкой доступа для России» может стать Керченский пролив, который разделяет Черное и Азовское моря. В 2018 году Россия открыла мост длиной 12 миль и стоимостью 4 млрд долларов через пролив, «напрямую связывающий Россию с Крымом». Украина и Запад назвали мост еще одним незаконным посягательством на суверенитет Киева.
В материале также говорится, что через запад Украины проходят Карпатские горы, образуя естественный барьер, который простирается от Румынии через Словакию. Высокие вершины, позволяющие контролировать окружающую местность, сделали их желанной территорией в прошлых конфликтах. Но сегодня Карпатские горы, как считают аналитики, не будут влиять на «потенциальное российское вторжение». В последнее время в этом районе не было обнаружено российского военного присутствия, отмечается в материале.
Напомним, в конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме
|
|
«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.
«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.
Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.
«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».
В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.
Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.
Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».
Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
|
|
Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Зеленский «пересмотрел» позицию о переговорах с Россией
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
«Неважно, где именно поставить точку в войне, – важно, чтобы все искренне были к этому готовы», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, которого цитирует «РБК-Украина».
Президент Украины поблагодарил Эрдогана за «посредничество» в переговорах с Москвой.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение главы МИДа РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений. В ответ Зеленский поинтересовался, не зовут ли его в Сочи «покататься на лыжах».
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»
В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.
«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.
Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.
Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.
Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».
В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
|
|
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй – совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где, как считает депутат, создаст «правительство в изгнании». «И по моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину», – заключил Кива.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
-
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
|
|
Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
|
|
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
-
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Косачев счел провалившейся встречу Зеленского и Джонсона
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил переговоры «погрязших в распрях» президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Сенатор опубликовал в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном.
Встречу Путина и Орбана он считает успешной, так как переговоры вели два лидера, которые отстаивают как национальные интересы, так и общеевропейские.
В свою очередь, Косачев отметил, что переговоры Зеленского и Джонсона провалились, так как это был «разговор двух погрязших в распрях политиков». По его словам, каждый из них пытался решать собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
|
|
Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Собчак: Ни один президент России не вернет Украине Крым
|
|
Ни один президент России не вернет Украине Крым, поскольку это станет политическим самоубийством, заявила телеведущая Ксения Собчак в ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Точно так же, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.
«И это тупик», – делает вывод Собчак, пишет «Страна.ua».
Напомним, будучи кандидатом в президенты России, Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.
При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако позже в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.
Также Ксения Собчак, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, озвучила позицию по статусу Крыма, высказав мнение, что в России и на Украине должен быть проведен посвященный этому референдум.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Сатановский: Странно, что Псаки не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
|
|
«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО, приведя в пример аллегорию о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
«Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за 7-8 лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.
«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?».
«А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат «Agent Orange» и то, как они напалмом жгли живых людей. Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной, американской чиновницы?», – риторически заключил Сатановский.
В среду пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».
Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.
Позже российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
На Украине увидели серьезный промах Зеленского
|
|
Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не обладает силой, так как этот вопрос относится к полномочиям парламента, заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова.
Она назвала «бестолковым пиаром» то, что глава государства накануне пообещал, что «поднимет» украинскую армию «с колен». Ионова отметила, что численность ВСУ регулируется законом Рады, а не президентским указом.
«И (это) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», – заявила парламентарий в Facebook.
По ее мнению, заявление об увеличении армии на 100 тыс. человек без «тактико-экономических обоснований» похоже на обещание президента высадить миллиард деревьев.
«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% – военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем», – заявила политик.
По ее словам, в настоящее время Украина не в состоянии профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше чем на 20%.
«О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?» – задалась вопросом Ионова.
Ранее Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД