Прибалтика назначена ответственной за битву с «русскими хакерами»

Литва торжествует – там надеются, что уж теперь-то найдут управу на «русских хакеров». Которые, как жалуются в Литве, до того обнаглели, что могут любого местного чиновника выставить хоть геем, хоть взяточником. Теперь же Вильнюс возглавил специальные Кибернетические силы Евросоюза быстрого реагирования (CRRT). И эта структура может представлять реальную угрозу для безопасности России.

После того, как представители шести государств (Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Румыния, Нидерланды) подписали в Загребе в начале марта меморандум о создании совместного подразделения, глава литовского военного ведомства Раймундас Кароблис торжествующе заявил, что «это четкий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания». По мнению Кароблиса, уж «теперь сотрудничество в сфере кибербезопасности вышло на качественно новый уровень».

В меморандуме изложены принципы деятельности подразделения. Члены международных команд, среди которых предполагаются как военные, так и гражданские, будут находиться на дежурстве в стране пребывания – и «подключаться к нейтрализации инцидентов в виртуальном пространстве».

С самого начала создание Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования (CRRT) шло под руководством Литвы. Вильнюс настаивал на необходимости такой структуры с 2017 года, предлагая сделать ее частью европейской программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation – PESCO) физически еще в 2017-м. В итоге Вильнюс сумел доказать Брюсселю, что ЕС остро нуждается в подобном подразделении. По словам Раймундаса Кароблиса, он очень рад, что CRRT стала первым фактически реализованным проектом PESCO.

Свои собственные кибернетические силы Литва активно развивает уже в течение нескольких лет. Литовцы буквально помешаны на «кибернетической опасности». Власти страны утверждают, что Литва якобы чуть ли не каждодневно подвергается атакам неких враждебных хакеров. По словам руководителя литовской Ассоциации интернет-СМИ Айсте Жилинскене, в 2017 году эти хакеры, например, взломали систему агентства новостей BNS, разместив на сайте ложное сообщение об американских солдатах, отравившихся в Латвии ипритом. В последнее время испытали на себе DDoS-атаки литовские новостные порталы delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt, а также сайты, принадлежащие компании Diena media news.

С некоторых пор, как жалуются в Вильнюсе, зловредные хакеры сосредоточились на точечных атаках на высших лиц литовского государства. Особенно невзлюбили они за что-то литовского министра обороны Раймундаса Кароблиса. Так, 18 января 2018 года на новостном портале телеканала tv3.lt появилась статья, в которой утверждалось, что министр обороны якобы домогался журналиста Ридаса Ясюлёниса и признался ему, что является геем. Кроме Ясюлёниса, анонимно пожаловались на министерские домогательства еще восемь бывших и нынешних сотрудников МИДа.

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После размещения «новости» ссылка на нее была разослана целевому списку адресатов военных США – включая правительство, министерства и посольства иностранных держав. Впрочем, гадкую статейку о Кароблисе быстро назвали «фейком», удалили с портала, а пресс-атташе минобороны Вита Раманаускайте назвала этот инцидент «еще одним доказательством того, что мы живем в условиях информационной войны – и объектом лживых новостей может стать любой».

В апреле 2019-го бедняга Кароблис пострадал снова – на несколько электронных адресов в администрации президента, правительства и парламента Литвы пришли письма от неизвестного, представившегося работником минобороны Литвы. Аноним написал о том, что якобы Раймундас Кароблис в процессе закупок за рубежом оружия для литовской армии получил взятку в размере 586 000 евро. Доказательства этого, по словам анонима, можно было найти в одном из действующих в стране банков.

Письмо опять объявили проделкой неприятельских хакеров, а директор Национального центра кибербезопасности Ритис Райнис сказал, что это «типичная кибератака, организованная методом социальной инженерии, когда подделывают адрес отправителя и готовят убедительный текст с целью ввести адресата в заблуждение».

Скрутим руку Москвы!

Сам Кароблис горько жаловался журналистам на своих обидчиков: «Инцидент еще раз показал, что в век технологий мы живем в условиях кибервойны. Я даже не сомневаюсь, что реальная цель людей, которые организовали атаку – дискредитация не только меня, как политика, но и всей системы обороны, снижение доверия общества и поддержки армии».

Однако дерзкие хакеры на этом не успокоились. В редакции литовских СМИ, в дипломатические представительства и учреждения ряда стран НАТО поступила информация о том, что президент страны Гитанас Науседа якобы предложил построить на ее территории военную базу США и переместить туда ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции. Эти данные тоже объявили ложью и результатом кибератаки.

В интервью «Голосу Америки» Раймундас Кароблис заявил, что череда информационных вбросов осуществляется российскими спецслужбами – с целью дискредитации властей и армии в глазах населения. В прошлом году в Литве прошли президентские выборы. В их преддверии власти истерили на тему «возможного российского вмешательства» и стращали, что «враждебные хакеры» будут стараться обеспечить победу для угодного Кремлю кандидата. Однако президентом стал антироссийски настроенный Гитанас Науседа – и в Вильнюсе признали, что Москва, дескать, вмешиваться на этот раз в литовские дела не стала. Но обязательно еще вмешается, так что расслабляться нельзя!

Вообще, национальная принадлежность этих циничных хакеров никаких вопросов у литовских властей не вызывала ни секунды – конечно же, рука Москвы. Впрочем, в последнее время в Литве стали раздаваться призывы беречься еще и злокозненных китайцев, которые, дескать, тоже ведут втихомолку деятельность по подрыву безопасности гордого прибалтийского государства.

22-24 октября прошлого года в стране состоялись учения «Кибернетический щит – 2019», в которых участвовали как государственные структуры, так и предприятия частного сектора, а также – впервые! – ряд СМИ: порталы Delfi, 15min, LRT.lt, lrytas.lt, alfa.lt, BNS, Verslo, ELTA.lt. Участники учений проверяли эффективность своих планов по реагированию на хакерские атаки. Тренировки, как сообщалось, проходили в «максимально приближенной к реальным условиям обстановке». В минобороны заявили, что такие «учения способствуют укреплению сети кибернетической безопасности в Литве, обмену опытом и наработками». И вот теперь литовцы делятся своим опытом и с другими странами НАТО.

В России иллюзий относительно якобы оборонительного характера нового международного подразделения не испытывают. Более того, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что на самом деле Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Румыния, Нидерланды не боятся кибератак на свои военные структуры, потому что они у них незначительные. По мнению сенатора, с учетом того, что у данных государств «один и тот же хозяин, не исключено, что на территории этих стран будут расставлены специальные устройства, созданы специальные базы, которые будут заниматься радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронными диверсиями в отношении России».

Клинцевич усматривает тут руку Вашингтона. Политик напоминает: «Заметьте, что сейчас украинские спецслужбы активно сотрудничают с американцами в этом плане, пытаясь создать деструктивные процессы на территории России звонками, фейками, взломами сайтов и так далее. Эти кибервойска тоже будут заниматься подобным. Все это – новая форма борьбы, замаскированные элементы специальных операций, которые готовит коллективный Запад в отношении РФ».

Действительно, в июле прошлого года стало известно, что в литовском Каунасе при поддержке США строится некий «Центр кибербезопасности». Пока что про это учреждение известно довольно мало. Минувшим летом руководитель группы по политике в области кибербезопасности и информационным технологиям минобороны Литвы Йонас Скардинскас сообщал, что учреждение в Каунасе находится в «фазе создания». «У нас такая цель, чтобы этот центр начал функционировать к концу 2020 года», – сказал Скардинскас. По его словам, официальные лица Литвы вели переговоры с американцами о возможности работы в центре специалистов по кибербезопасности из гвардии Пенсильвании (США). Американцы также обещали предоставить и часть оборудования.

Родина призывает на виртуальный фронт

Согласно плану, новый центр в Каунасе будет функционировать как подразделение литовского Национального центра кибербезопасности. Предполагается, что из Каунаса можно будет управлять и силами быстрого киберреагирования ЕС. Всего Вильнюс планирует в течение трех лет выделить 430 000 евро на создание системы «раннего оповещения» о кибератаках. Власти Литвы также планируют выделить в 2020 году почти 500 000 евро на создание специального армейского «батальона связи», который будет орудовать в киберпространстве.

И тут стоит привести другие интересные сведения – три года назад, в 2017-м, в литовских СМИ появились публикации о том, что государство формирует из гражданских лиц команды кибернетических операций быстрого реагирования.

Замминистра обороны Литвы Эдвинас Кярза объявил, что в Вильнюсе создаются три такие команды. Чиновник сообщил, что в каждой из литовских «кибердружин» будет по двадцать человек, имеющих опыт работы в сфере IT. Он пообещал, что каждый «дружинник» при вступлении подвергнется тщательнейшей проверке на предмет благонадежности. «Пятьдесят дней в году их можно будет приглашать на обучение, тренировки или осуществление вполне конкретных операций по киберзащите. Мы проводим эксперимент, чтобы посмотреть, как пришедшие в армию на добровольной основе профессионалы смогут сотрудничать в области кибербезопасности», – уверял Кярза. По его словам, кандидаты, преодолевшие все ступени отбора и прошедшие базовый курс обучения продолжительностью в несколько недель, стали военнослужащими в составе армии Литвы.

А еще годом раньше в Литве прошли первые национальные маневры «Кибернетический щит – 2016», продолжавшиеся три дня. В них участвовали свыше сотни представителей более чем сорока литовских государственных ведомств и научных организаций. «Посредством этих учений мы хотим наладить более тесное сотрудничество литовских структур в области кибернетической безопасности и обучить их представителей, чтобы они смогли применить полученный опыт в случае возникновения реальной угрозы», – заявил тогдашний министр обороны Юозас Олекас.

По его словам, в Литве решили уделить особое внимание данной сфере после того, как неизвестные хакеры взломали 10 июня 2015 года сайт Объединенного штаба вооруженных сил страны. Взломщики выложили на портале информацию о том, что целью начавшихся тем летом в странах Прибалтики и Польше учениях НАТО Saber Strike якобы является подготовка к аннексии Калининградской области. Позднее текст был удален. После этого с января 2016 года в Литве начал действовать Национальный центр кибернетической безопасности.

Также в стране узаконили возможность отключить любому человеку интернет при возникновении подозрений в «незаконной деятельности пользователя».

В 2016 году Литва пережила очередную крупную кибератаку, временно выведшую из строя сайты парламента и множества министерств. Власти привычно заявили, что за атакой «стоит Кремль». Но спустя год в прокуратуре вынуждены были признать, что порталы госведомств взломали дети: двое несовершеннолетних граждан Литвы и один датский подросток. А начале июля 2017 года Эдвинас Кярза и помощник генерального секретаря НАТО Сорин Дукару подписали в Брюсселе договор об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности. Кярза тогда сказал, что «кибербезопасность является частью коллективной обороны, мы должны быть готовы вместе с союзниками в случае угрозы защищать это пространство».

Так закладывались первые кирпичики в воздвигнутое впоследствии здание Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования. Однако есть сомнения в том, что функции CRRT будут чисто оборонительными...