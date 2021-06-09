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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин сравнил законопроект Киева о коренных народах Украины с практикой нацистской Германии

9 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
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Митинг в Бишкеке. Митингующие держат портреты Орхана Инанды AKIpress news/YouTube
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Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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    В дебошах натовских военных увидели «руку Кремля»

    Британские солдаты ведут себя в Прибалтике куда менее презентабельно, чем выглядят    9 июня 2021, 19:45
    Фото: instagram.com/britisharmy
    Текст: Валентин Жуков

    В Прибалтике разразился очередной скандал, связанный с иностранными военными, унижающими местных жителей. В происходящем немедленно обвинили «агентов Путина» – и это тем более цинично на фоне того, что в Прибалтике работает целая структура, изобретающая и разоблачающая якобы придуманные Россией фальшивки.

    Международный батальон НАТО в тысячу с лишним человек появился в Эстонии в 2017 году – в знак того, что Таллин не оставят в одиночестве в случае нападения «агрессивной России». Поэтому в Литве, Латвии и Эстонии разместили по одному такому батальону – с обещанием, что как только русские атакуют, в Прибалтику моментально подтянутся куда более крупные силы НАТО. «Эстонский» батальон, хотя в его составе в порядке ротации несут службу солдаты из разных стран, возглавляют англичане. В Лондоне и Таллине не устают напоминать, что в 1918-м Великобритания одной из первых поддержала Эстонскую Республику и послала свои вооруженные силы, чтобы помочь ей в войне с большевиками.

    Шумные гости

    В начале января на военную базу Тапа в Эстонии прибыл британский контингент, заменивший там датчан. 800 британских солдат, несущих в настоящее время службу в Тапа – это крупнейшая иностранная военная миссия Великобритании. Позже, весной, дополнительные силы англичан десантировались в Эстонии, дабы поучаствовать в прошедших на ее территории учениях НАТО «Быстрый ответ» и «Весенний шторм». Эстонские правящие политики, все как один, не устают восхищаться присутствием в их стране иностранных солдат. Прежний эстонский министр обороны Юри Луйк даже заявил как-то, что его соотечественники вместе с иностранными солдатами – они как мушкетеры из романов Дюма с их девизом «один за всех и все за одного!».

    Бывший глава батальона НАТО в Эстонии Пол Клейтон (Великобритания) еще в мае рассказывал, что его подчиненные проводят большую разъяснительную работу, дабы убедить местных жителей в необходимости кормить иностранных солдат: встречи с общественностью, лекции в школах, занятия для молодых эстонцев, желающих улучшить свои знания английского языка и т. д. «Работа с общественностью, конечно же, не является основной задачей передовых сил НАТО в Эстонии. Но это важная деятельность, позволяющая нам, гостям, познакомиться с вашей прекрасной страной и получить удовольствие от пребывания в ней. Подавляющее большинство жителей Эстонии поддерживают членство своей страны в НАТО и присутствие союзных войск», – утверждал Клейтон. 

    А вечером 15 мая британские солдаты, расквартированные в Тапа, оказались вовлечены в драку с эстонцами. Две компании столкнулись на террасе кафе. Местным жителям показалось неприемлемым то, как приезжие «томми» обращаются с эстонской женщиной – из-за чего и возник конфликт. В эстонской военной полиции поспешили заявить, что к моменту их приезда драка уже закончилась, никто сильно не пострадал и претензий друг к другу не имеет – инцидент, дескать, исчерпан. Однако происшествие стало предметом рассмотрения эстонской парламентской комиссии по обороне.

    Членам комиссии пришлось признать, что британцы «действительно повели себя некорректно во время отдыха».

    Но глава комиссии Энн Ээсмаа поспешил заявить, что «один достойный сожаления случай – не повод делать обобщения». По его мнению, «этот случай не указывает на эскалацию ситуации и не требует введения особых мер». Вообще же, парламентарии пришли к выводу, что нет необходимости заострять внимание на подобных фактах. Ведь по оценке комиссии, «следует учитывать возможность того, что каждый подобный случай – повод для восточного соседа начать кампанию по дезинформации».

    Виновата, как всегда, Россия 

    Однако если уж не везет, так не везет. На днях шестерых британских солдат сняли с поезда в городке Йыгева (неподалеку от эстонско-российской границы). Пассажиры поезда вызвали полицию, когда выяснилось, что другой управы на расшумевшихся британцев не найти. Работники железной дороги несколько раз попросили подвыпивших служивых вести себя не столь агрессивно и не пугать гражданских попутчиков громкими криками. Когда солдат высадили из поезда, их передали в распоряжение военной полиции и приговорили к дисциплинарному взысканию.

    В случившемся тут же углядели козни Кремля. «Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина», – заявил в беседе с журналистами специалист по России военно-аналитического агентства Jane’s Брюс Джонс. В министерстве обороны Эстонии заверили, что выясняют обстоятельства инцидента.

    В Прибалтике уже давно сложилась традиция возлагать вину за инциденты с солдатами НАТО на «агентов Москвы». Еще в 2017-м министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, отправляя своих солдат в Эстонию, заявил, что они готовы к «российским провокациям». Фэллон пояснил свою мысль следующим образом: «Россия использует целый ряд различных приемов: ложную информацию и лживые новости, игру на различных инцидентах. Наши люди об этом очень хорошо осведомлены. Они подготовлены к такому и будут, без сомнения, находиться там, чтобы убедить жителей Эстонии и стран региона в том, что НАТО существует, чтобы помочь защитить их».

    Минувшей весной американская компания по кибербезопасности FireEye представила отчет, из которого следует, что якобы Россия проводила информационные атаки на литовских политиков и на солдат НАТО, дислоцированных в Литве. В качестве одного из примеров приводится инцидент, имевший место в феврале 2017-го. Тогда на имя спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса и депутатов поступило анонимное послание, в котором сообщалось, что немецкие солдаты из только что прибывшего мотопехотного батальона НАТО изнасиловали пятнадцатилетнюю школьницу в городе Йонаве. Пранцкетис немедля обратился в департамент госбезопасности, Минобороны и МВД с требованием провести расследование инцидента.

    Почти сразу же было установлено, что содержание посланий является ложью. Полиция начала уже поиск злоумышленника, имя которого до сих пор остается неустановленным. Этот инцидент привлек внимание руководства НАТО, отказавшегося видеть в нем всего лишь выходку неких неумных «шутников». Председатель военного комитета альянса Петр Павел предположил, что ложь об изнасиловании была сознательно запущена некими сторонниками России, недовольными продвижением войск НАТО к ее границам.

    Тогда же литовские журналисты разоблачили «информационную атаку» на немецких военных из размещенного в стране батальона НATO. Как пишет литовская пресса, некие «враждебные интернет-тролли объявили «российским шпионом» командира батальона подполковника Кристофа Хубера. В Сеть была вброшена информация о том, что якобы Хубер красуется на фотографиях на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного, а также на фоне советского танка в музее военной техники в Кубинке.

    Авторы «вброса» задались вопросом: «Зачем немецкий офицер с такой периодичностью посещает Москву? Не является ли подполковник Хубер кадровым российским разведчиком? Возможно, что он проходит там подготовку?» Письма с такими вопросами получили депутаты из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы.

    Но когда провели специальное расследование, установили: «компрометирующее» фото – результат фотошопа. На самом деле подполковник никогда не фотографировался в России.

    Как утверждают американцы, именно с этих происшествий началась операция «кибершпионажа одной группировки, поддерживаемой государством» – Ghostwriter. По мнению разоблачителей из FireEye, враждебные хакеры вбрасывают в публичное пространство «нарративы, направленные против США, НАТО и вообще против западного сообщества». В FireEye уверяют, что «секретная кибероперация Ghostwriter по крайней мере отчасти осуществлялась группировкой UNC1151» – это «поддерживаемый государством деятель кибершпионажа». Что именно это за государство, напрямую не упоминается, но по тексту отчета разбросаны прямые намеки, что речь идет о России.

    В частности, очень страдал от неизвестных хакеров прежний министр обороны Литвы Раймундас Кароблис – про него вбрасывали информацию, как утверждается фейковую, что он является геем и коррупционером. «Мишенями становились и военные США, которые якобы в Литве насмерть сбили мальчика, вылили в реку Нерис радиоактивные вещества и даже распространяли в Литве коронавирус, и немецкие военные, которые якобы надругались над еврейским кладбищем в каунасском районе Жалякальнис. Были выпады как против СМИ – порталов KasVykstaKaune и Delfi, так и фейковые письма с выдуманных адресов электронной почты о том, что президент Литвы Гитанас Науседа якобы предложил США перенести в Литву ядерное оружие», – негодует литовский журналист Вайдас Салджюнас.

    Фальшивые охотники за фальшивыми троллями

    Что тут особенно интересно? Ранее появлялись сведения о том, что действующие в Прибалтике «охотники за российскими троллями и хакерами» сами придумывают фальшивые новости, вбрасывают их в информационное поле, а затем громко разоблачают тех, кто купился на fake news, опубликовал и стал тиражировать.

    Так, например, в Литве работает группа из 200 человек под руководством Ричардаса Савукинаса. Литовская журналистка Рената Рейнгольдене нашла человека, который за вознаграждение на условиях анонимности согласился рассказать о работе команды Савукинаса. По словам информатора, именно люди Савукинаса вбросили «новости» о запланированных террористических актах на крупнейшем в Литве химпредприятии Ahema, об изнасиловании школьницы немецкими солдатами в Йонаве, о танке, который разрушил старое еврейское кладбище в Каунасе и т. д.

    «Какие-то из них остались незамеченными, какие-то, например, о танке и кладбище, цитировались широко – в том числе в российских СМИ. После каждой такой волны люди Савукинаса обвиняли прессу России в дезинформации, умело разоблачая собственные подделки. Так целенаправленно формировалось мнение о нечистоплотности не только отдельных журналистов из РФ, но и в целом всех ее информационных источников. Воистину, это прекрасный пример иезуитской логики: не можешь победить – возглавь!» – констатирует Рейнгольдене.

    На самом деле, «московским пропагандистам» не надо придумывать факты о безобразиях солдат НАТО в странах Прибалтики. Те регулярно подбрасывают реальные факты о пьяных дебошах и драках со своим участием.

    Поистине хрестоматийный случай произошел в Риге в 2016-м. Молодой латыш Аксель Айзкалнс зашел в ресторан в Риге, где на свою беду столкнулся с компанией подвыпивших британских солдат. Те начали беспричинно «наезжать» на латыша и сломали ему нос. Но самое большое потрясение пострадавший испытал позже, когда лежал в палате в центре лицевой хирургии.

    «Я получил сообщение от друга – в нем содержалась ссылка на портал Telegraph.co.uk, известный как один из самых читаемых в Великобритании. Когда я его открыл, то первое, что увидел, было: «Пророссийский активист напал на британских солдат в Риге»... Когда стал читать дальше, то понял, что запланированное нападение «пророссийских активистов» имело место в том самом McDonald’s. Почитав еще дальше, я понял, что речь идет о происшествии со мной, только описанном в Telegraph «с некоторыми изменениями» – или, проще говоря, абсолютно перевранном. Можно сказать, я получил второй удар по голове, сопровождавшийся огромным шоком, а не переломом носа и сотрясением мозга, которые, кстати, залечиваю до сих пор.

    Когда я представил, насколько огромна аудитория читателей этого сайта, сколько вообще людей узнают всю эту абсурдную информацию, то начал понимать, насколько легко манипулировать массами в наше время. Вскоре подтверждением моему предположению стала информация с латвийских новостных порталов Delfi, Tvnet и Apollo. Они вообще не сочли нужным провести сколь-нибудь углубленное расследование инцидента, топорно скопировав статью с Telegraph.co.uk. Долго ждать не пришлось – в комментариях на Delfi разразилась буря насчет «беспредела русских» и ''планов Путина''», – ужасается пострадавший латыш.


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