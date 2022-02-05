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Эксперт: Заголовок Bloomberg доказал системность фабрикации фейков о «вторжении на Украину»
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Подготовка западными СМИ фейковых материалов о «российском вторжении» на Украину поставлена на поток. Столько лжи о России не было даже в самый разгар холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Фейковый заголовок о происходящем «вторжении» России на Украину провисел на сайте агентства Bloomberg полчаса.
«Наверное, заголовок агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину вышел на всеобщее обозрение случайно, из-за технического сбоя. Но это подтверждает факт, что западные, особенно американские и британские СМИ, которые разгоняют всю эту панику, готовят подобные материалы и фейки на регулярной основе», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
Информация о «российском вторжении» поставлена на поток, «поэтому выпускающий редактор агентства Bloomberg даже не понял, что «вторжение» еще не состоялось». «Американские редакторы ежедневно выпускают новости о «российском вторжении» на Украину. Возможно, у них стоят напоминания о публикации подобных новостей по датам. Мы же помним, что замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» произойдет с середины января по середину февраля. Кто-то там в Bloomberg поставил себе напоминалку написать о «вторжении» в такой-то день», – предположил политолог.
Заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на сайте американского агентства Bloomberg. Фейковый заголовок был удален с сайта только через полчаса, о чем рассказала российский аналитик Ольга Лаутман. Она одной из первых сообщила об инциденте. Пользователи, которые нажимали на «сногсшибательную историю о массе российских войск на границе с Украиной», попадали на несуществующую страницу. «Мы глубоко сожалеем об ошибке», – заявили в Bloomberg, пообещав провести расследование произошедшего.
В последние месяцы США постоянно предупреждают о якобы готовящейся «агрессии» России против Украины. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала карту российского наступления на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
В субботу немецкая газета Bild сообщила о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало это «план вторжения на Украину» «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.
Последние несколько недель, добавляет Корнилов, на Западе регулярно появляются материалы о том, что «русские что-то куда-то подогнали и перегнали поближе к границам Украины». «Фотографии российских войск в Сибири выдают за снимки, сделанные якобы вблизи украинских границ. Обман раскрывается после проверки фактов. Но это совершенно не волнует западные СМИ», – констатирует собеседник.
По его словам, даже в разгар холодной войны на Западе звучали критические мнения, «позволялось некое инакомыслие, в газетах появлялись колонки с критикой в адрес позиции, обвиняющей во всем Советский Союз и прочих врагов американского народа». Но сейчас западные СМИ «исключили всякую критическую точку зрения на фейки и включились в единую информационную кампанию против России, то есть к штыку приравняли перо и пошли в атаку, не думая, как они выглядят даже в глазах собственного населения».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
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Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
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Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.
Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
Россия обеспечила дизельным топливом замерзающих жителей США
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Северо-восточные Соединенные Штаты охватили небывалые холода, там не хватает топлива, а другие традиционные поставщики – Европа и Канада, – испытывают свои трудности, в результате чего дизельное топливо для жителей данного региона закупают в России, сообщают СМИ.
По информации поставщика данных о нефти Vortexa, в феврале около 1,55 млн баррелей (211 тыс. тонн) дизельного топлива направляются из России в США, что является рекордом за последние три года, на данный момент это составляет 22% импорта «солярки», пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что растущая доля российского импорта – это еще одна иллюстрация критической роли России в снабжении мира нефтью. Геополитическая напряженность заставляет рынки нервничать, так как США заявили, что ответят санкциями, если Россия вторгнется на Украину.
Восточное побережье США особенно зависит от импортного дизельного топлива, поскольку мощности по переработке нефти сократились из-за низкой рентабельности. Запасы дизельного топлива упали до самого низкого уровня для этого времени года с 2014 года.
Кроме того, северо-восточные штаты в большей степени полагается на дизельные генераторы для производства электроэнергии, так как цены на природный газ рекордно выросли.
Другие основные поставщики дизельного топлива в США сталкиваются со своими проблемами: Европа борется с нехваткой энергии и перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, а Канада закрыла нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье в начале пандемии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США, с одной стороны, вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а с другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов: если ранее они возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, то теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу.
Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
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Американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», – приводит текст сообщения Bloomberg РИА «Новости».
В Bloomberg заявили, что исправили ошибку, обстоятельства произошедшего расследуются.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Косачев ответил на обвинение Нуланд об утечке ответа США по гарантиям безопасности
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«Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обвинила Москву в утечке конфиденциального документа США по гарантиям безопасности в испанскую газету El Pais.
«Я очень хорошо знаком с тем, как работает российская дипломатия. И когда наши дипломаты о чем-то договариваются с партнерами, они всегда эти договоренности выполняют. В данном случае мы получили четкую просьбу от американской стороны не предавать гласности эти документы, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что Россия приняла эту просьбу к исполнению и не имеет никакого отношения к соответствующим инсинуациям», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Для меня история с пометками звучит довольно странно. Пусть американцы объясняют свою версию прежде, чем излагать ее публично. Тем более в коннотации «мы почти уверены», – полагает сенатор. – Это «почти» выдает американскую сторону с головой – на самом деле они ни в чем не уверены и лишь пытаются в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».
В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
При этом она утверждает, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению
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Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями».
Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.
Запись собрала 908 отметок «нравится».
В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС.
Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.
В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина.
В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США предложили России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности
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Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
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На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Крыму предложили США задуматься о выводе войск с Аляски
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.
«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью России. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», – сказал РИА «Новости» Фикс.
По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. «Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего», – подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанском издании El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск России из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
США пообещали «ущерб интересам Китая» в случае конфликта в Европе
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Соединенные Штаты поддерживают контакты с Китаем на высоком уровне и продолжают привлекать внимание Пекина к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на интересах КНР по всему миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», – приводит РИА «Новости» ответ Псаки на просьбу прокомментировать состоявшуюся в Пекине встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Представитель Белого дома добавила, что контакты с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе текущую ситуацию вокруг Украины. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру – и в КНР должны понимать это», – указала Псаки.
В прошлую пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай «склонить» Россию к дипломатии, так как конфликт на Украине якобы существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере.
Ранее посольство Китая в Москве назвало фейком и провокацией публикацию Bloomberg о якобы имевшей место «просьбе» главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине. В Кремле также назвали фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе.
Как утверждало Bloomberg, Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является операцией американских спецслужб.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Сатановский: Американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией предлог для «вторжения» на Украину
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«Не подкрепленные доказательствами заявления Госдепа о создании Россией видео для «вторжения» на Украину напоминают «Записки из сумасшедшего дома», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее США не смогли подтвердить подготовку Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине.
«США не смогут доказать свое же заявление о том, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное пропагандистское видео, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Поэтому американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией ролик», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Эксперт назвал власти США «мастерами по спецэффектам»: «Достаточно вспомнить, как перед вторжением американских войск в Ирак тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с белым порошком – якобы оружием массового уничтожения, которое, как впоследствии оказалось, было безвредным веществом».
В качестве ответа на потенциальный видеофейк США Сатановский предложил оригинальный ход – снять ответный ролик про похождения главы Белого дома в космосе. «У нас же не зря Фонд кино свой хлеб ест – можно привлечь Бондарчука или Михалкова и сделать фильм, как президент США скачет на белом коне по Млечному пути, цокая и выбивая искры», – отметил собеседник.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам дипломата, «один из возможных вариантов <...> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательством беспричинной агрессии».
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США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
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Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Госдеп отказался доказывать выдвинутые против России обвинения по Украине
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США, «один из возможных вариантов <…> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. «Я только что о них рассказал», – сказал Прайс. «Нет, вы привели ряд утверждений. <…> Это не доказательства, это просто ваши слова, это не доказательства, уж извините. <…> Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать», – возразил журналист.
«Когда мы раскрываем публично разведданные, мы делаем это так, чтобы защитить важные источники и методы. Вы также знаете, что когда мы рассекречиваем информацию, мы делаем это только тогда, когда мы уверены в этой информации. Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
Глава пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что подтверждением наличия у властей США данных о подготовке фабрикации якобы служит тот факт, что они «могут настолько детально говорить» о содержании видеоролика. «Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», – заявил Прайс.
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В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил
называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили
признаков смены риторики властей США по Украине.
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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